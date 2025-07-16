ما هي Infinity Ground؟ نظام بيئي إبداعي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وWeb3 ، ويضم 17 مليون محفظة مشاركة.





مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 ، تشهد صناعة الألعاب تحولاً غير مسبوق. في هذه الثورة، تلتزم Infinity Ground ببناء منصة ألعاب جديدة كلياً، نظام بيئي جديد يدمج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لتقديم تجربة رائدة للمطورين واللاعبين على حد سواء.





إن Infinity Ground هي منصة بيئة تطوير متكاملة (IDE) خاصة بـ Web3، تُمكّن المبدعين من خلال مجموعة أدوات تطوير ذكية (IDK) معيارية، ما يجعل الابتكار سهلاً كتركيب وحدات بناء لإنشاء تجارب ديناميكية وتفاعلية. مدعومةً بشبكة ING الخاصة بها وتقنية Interwoven Stack من Initia، تدعم Infinity Ground حاليًا التوافق بين السلاسل المتعددة وشبكات بلوكتشين الرئيسية مثل Base وBNB Chain وKaia. ومن خلال تمكين "الأفراد المتميزين"، تهدف Infinity Ground إلى تسريع إنشاء وتوسيع نطاق التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الابتكار والتطوير في منظومة Web3.









تتمثل المهمة الأساسية لمنصة Infinity Ground في بناء منصة ألعاب لامركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات Web3. إنها ليست مجرد مشروع لعبة واحد، بل نظام بيئي متكامل يدمج التطوير والنشر والتفاعل وإدارة المجتمع.





تؤكد Infinity Ground على مبدأ "سيادة اللاعب"، مما يضمن التحقق من ملكية أصول اللعبة على السلسلة، والتداول الشفاف، والتوزيع العادل للإيرادات. في الوقت نفسه، توفر للمطورين أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على إنشاء عوالم ألعاب أكثر ثراءً وذكاءً.





تتمثل الرؤية النهائية لـ Infinity Ground في تمكين المطورين واللاعبين من إنشاء نظام بيئي تعاوني ذي منفعة متبادلة والتداول فيه بحرية، مما يحقق عالم ألعاب رقمي حقيقي.













يُظهر الهيكل التقني لـ Infinity Ground مزايا متعددة في التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي وWeb3:









تقدم Infinity Ground أداة تُسمى Agentic IDE، مصممة خصيصًا للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة. كل ما عليك فعله هو إدخال طلب بلغة طبيعية (مثلاً: "أريد تصميم لعبة هروب من متاهة")، وسيُنشئ النظام الكود والمحتوى تلقائيًا. تتيح هذه التجربة للمستخدمين البرمجة بالكلمات، وتُمثل نقلة نوعية في النموذج الإبداعي للذكاء الاصطناعي وWeb3.









يمكن لكل مستخدم إنشاء صورة رمزية بالذكاء الاصطناعي لتكون بمثابة الشخصية الرئيسية في اللعبة أو المساعد الإبداعي. يدعم النظام وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين يعملون معًا في مهام مثل إنشاء الأعمال الفنية، وكتابة القصة، واختبار اللعبة، ونشر التطبيقات اللامركزية. يتعلم هؤلاء الوكلاء باستمرار تفضيلات المستخدم، مما يجعل العملية الإبداعية أكثر سلاسة وتخصيصًا.









تصبح إبداعاتك (مثل الألعاب والشخصيات والصور والقصص) رموزًا غير قابلة للاستبدال (NFTs) أو أصولًا رمزية. تُسجل العقود الذكية هوية المؤلف وتوزيع الملكية. عندما يستخدم الآخرون محتواك، يمكنك الحصول على حصص من الإيرادات أو رسوم استخدام. هذا لا يحمي حقوق المبدعين فحسب، بل يُحفز أيضًا المزيد من الأشخاص على الانضمام إلى النظام البيئي التعاوني.









يتكون اقتصاد النظام البيئي الخاص بـ Infinity Ground من توكنات متعددة وآليات حوافز، حيث يكون التوكن الأساسي هو AIN (توكن شبكة Infinity AI).









يمكن استخدام AIN لدفع تكاليف خدمات الذكاء الاصطناعي والوحدات الوظيفية في الألعاب، وتحفيز المبدعين واللاعبين، ودعم الحوكمة والتصويت في النظام البيئي، وتوزيع عمليات الإيردروب ومكافآت النظام البيئي.





يتبع نموذج التوزيع نهج "المجتمع أولاً، رأس المال لاحقاً"، مع التركيز على قيمة مشاركة المستخدم. في المراحل المبكرة، يمكن للمستخدمين كسب AIN من خلال عمليات الإيردروب القائمة على المهام، والمشاركة في التطوير، وإنشاء المحتوى.













لمكافأة المستخدمين والمساهمين الأوائل وتشجيع المشاركة الأوسع، أطلقت Infinity Ground أول عملية إيردروب مجتمعي لها، وتخطط لتوزيع 10 ملايين توكن AIN (1% من إجمالي العرض).

تم تحديد أهلية هذا الإيردروب بناءً على بيانات لقطة تم التقاطها في 30 يونيو 2025. يجب على المستخدمين ربط عنوان محفظتهم المتوافق مع EVM بالموقع الإلكتروني الرسمي لـ Infinity Ground قبل تاريخ اللقطة.





يتم تقييم أهلية الإيردروب باستخدام 8 معايير مساهمة. يمكن لعنوان واحد التأهل ضمن فئات متعددة، وستكون المكافآت تراكمية. كلما ارتفع مستوى المشاركة في Agentic IDE وشبكة ING ومنصة Infinity Ground، زادت مكافآت الإيردروب التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها.





نوع المساهمة الوصف المستخدمون النشطون على السلسلة المستخدمون الذين أجروا معاملات متعلقة بنقاط الطاقة أو أرصدة الذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي. منشئو تطبيقات Agentic IDE المستخدمون الذين نشروا تطبيقات تلبي العدد المطلوب من اختبارات التشغيل أو الريمكسات، أو ظهرت في القسم المنسق. محتفظي Galxe SBT المستخدمون الذين شاركوا في الأحداث الرسمية وحصلوا على SBTs (على سبيل المثال، Hackathons، وتحديات الإبداع). المشاركون في مشروع شريك النظام البيئي المستخدمون النشطون في مشاريع الشركاء الخارجيين (مثل نظام تليجرام البيئي). المساهمون الأساسيون في المجتمع المستخدمون الذين يشاركون بشكل فعال في أبحاث المنتجات أو المقابلات أو الأحداث المجتمعية بأداء متميز. قائمة أفضل 500 شركة في شبكة ING المستخدمون المصنفون ضمن أفضل 500 في قائمة المتصدرين للتفاعل على شبكة ING. أفضل 1000 نقطة إنشاء المستخدمون الذين جمعوا ما يكفي من نقاط الإنشاء ليحتلوا مرتبة ضمن أفضل 1000. مُكمِّلو المهام الاجتماعية للرحلة المستخدمون الذين أكملوا عمليات تسجيل الوصول والمهام الاجتماعية وتحديات السلسلة التي استمرت لمدة 7 أيام في حدث الرحلة.









إجمالي مبلغ الإيردروب 10 مليون AIN (1% من إجمالي العرض). منصة المطالبة صفحة المطالبة بالإيردروب على موقع Infinity Ground الرسمي. قواعد فتج القفل تم فتح 20% في TGE، ويتم فتح 80% المتبقية بشكل خطي على مدار 6 أشهر. فترة الإيردروب ستستمر عملية الإيردروب لمدة 6 أشهر؛ وسيتم تخصيص المكافآت غير المطالب بها لصندوق تعديل العمليات. التعامل مع التوكن غير المطالب بها سيتم استخدام التوكن التي لم يتم المطالبة بها قبل الموعد النهائي للعمليات المستقبلية أو جولة الإيردروب التالية. الاستبعاد سيفقد المستخدمون الذين يفشلون في ربط عنوان محفظة EVM الخاصة بهم قبل اللقطة أهليتهم.













يمتد نظام Infinity Ground البيئي على مستوى التكنولوجيا، والبنية التحتية، وشبكة المجتمع، مما يُرسي أساسًا متنوعًا للتعاون. ويتجلى هذا التنوع في شبكة شراكاتها الواسعة والعميقة. وفيما يلي بعض الأمثلة البارزة على التعاون:









منصة MyShell هي منصة رائدة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُمكّن المطورين من إنشاء وكلاء تفاعليين فعّالين من خلال توجيهات مخصصة ونظام إضافات. ومن خلال هذه الشراكة الوثيقة، ستعمل MyShell وInfinity Ground معًا على توسيع نطاق نظام الوكلاء، مما يُطلق العنان لإمكانيات إبداعية أكبر للمطورين.









شبكة Initia هي شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى، مُركّزة على التطبيقات، مُصمّمة لدعم سلاسل التطبيقات السيادية مع قابلية التشغيل البيني الأصلية. تأتي بنية Interwoven Stack الخاصة بها بمعايير مُدمجة للأوراكل، وتوافر البيانات، والمراسلة، مما يُساعد المطورين على إطلاق السيولة والمستخدمين وتوصيلهما ومشاركتهما بسرعة.





من خلال التكامل مع Infinity Ground، يُمكن للمطورين استخدام بيئة التطوير المُتكاملة Agentic IDE لبناء ونشر تطبيقات متوافقة مع Initia بسرعة، مما يُقلّل من صعوبة التطوير. على سبيل المثال، أشعلت تحديات إبداعية مُشابهة للوحة المتصدرين، مثل "Jump Jennie"، شرارة إبداع واسع النطاق داخل منظومة Initia × Infinity Ground، مما يُسرّع من تحقيق رؤية مستقبل سلاسل متعددة قابلة للتركيب.









منصة Four.meme هي منصة لامركزية لإصدار عملات الميم، بدون برمجة، ومُستخدمة على شبكة BNB. صُممت المنصة للسرعة والبساطة، مما يُمكّن أي شخص من إصدار التوكن بتكلفة شبه معدومة باستخدام قوالب مُعدّة مسبقًا وآلية تلقائية لتمهيد السيولة. تدعم المنصة أزواج تداول مثل BNB وUSDT وWHY وCAKE.





تعاونت Four.meme مع Infinity Ground لإطلاق العديد من التحديات الإبداعية، داعيةً المستخدمين إلى بناء تطبيقات مستوحاة من الميم (مثل ألعاب الميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو مُولّدات الصور الديناميكية). يُوسّع هذا التعاون قاعدة مستخدمي النظام البيئي، مع توفير مسار سلس للمبدعين على الشبكة: من مرحلة الفكرة إلى التوزيع وصولًا إلى إصدار الأصول.





























اعتبارًا من يونيو 2025، تم ربط أكثر من 17 مليون محفظة فريدة بالمنصة، وتم إنشاء 121 ألف تطبيق لامركزي. ويستخدم آلاف المبدعين المنصة بنشاط لتطوير الألعاب والميمات والتطبيقات اللامركزية والمحتوى التفاعلي.













تُحدث Infinity Ground ثورةً في صناعة الألعاب التقليدية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 المتقدمة. ومن خلال الاستفادة من أجهزة التوجيه النموذجية، ومجموعات تطوير الذكاء الاصطناعي المعيارية، وبنية النظام البيئي الموحدة، تهدف إلى تحسين كفاءة تطوير الألعاب، وخفض التكاليف، وتحفيز الابتكار الإبداعي. وتُقدم المنصة آليات ملكية لامركزية واقتصادات رمزية مُصممة بعناية لمواءمة مصالح المطورين واللاعبين والمجتمع بشكل كامل، مما يُسهم في بناء بيئة ألعاب حيوية وديناميكية.





تُسهم Infinity Ground في بناء مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي، حيث يُمكن للجميع ابتكار رؤاهم الفريدة والتعبير عنها ومشاركتها بسهولة. فالذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإبداع، بل مُعززاً له.









بشكل عام، تُحدث Infinity Ground نقلة نوعية في مجال إنشاء المحتوى، مُرتكزةً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3. فهي تُنشئ منصة إبداعية مفتوحة، مُتاحة للجميع، ومفيدة، من خلال أدوات تطوير ذكية مُيسّرة، وآليات واضحة لملكية المحتوى، ومنظومة بيئية غنية بالشراكات والحوافز. سواءً كنتَ مُطوّرًا أو فنانًا أو مستخدمًا عاديًا، فبمجرد فكرة، يُمكنك تنفيذها بسرعة وتحقيق دخل منها على منصة البلوكتشين.





مع تسارع تكامل تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، فإن Infinity Ground ليست مجرد منصة أدوات، بل هي نقطة انطلاق لحركة إبداعية لامركزية. في المستقبل، قد تُعاد صياغة ملكية المحتوى، وقنوات التوزيع، وإسناد القيمة بشكل جذري في مثل هذه المنظومة البيئية الجديدة. الآن هو الوقت الأمثل للمشاركة.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



