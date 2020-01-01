توكنوميكس 4EVERLAND (4EVER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 4EVERLAND (4EVER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 4EVERLAND (4EVER) 4EVERLAND عبارة عن منصة حوسبة سحابية Web3 تدمج قدرات التخزين والشبكات والحوسبة. تركز 4EVERLAND على مسار DePIN+AI، وتساعد المطورين على الانتقال بسلاسة من Web2 إلى Web3، مما يوفر البنية الأساسية لملايين المطورين والتطبيقات Web3. الموقع الرسمي: https://www.4everland.org الوثيقة البيضاء: https://docs.4everland.org/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793 اشتر 4EVER الآن!

توكنوميكس 4EVERLAND (4EVER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 4EVERLAND (4EVER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.04M $ 47.04M $ 47.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 السعر الحالي: $ 0.004704 $ 0.004704 $ 0.004704 معرفة المزيد عن سعر 4EVERLAND (4EVER)

توكنوميكس 4EVERLAND (4EVER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 4EVERLAND (4EVER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 4EVER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 4EVER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 4EVER، استكشف السعر المباشر لتوكن 4EVER!

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