ما هو مفهوم "d/acc" الذي اقترحه فيتاليك بوتيرين؟

لقد عاد مفهوم "d/acc" مرة أخرى إلى دائرة الضوء.





في الآونة الأخيرة، أشاد المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوتيرين بخدمة اسم إيثريوم (ENS) باعتبارها الإنجاز الأكثر بروزًا في مجال التطبيقات غير المالية على المنصة. وفي ظهر يوم 19 أغسطس، قام بخطوة رائدة بتسجيل نطاق ENS جديد تمامًا - dacc.eth. وقد لفتت هذه الخطوة انتباه مجتمع الكريبتو بسرعة. وفي أعقاب ذلك، أعلن أنه في 22 أغسطس، سيخوض بعمق في مفهومه المقترح "d/acc" (التسريع الدفاعي) في مساحة صوتية على منصة معروفة، مما أدى إلى زيادة فضول السوق وتوقعاته.













في واقع الأمر، كان فيتاليك قد ناقش علناً "d/acc" منذ نوفمبر الماضي.





"d/acc" هو مفهوم قدمه فيتاليك بوتيرين كفلسفة تكنولوجية تعكس المسار الحالي للتطور التكنولوجي وتعالج التحديات المستقبلية. "d/acc" هو اختصار، حيث يمثل "d" معاني متعددة، بما في ذلك الدفاع واللامركزية والديمقراطية والتفاضلية. تشكل هذه المصطلحات مجتمعة المفهوم الأساسي لـ d/acc، والذي يدور حول تسريع التطور التكنولوجي في مختلف المجالات للدفاع ضد الهجمات والمخاطر المحتملة، مع تعزيز اللامركزية والديمقراطية والنمو المتمايز.









الدفاع أولاً: يؤكد "d/acc" على إعطاء الأولوية للدفاع والأمن في عملية التطوير التكنولوجي. ويشمل ذلك تطوير أدوات الدفاع الشخصي، وتعزيز أمن البيانات وثباتها، واستخدام تقنية البلوكتشين لتحقيق اللامركزية وحماية الخصوصية الشخصية.





اللامركزية: تدافع حركة "d/acc" عن التطوير اللامركزي للتكنولوجيا لمنع التركيز المفرط للسلطة والاحتكارات. ومن خلال استخدام التكنولوجيات الموزعة وعمليات صنع القرار المفتوحة والشفافة، يمكن تقليل خطر سيطرة قِلة من الناس على التكنولوجيا واستخدامها لإلحاق الضرر بالبشرية.





المشاركة الديمقراطية: تشجع "d/acc" المزيد من الناس على المشاركة في عمليات تطوير وصنع القرار المتعلقة بالتكنولوجيا، وتحقيق الحكم الديمقراطي. وهذا يساعد على ضمان أن تطبيق التكنولوجيا يعكس حقًا احتياجات المجتمع ومصالحه، مما يعزز تحسين الرفاهة البشرية بشكل عام.





التنمية المتمايزة: تعتقد "د/أك" أن التنمية التكنولوجية يجب أن تكون متنوعة بدلاً من اتباع مسار واحد. ومن خلال تشجيع التنمية المتمايزة، يمكنها تحفيز التفكير والحلول الأكثر ابتكارًا لمعالجة التحديات والاحتياجات في مختلف المجالات.









"e/acc" هو اختصار لـ "التسريع الفعال". وهو يدعو إلى استخدام الابتكار التكنولوجي والقوى الرأسمالية لدفع التحول الاجتماعي، حتى على حساب تعطيل الأنظمة المجتمعية القائمة.





تهتم شركة "e/acc" بشكل خاص بالذكاء الاصطناعي، معتقدة أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أكثر الطرق فعالية لتسريع التنمية الاجتماعية. وقد حظيت شركة "e/acc" باهتمام كبير في مجتمع التكنولوجيا في وادي السيليكون، مع قيام شخصيات بارزة مثل مارك أندريسن، مؤسس A16Z، وغاري تان، الرئيس التنفيذي لشركة Y Combinator، بإضافة علامة "e/acc" إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.





بالمقارنة مع "e/acc"، فإن "d/acc" أكثر حذراً ومسؤولية في تعاملها.





إن "e/acc" تؤكد على الفوائد الهائلة للتقدم التكنولوجي وترغب في تسريع هذا الاتجاه لتحقيق هذه الفوائد بسرعة أكبر. ومع ذلك، يعتقد فيتاليك بوتيرين أن أنصار "e/acc" متطرفون للغاية ويتجاهلون المخاطر والتحديات التي قد يجلبها التقدم التكنولوجي. وعلى النقيض من ذلك، يركز "d/acc" بشكل أكبر على الدفاع والأمن، ويدعو إلى اتباع نهج أكثر حذرًا ومسؤولية في عملية التطوير التكنولوجي لضمان أن تعزز التكنولوجيا رفاهة الإنسان بدلاً من أن تصبح أداة للهيمنة والقمع.









