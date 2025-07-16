حسابات الهوامش وPNL





تقدم MEXC نوعين من تداول العقود الآجلة: عقود USDT-M الآجلة (عقود مستقبلية) وعقود Coin-M الآجلة (العقود العكسية). ورغم أن مبادئ حسابهما متشابهة، إلا أن هناك بعض الاختلافات. وفيما يلي، ستقدم هذه المقالة أمثلة وتفسيرات محددة. يرجى ملاحظة: أن الحسابات التالية تتجنب المنطق المعقد للغاية لصالح الوضوح والإيجاز لحساب الهامش.









في عقود MEXC الآجلة الدائمة ، يلزم وجود قدر معين من الهامش لفتح صفقة. في عملية التداول بالهامش، من الأهمية بمكان الانتباه إلى النقاط التالية:





الهامش الأولي: الحد الأدنى من الهامش المطلوب لفتح صفقة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس معدل الهامش الأولي (قيمة الصفقة / هامش الصفقة) أيضًا مضاعف الرافعة المالية.

هامش الصيانة: الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للحفاظ على صفقة. سيؤدي الانخفاض عن هذه النسبة إلى التصفية أو التصفية الجزئية.

تكلفة الافتتاح: إجمالي الأصول التي يجب تجميدها لفتح صفقة، بما في ذلك الهامش الأولي ورسوم التداول المحتملة.









في العقود الآجلة الدائمة، يشير الهامش إلى تكلفة الطلب المطلوبة لفتح صفقة. يتم تحديد رسوم التداول الفعلية أو الخصم في النهاية من خلال الطريقة التي يتم بها تنفيذ الطلب (النوع). ( الصانع هو مزود السيولة، في حين أن المتلقي هو مستهلك السيولة ).





عقود USDT-M الآجلة: مبلغ الهامش = متوسط سعر الدخول × الكمية الافتتاحية × حجم العقود الآجلة / مضاعف الرافعة المالية

عقود Coin-M الآجلة: مبلغ الهامش = الكمية الافتتاحية × حجم العقود الآجلة / (مضاعف الرافعة المالية × متوسط سعر الدخول)





مثال الحساب:





عقود USDT-M الآجلة: إذا كنت تستخدم رافعة مالية 200x وتقدمت بطلب حد لـ 10,000 عقد BTC/USDT بسعر 50,000 USDT/BTC، وكان حجم العقود الآجلة 0.0001 BTC لكل عقد:

مبلغ الهامش الخاص بك = (10,000 عقد × 0.0001 BTC/عقد × 50,000 USDT/BTC) / رافعة مالية 200x = مبلغ 250 USDT





عقود Coin-M الآجلة: إذا كنت تستخدم رافعة مالية 125x وتقدمت بطلب حد لـ 100 عقد BTC/USD بسعر 50,000 USD/BTC، وكان حجم العقود الآجلة 100 USDT لكل عقد:

مبلغ الهامش الخاص بك = 100 عقد × 100 USD / (50,000 USD/BTC مضروب في 125x رافعة مالية) = 0.0016 BTC









يتأثر الربح والخسارة (PNL) لديك بثلاثة عوامل: رسوم التداول، ورسوم التمويل (الدخل أو النفقات)، والربح والخسارة (PNL) من إغلاق الصفقات.









باعتبارك مستهلكًا أو آخذًا للسيولة، فسوف تتحمل رسومًا تُحسب على أنها قيمة الصفقة × معدل رسوم المتلقي.

باعتبارك مزودًا أو صانعًا للسيولة، فسوف تتحمل رسومًا تُحسب على أنها قيمة الصفقة × معدل رسوم الصانع.









اعتمادًا على معدل التمويل (إيجابي أو سلبي) والاتجاه (طويل أو قصير) لصفقتك، فسوف تتلقى أو تتحمل رسوم تمويل.

رسوم التمويل = معدل التمويل × قيمة الصفقة.

قيمة الصفقة = كمية الصفقة (التوكن) × السعر العادل.













عقود USDT-M الآجلة:





للصفقات الطويلة: (سعر الإغلاق - متوسط سعر الدخول) × كمية الصفقة × الحجم

للصفقات القصيرة: (متوسط سعر الدخول - سعر الإغلاق) × كمية الصفقة × الحجم





عقود Coin-M الآجلة:

للصفقات الطويلة: (1 / متوسط سعر الدخول - 1 / متوسط سعر الإغلاق) × كمية الصفقة × الحجم

للصفقات القصيرة: (1 / متوسط سعر الإغلاق - 1 / متوسط سعر الدخول) × كمية الصفقة × الحجم









عقود USDT-M الآجلة:

للصفقات الطويلة: (السعر العادل - متوسط سعر الدخول) × كمية الصفقة × الحجم

للصفقات القصيرة: (متوسط سعر الدخول - السعر العادل) × كمية الصفقة × الحجم





عقود Coin-M الآجلة:

للصفقات الطويلة: (1 / متوسط سعر الدخول - 1 / السعر العادل) × كمية الصفقة × الحجم

للصفقات القصيرة: (1 / السعر العادل - 1 / متوسط سعر الدخول) × كمية الصفقة × الحجم









استخدام عقود USDT-M الآجلة كمثال:





إذا فتحت، بصفتك متداولًا، صفقة طويلة تضم 10,000 عقد في عقود BTC/USDT الآجلة الدائمة بسعر 50,000 BTC/USDT:





مع معدل رسوم المتداول = 0.02%، ومعدل رسوم صانع العملة = 0.00%، ومعدل التمويل = -0.025%، والسعر السوقي الحالي = 50,000 BTC/USDT، فسوف تتحمل رسوم تداول محسوبة على النحو التالي:





50,000 BTC/USDT مضروبة في 10,000 عقد × 0.0001 BTC/عقد × 0.02% = 10 USDT





عندما يكون معدل التمويل سلبيًا، فسوف تتلقى رسوم تمويل محسوبة على النحو التالي:





50000 BTC/USDT مضروبة في 10,000 عقد × 0.0001 BTC/عقد × (-0.025%) = -12.5 USDT (رسوم التمويل التي سيتم استلامها)





لنفترض أنك، بصفتك صانعًا، أغلقت 10,000 عقد بسعر 60,000 BTC/USDT:





الربح الصافي النهائي = (60,000 USDT/BTC طرح 50,000 BTC/USDT) × 10,000 عقد × 0.0001 BTC/عقد = 10,000 USDT





رسوم الإغلاق = 60,000 BTC/USDT مضروب في 10,000 عقد × 0.0001 BTC/عقد × 0.00% = 0 USDT





لذا، في هذا السيناريو، يتم حساب إجمالي PNL المحقق على النحو التالي = PNL النهائي - رسوم التمويل - رسوم المتلقي - رسوم صانع العملة = 10,000 USDT طرح（- 12.5 USDT）طرح 10 USDT طرح 0 USDT = مبلغ 10,002.5 USDT





1) عند تسوية معدل التمويل، يتم حساب قيمة الصفقة بناءً على السعر العادل الحالي.

2) نتائج الحساب هي للمرجعية فقط، ويجب أن تستند الصفقات المحددة إلى قواعد منتجات عقود MEXC الآجلة.

3) قد تختلف البرامج التعليمية والإرشادات عبر أنظمة التشغيل المختلفة. يرجى الرجوع إلى نظام التشغيل الفعلي لديك للحصول على معلومات دقيقة.









في عقود MEXC الآجلة الدائمة، يلزم وجود قدر معين من الهامش لفتح صفقة. يمثل الهامش الأولي الحد الأدنى المطلوب لفتح صفقة، ويعكس مضاعف الرافعة المالية لديك. هامش الصيانة هو الحد الأدنى المطلوب للاحتفاظ بصفقة، وقد يؤدي الانخفاض عن هذا الحد إلى التصفية الإجبارية. تتضمن تكلفة الافتتاح الهامش الأولي ورسوم التداول المحتملة. يختلف حساب تكلفة الطلب بناءً على أنواع مختلفة من العقود الآجلة والأسعار. يتأثر PNL برسوم التداول ورسوم التمويل وPNL عند الإغلاق. يدفع مستهلكو السيولة، أو المتلقون، رسومًا تساوي قيمة الصفقة مضروبة في معدل رسوم المتلقين. يدفع مزودو السيولة، أو صناع السيولة، رسومًا تساوي قيمة الصفقة مضروبة في معدل رسوم صانع السوق. بناءً على معدل التمويل واتجاه الصفقة، ستتلقى أو تدفع رسوم تمويل، بمبلغ يساوي معدل التمويل مضروبًا في قيمة الصفقة.



