ما هو FAT؟ مقدمة في الأصول الرقمية

FAT هو عملة مشفرة قائمة على blockchain تعمل كرمز ERC-20 على شبكة Ethereum. تم إطلاقها في أبريل 2018 وترتبط بشكل أساسي بمنصة FatBTC، حيث تعمل كعملتها الداخلية. تم تطوير الرمز لتسهيل معاملات الأصول الرقمية السلسة وتحفيز المشاركة داخل نظام FatBTC البيئي، بهدف معالجة inefficiencies في إدارة الأصول الرقمية المستندة إلى البورصات. وبفضل أساسها في Ethereum، يتيح FAT للمستخدمين نقل القيمة ودفع الخدمات وربما الوصول إلى فوائد خاصة بالمنصة، وكل ذلك أثناء الاستفادة من أمان وشفافية تقنية blockchain. باعتبارها أصلًا رقميًا بارزًا في سوق العملات المشفرة، تمثل FAT نهجًا مبتكرًا للحلول المالية القائمة على blockchain.

FAT تم تقديمه في عام 2018 كجزء من استراتيجية FatBTC exchange الأوسع لإنشاء أصل رقمي محلي لمستخدميها. وبينما لا يتم تقديم تفاصيل محددة عن فريق التأسيس في المصادر المتاحة، فإن إطلاق المشروع تزامن مع جهود FatBTC لتوسيع عروضها وتعزيز تفاعل المستخدمين من خلال رمز خاص. كانت الرؤية وراء FAT هي تبسيط عمليات البورصة وتوفير فائدة إضافية للمشاركين في المنصة من خلال دمج رمز ERC-20 مخصص داخل نظام العملات المشفرة البيئي.

منذ تأسيسه، حقق FAT عدة معالم هامة، بما في ذلك دمجه في منصة تداول FatBTC وإنشاء عقده الذكي على Ethereum (العنوان: 0x2ec95b8eda549b79a1248335a39d299d00ed314c). وقد ساعد إطلاق الرمز في وضع FatBTC كأحد أوائل المبتكرين في مجال العملات المشفرة المستندة إلى البورصات، مما ساهم في نمو المنصة واحتفاظها بالمستخدمين في سوق الأصول الرقمية التنافسي.

يتمحور نظام FAT البيئي حول دوره كعملة داخلية لبورصة FatBTC، مع المكونات الأساسية التالية:

المنصة الرئيسية/التطبيق:

يُستخدم FAT داخل بورصة FatBTC لتسهيل التداول ودفع رسوم المعاملات والمشاركة في العروض الترويجية أو المكافآت الخاصة بالمنصة. إن دمجه كرمز ERC-20 يضمن التوافق مع محافظ Ethereum وتطبيقاتها اللامركزية، مما يعزز فائدته كأصل رقمي متعدد الاستخدامات.

الميزات الثانوية/الخدمات:

يمكن استخدام FAT للحوافز المجتمعية أو برامج الولاء أو كوسيلة للوصول إلى ميزات حصرية على منصة FatBTC. وهذا يعزز تفاعل المستخدمين ويوفر قيمة إضافية لحاملي الرمز داخل نظام blockchain البيئي.

مكونات النظام الإضافية:

باعتباره رمزًا من نوع ERC-20، يمكن تخزين FAT ونقله وإدارته باستخدام محافظ Ethereum المتوافقة، مما يسمح بتوافق أوسع داخل نظام Ethereum البيئي وسوق العملات المشفرة الأوسع.

تعمل هذه المكونات معًا لخلق بيئة سلسة حيث يعمل FAT كرمز فائدة لتشغيل المعاملات والتفاعلات داخل شبكة FatBTC وخارجها.

المعاملات غير الفعالة في البورصات:

غالبًا ما تواجه البورصات التقليدية تأخيرات وتكاليف مرتفعة في معالجة المعاملات. يهدف FAT إلى تبسيط هذه العمليات من خلال توفير عملة محلية قائمة على blockchain لتسوية المعاملات الداخلية، مما يقدم حلاً أكثر كفاءة لإدارة الأصول الرقمية.

نقص الحوافز للمستخدمين:

تواجه العديد من المنصات صعوبة في الاحتفاظ بالمستخدمين بسبب محدودية المكافآت أو آليات التفاعل. يعالج FAT هذا الأمر من خلال تمكين برامج الولاء والفوائد الخاصة بالمنصة في نظام العملات المشفرة البيئي.

محدودية التوافق:

يمكن أن تكون الأصول المستندة إلى البورصات معزولة، مما يحد من استخدامها خارج المنصة. بوصفه رمزًا من نوع ERC-20، يقدم FAT توافقًا مع نظام Ethereum الأوسع، مما يعزز فائدته كأصل رقمي متعدد الاستخدامات لعشاق العملات المشفرة.

يحل FAT هذه التحديات من خلال الاستفادة من تقنية blockchain لتوفير أصل رقمي آمن وفعال ومتنوع لمستخدمي البورصات.

استنادًا إلى نتائج البحث المقدمة، لا توجد معلومات مباشرة متاحة بشأن إجمالي الإصدار أو توزيع النسب لرمز رقمي يُدعى FAT. تشير نتائج البحث إلى مفاهيم مثل "البروتوكولات السميكة" في blockchain و"أطروحة التطبيقات السميكة" ومناقشات عامة حول الرموز الرقمية وtokenization، لكن أيًا من هذه المصادر لا يقدم بيانات محددة حول رمز يدعى FAT أو إجمالي المعروض منه أو توزيعه.

إذا كنت تشير إلى عملة مشفرة أو أصل رقمي محدد يُدعى FAT، فمن الممكن أن يكون:

الرمز جديدًا جدًا أو مخصصًا أو لم يغطيه بشكل واسع في الأخبار الرئيسية للعملات المشفرة أو مجمعي البيانات.

لم يتم تضمين الموقع الرسمي والورقة البيضاء لـ FAT في نتائج البحث، وبالتالي لا يمكن تأكيد تفاصيلها أو تلخيصها هنا.

للحصول على معلومات دقيقة حول إجمالي الإصدار وتوزيع النسب لرمز FAT، ستحتاج عادةً إلى:

زيارة الموقع الرسمي لمشروع رمز FAT.

لمشروع رمز FAT. مراجعة الورقة البيضاء، والتي توضح عادةً اقتصاديات الرمز، بما في ذلك المعروض الكلي وتفكيك التخصيص (مثل الفريق، المستثمرين، المجتمع، النظام البيئي، إلخ).

داخل نظام FatBTC البيئي، يعمل FAT كـ:

وسيلة للتبادل للتداول ودفع الرسوم في سوق العملات المشفرة.

أداة للوصول إلى المكافآت والحوافز الخاصة بالمنصة للمتداولين في الأصول الرقمية.

رمز حوكمة أو مشاركة محتمل، بناءً على تطورات المنصة المستقبلية في نظام blockchain البيئي.

لا توجد معلومات متاحة للعامة حول جدول التداول أو جدول فتح القفل لرموز FAT في نتائج البحث الحالية.

لا توجد تفاصيل متاحة حول آليات الحوكمة والاستثمار لـ FAT بناءً على البيانات الحالية.

FAT يقف كرمز فائدة داخل نظام FatBTC البيئي، بهدف تعزيز كفاءة المعاملات وتفاعل المستخدمين والتوافق من خلال معياره ERC-20. وبينما تكون ميزاته الأساسية ودمجه مع منصة FatBTC واضحين، تظل التفاصيل المحددة حول اقتصاديات الرمز وتوزيعه والحوكمة غير متاحة في نتائج البحث الحالية.