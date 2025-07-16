ما هو شيبا إينو (SHIB)؟ مقدمة إلى الأصول الرقمية

شيبا إينو (SHIB) هي عملة مشفرة قائمة على البلوكتشين تدعم نظام شيبا إينو الإيكولوجي، وهو منصة لامركزية تركز على الابتكار القائم على المجتمع وثقافة الميمز. تم إطلاقها في أغسطس 2020، وتم تطوير رمز SHIB لمواجهة الطلب المتزايد على الأصول الرقمية التي تكون في متناول الجميع وتتمحور حول المجتمع في قطاع العملات المشفرة. وبفضل معيار الرمز المميز ERC-20 المستند إلى Ethereum، يتيح رمز شيبا إينو للمستخدمين المشاركة في أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك التداول، والتخزين، وإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، مع ضمان انخفاض تكاليف المعاملات وتوفر واسع النطاق. ساعدت العلامة التجارية المرحة والنهج القائم على الجماهير في بناء مجتمع كبير وشغوف، مما جعل من SHIB عملة ميمز رائدة ذات استخدامات حقيقية في العالم ونظام إيكولوجي سريع التوسع.

شيبا إينو تأسست في عام 2020 على يد مطور مجهول يُعرف باسم "ريوشي". لا يزال خلفية المؤسس مقصودًا أن تبقى غير معلنة، مما يعكس فلسفة المشروع المتعلقة باللامركزية ومفهوم الملكية المجتمعية. كان الهدف وراء رمز SHIB هو إجراء تجربة في بناء مجتمع لامركزي عفوي، مستفيدًا من تقنية البلوكتشين لتمكين المستخدمين وبناء نظام إيكولوجي مزدهر ومستدام ذاتيًا.

منذ تأسيسها، حققت عملة شيبا إينو عدة إنجازات هامة. من أبرزها قفل 50٪ من إمداد العملة الأولي لـ SHIB على Uniswap لضمان السيولة وأرسلت النسبة المتبقية البالغة 50٪ إلى فيتاليك بوتيرين، أحد مؤسسي Ethereum، الذي تبرع لاحقًا بجزء كبير منها إلى صندوق الإغاثة الهندية للعملات المشفرة لمكافحة كوفيد. شكل إطلاق ShibaSwap، وهي منصة التبادل اللامركزي الخاصة بالنظام الإيكولوجي، خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تداول وتخزين وإحراق رموز SHIB. كما أسهمت إضافة Shibarium، وهي حل توسيع طبقة 2 لإثيريوم، وتكاملها مع MEXC في عام 2025 في توسيع قدرات المشروع وانتشاره، مما عزز مكانة شيبا إينو كلاعب بارز في مجالات DeFi وعملات الميمز.

يتكون نظام شيبا إينو الإيكولوجي من عدة منتجات مترابطة تهدف إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات اللامركزية لمجتمعها العالمي:

ShibaSwap (المنصة الرئيسية/التطبيق):

ShibaSwap هو بورصة لامركزية رئيسية (DEX) داخل نظام شيبا إينو الإيكولوجي، تتيح للمستخدمين تداول الرموز المدعومة من ERC-20، تخزين SHIB في مجمعات السيولة عالية العائد، إحراق الرموز طوعًا، وسك رموز SHIBOSHIS NFTs. توفر هذه المنصة للمستخدمين القدرة على كسب المكافآت والمشاركة في الحوكمة، مما يجعلها واحدة من الحلول الرائدة في قطاع عملات الميمز وDeFi.

Shibarium (ميزة/خدمة ثانوية):

Shibarium هو حل توسيع طبقة 2 لإثيريوم مصمم لتحسين سرعة المعاملات وتقليل التكاليف لمستخدمي رمز SHIB. لقد زاد دمجها مع MEXC في عام 2025 من اعتمادها وزيادة السيولة، مما يوفر تجربة سلسة لتداول وتنفيذ المعاملات داخل نظام شيبا إينو الإيكولوجي.

مكونات النظام الإيكولوجي الأخرى:

يتضمن النظام أيضًا رموز مثل BONE وLEASH، والتي تلعب أدوارًا فريدة في الحوكمة والاستخدام جنبًا إلى جنب مع رمز SHIB، بالإضافة إلى الشراكات مع منصات مثل DegenSafe.Fun لتعزيز الأمن ومكافحة عمليات الاحتيال في مجال عملات الميمز.

تعمل هذه المكونات معًا لإنشاء بيئة شاملة حيث يعمل SHIB كرمز منفعة يدفع جميع التفاعلات، مما يساعد على بناء نظام إيكولوجي مستدام ذاتيًا ومتزايد النمو.

يواجه قطاع العملات المشفرة عدة تحديات حرجة تستهدف شيبا إينو معالجتها:

نقص المشاريع القائمة على المجتمع:

العديد من الأصول الرقمية يتم التحكم فيها من قبل فرق مركزية، مما يحد من مشاركة المجتمع والابتكار. النهج اللامركزي لرمز SHIB يمنح مجتمعه القدرة على قيادة التطوير والحوكمة.

ارتفاع تكاليف المعاملات وقضايا القابلية للتوسع:

ساهمت ازدحام شبكة Ethereum وارتفاع الرسوم في عرقلة اعتماد DeFi وعملات الميمز. Shibarium، كحل طبقة 2، يعالج هذه القضايا من خلال تقديم معاملات أسرع وأرخص لحاملي رمز SHIB.

الأمان ومنع الاحتيال:

انتشار عمليات الاحتيال والمشاريع غير الآمنة يقوض الثقة في قطاع عملات الميمز. تسهم شراكة شيبا إينو مع DegenSafe.Fun وتطورها الشفاف والمفتوح المصدر في تقليل هذه المخاطر لمستخدمي رمز SHIB.

من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين ومجتمع قوي، توفر شيبا إينو منصة آمنة وكفؤة وشاملة للمستخدمين للتفاعل مع الأصول الرقمية وخدمات DeFi.

إجمالي المعروض الأولي: كوادريليون SHIB (1,000,000,000,000,000) تم إطلاقها في أغسطس 2020.

كوادريليون SHIB (1,000,000,000,000,000) تم إطلاقها في أغسطس 2020. إجمالي المعروض الحالي (اعتبارًا من يوليو 2025): حوالي 589.25 تريليون رمز SHIB.

حوالي 589.25 تريليون رمز SHIB. المعروض المتداول الحالي: حوالي 589.33 تريليون رمز SHIB.

حوالي 589.33 تريليون رمز SHIB. النسبة المتبقية من المعروض الأولي: حوالي 58.95٪.

حوالي 58.95٪. الرموز المحروقة: حوالي 410.75 تريليون رمز SHIB (حوالي 41٪ من المعروض الأصلي)، بما في ذلك إحراق بارز قام به فيتاليك بوتيرين.

أغلب رموز SHIB متداولة، والباقي قد تم حرقه وبالتالي إزالته بشكل دائم من النظام الإيكولوجي. لا يوجد تفصيل دقيق لحيازات الأفراد أو المؤسسات في المصادر المقدمة، ولكن رمز شيبا إينو موزع على نطاق واسع بين حاملي التجزئة بسبب حالة الميم الخاص به والمعروض الأولي الكبير.

المقياس القيمة إجمالي المعروض الأولي كوادريليون رمز SHIB إجمالي المعروض الحالي 589.25 تريليون رمز SHIB المعروض المتداول 589.33 تريليون رمز SHIB الرموز المحروقة 410.75 تريليون رمز SHIB % المعروض الأولي المتبقي 58.95٪

في نظام شيبا إينو الإيكولوجي، يقوم SHIB بأداء عدة وظائف:

وسيلة للتبادل: تُستخدم للتداول والدفع داخل النظام الإيكولوجي.

تُستخدم للتداول والدفع داخل النظام الإيكولوجي. التخزين والمكافآت: يمكن للمستخدمين تخزين رموز SHIB على ShibaSwap لكسب المكافآت والمشاركة في مجمعات السيولة.

يمكن للمستخدمين تخزين رموز SHIB على ShibaSwap لكسب المكافآت والمشاركة في مجمعات السيولة. الحوكمة: يمكن لحاملي رمز SHIB المشاركة في مقترحات المجتمع وقرارات النظام الإيكولوجي، خاصةً من خلال الرموز المرتبطة مثل BONE.

معظم المعروض من رمز شيبا إينو متداول، ولا يوجد جدول توزيع أو فتح للفرق أو المستشارين، حيث تم تصميم المشروع ليكون مدفوعًا من قبل المجتمع منذ البداية. الجزء المتبقي من المعروض يخضع للحرق الطوعي والحوافز الإيكولوجية.

تنفذ شيبا إينو نموذج حوكمة لامركزي، مما يسمح لحاملي رمز SHIB باقتراح التغييرات والتصويت عليها ضمن النظام الإيكولوجي. تخزين رموز SHIB على ShibaSwap يوفر للمستخدمين مكافآت وامتيازات إضافية، مما يدعم استدامة ونمو الشبكة على المدى الطويل.

شيبا إينو (SHIB) يمثل حلاً مبتكرًا في قطاع العملات المشفرة، إذ يعالج التحديات الرئيسية من خلال نهجه القائم على المجتمع، والنظام الإيكولوجي القوي لـ DeFi، والتكنولوجيا القابلة للتوسع. بفضل قاعدة مستخدميها المتزايدة ومجموعة المنتجات المتنامية، يظهر رمز SHIB إمكانات كبيرة لتحويل كيفية تفاعل المستخدمين مع الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي. هل أنت مستعد للبدء في تداول شيبا إينو (SHIB)؟ دليلنا الشامل "دليل تداول شيبا إينو الكامل: من البداية إلى التداول العملي" يرشدك عبر كل ما تحتاج إلى معرفته - من أساسيات رمز SHIB وإعداد المحفظة إلى استراتيجيات التداول المتقدمة وتقنيات إدارة المخاطر. سواء كنت جديدًا على العملات المشفرة أو متداولًا متمرسًا، سيزودك هذا الدليل خطوة بخطوة بالمعرفة اللازمة على منصة MEXC الآمنة. اكتشف كيف يمكنك تعزيز إمكانات SHIB اليوم!