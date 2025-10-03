البورصةDEX+
الخلاصة: رفعت VivoPower 19 مليون دولار من خلال الأسهم بسعر 6.05 دولار للسهم لتوسيع استراتيجية خزينة XRP، المستثمرون المؤسسيون طويلو المدى يظهرون ثقة في نهج الشركة للأصول الرقمية، XRP يقترب من مقاومة محورية عند نمط مثلث هابط، يشير التحليل الفني إلى أهداف محتملة عند 4.06 دولار و5.00 دولار وربما 5.60 دولار، زيادة نشاط التداول بالقرب من المقاومة تشير إلى تنامي الاهتمام

سعر XRP (XRP): التحليل التقني يشير إلى احتمال اختراق الحدود المثلثي نحو 5.60 دولار

بواسطة: Blockonomi
2025/10/03 17:42
ملخص سريع

  • جمعت VivoPower 19 مليون دولار من خلال الأسهم بسعر 6.05 دولار للسهم لتوسيع استراتيجية خزينة XRP
  • يظهر المستثمرون المؤسسيون طويلو المدى ثقة في نهج الشركة للأصول الرقمية
  • XRP يقترب من مستوى المقاومة المحوري عند نمط المثلث الهابط
  • يشير التحليل الفني إلى أهداف محتملة عند 4.06 دولار و5.00 دولار وربما 5.60 دولار
  • زيادة نشاط التداول بالقرب من المقاومة تشير إلى اهتمام متزايد من المتداولين

يحدث XRP (XRP) موجات في سوق العملات المشفرة مع تعزيز VivoPower International التزامها بالأصول الرقمية بينما تشير المؤشرات الفنية إلى حركة سعرية كبيرة محتملة.

أكملت VivoPower المدرجة في ناسداك جمع استراتيجي للأسهم بقيمة 19 مليون دولار من خلال بيع الأسهم العادية بسعر 6.05 دولار للسهم. تم تنفيذ العرض بعلاوة على سعر الإغلاق السابق للشركة، مما يدل على اهتمام مؤسسي متزايد بتحول VivoPower نحو إدارة خزينة الأصول الرقمية التي تتمحور حول XRP.

سيخدم رأس المال الجديد غرضين رئيسيين. أولاً، سيسمح لـ VivoPower بتعزيز حيازاتها من XRP كجزء من خطة خزينة رقمية منظمة. ثانياً، سيذهب جزء منه نحو سداد الديون، مما يخلق ميزانية عمومية أكثر صحة مع سعي الشركة نحو النمو طويل المدى.

تم وضع الأسهم مع مستثمرين مؤسسيين طويلي المدى في كل من الولايات المتحدة والأسواق الدولية. يبرز هذا الدعم الثقة القوية في تحول VivoPower نحو الأصول الرقمية.

يأتي جمع التمويل بالإضافة إلى عرض Regulation S المعلن عنه سابقاً بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن طلال آل سعود. هذا يشير إلى أن الشركة قد ضمنت اهتماماً من اللاعبين الخاصين والمؤسسيين.

التحليل الفني يظهر إمكانية اختراق الحدود

على صعيد حركة السعر، يختبر XRP مقاومة مثلث حاسمة على الرسم البياني. يمكن أن يؤدي اختراق الحدود النظيف إلى ارتفاع نحو أهداف أعلى في الأسابيع المقبلة.

بعد أشهر من الحركة الجانبية، يدفع رمز Ripple ضد الحد العلوي للمثلث الهابط - وهو نمط غالباً ما يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة. إذا تراجعت هذه المقاومة، يمكننا أن نرى زخماً قوياً للصعود.

يقترح المتداول Bitcoin Meraklısı أن الهدف الأول سيكون 4 دولارات، مع احتمال وصول المكاسب الممتدة إلى 5.6 دولار.

تشير فترتان زمنيتان - الرسوم البيانية اليومية ولمدة 3 أيام - إلى أن XRP يقترب من نقطة قرار رئيسية في السوق.

على الرسم البياني اليومي، تم احتواء XRP داخل مثلث هابط منذ يوليو 2025. يظهر الدفع الأخير بالقرب من 3.04 دولار أن المشترين يختبرون خط الاتجاه مرة أخرى.

يكشف الرسم البياني لمدة 3 أيام عن نمط استمرار بعد ارتفاع الصيف. يحافظ XRP على مستوى فوق الدعم حول 2.40 دولار، وسيناريو الاختراق يتوقع أهدافاً عند 4.06 دولار و5.00 دولار وربما 5.60 دولار.

مستويات السعر الرئيسية للمراقبة

تقع منطقة المقاومة الفورية بين 3.30-3.50 دولار، حيث يلتقي خط الاتجاه الهابط مع الارتفاعات السابقة. بعد ذلك، 4.06 دولار هو الهدف الرئيسي الأول، يليه مستوى 5.00 دولار النفسي.

إذا فشل الاختراق، يوفر 2.80 دولار دعماً قصير المدى، بينما يمثل 2.40 دولار أرضية أقوى حيث ظهر الطلب سابقاً.

هناك عدة عوامل تجعل هذه اللحظة مهمة لـ XRP. يظهر سوق العملات المشفرة الأوسع اهتماماً متجدداً بالعملات البديلة، مما يوفر خلفية إيجابية.

تستمر انتصارات Ripple القانونية الجزئية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بناء ثقة المستثمرين في مستقبل الرمز المميز.

أدت فترة التوحيد الممتدة إلى ضغط التقلبات وخلق ظروف يمكن أن تؤدي إلى حركة أكبر في السعر.

يشير نشاط التداول المتزايد بالقرب من المقاومة إلى أن كلاً من المتداولين التقنيين والمستخدمين المؤسسيين يراقبون XRP عن كثب.

بنت VivoPower، التي تأسست في عام 2014 وأدرجت في البورصة منذ عام 2016، وجوداً عالمياً عبر مناطق متعددة. تُعرف الشركة كمؤسسة مدفوعة بالاستدامة، مع عكس وضعها كشركة B التزامها بحلول الطاقة النظيفة.

ترى الشركة الآن XRP كمحور لاستراتيجية الخزينة الخاصة بها، مع خطط لإدارة الأصول والاحتفاظ بها طويل المدى.

من خلال مواءمة أهداف الاستدامة مع تبني البلوكتشين، تهدف VivoPower إلى لعب دور في توسيع استخدام XRP Ledger في التمويل اللامركزي والتطبيقات في العالم الحقيقي.

تم تنفيذ عرض VivoPower بموجب بيان تسجيل على النموذج F-1، الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سارياً في 27 مايو 2025.

