ستطلق MEXC تداول عقود WCT الفورية والآجلة. حاليًا، فتحت المنصة قناة إيداع لتوكنWCT، مما يتيح لك إيداع التوكن على MEXC وانتظار التداول اللاحق. في الوقت نفسه، يمكنك زيارة صفحة حدث +Airdrop في MEXC للمشاستطلق MEXC تداول عقود WCT الفورية والآجلة. حاليًا، فتحت المنصة قناة إيداع لتوكنWCT، مما يتيح لك إيداع التوكن على MEXC وانتظار التداول اللاحق. في الوقت نفسه، يمكنك زيارة صفحة حدث +Airdrop في MEXC للمشا
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/بروتوكول Wa...لم الكريبتو

بروتوكول WalletConnect: ربط Web3 لفتح بوابة عالم الكريبتو

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#أخبار السوق
WalletConnect
WCT$0.1223-4.15%
Intuition
TRUST$0.1685-10.32%
Ambire Wallet
WALLET$0.01916-3.71%

ستطلق MEXC تداول عقود WCT الفورية والآجلة. حاليًا، فتحت المنصة قناة إيداع لتوكنWCT، مما يتيح لك إيداع التوكن على MEXC وانتظار التداول اللاحق. في الوقت نفسه، يمكنك زيارة صفحة حدث +Airdrop في MEXC للمشاركة في أحداث إيداع وتداول WCT والحصول على مكافآت بقيمة 273,000 WCT و50,000 USDT.

1. ما هو WalletConnect (WCT)؟


بروتوكول WalletConnect (WCT) هو أول بروتوكول تشفير مفتوح المصدر يتيح اتصالات آمنة بين المحافظ الرقمية والتطبيقات اللامركزية (dApps). بفضل هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية دون الحاجة للكشف عن مفاتيحهم الخاصة، مما يضمن أقصى درجات الأمان.

2. لماذا يجب عليك استخدام WalletConnect؟


متوافق مع جميع أنواع المحافظ: من Trust Wallet وMetaMask إلى Rainbow Wallet، يدعم WalletConnect أكثر من 600 محفظة مختلفة. يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 50,000 تطبيق لامركزي مدعوم.

أمان مطلق: جميع الاتصالات مشفرة من النهاية إلى النهاية، مما يضمن أنه لا يمكن لأحد سرقة معلوماتك أو أموالك.

سهل الاستخدام: ببساطة قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو انقر على الرابط. لا حاجة لإدخال المفاتيح الخاصة المعقدة، لذا لن تحتاج للقلق بشأن الاحتيال.

3. كيف يعمل WalletConnect (WCT)؟


في بضع خطوات بسيطة، يمكنك الاتصال بأمان بمحفظتك الرقمية مع تطبيقاتك اللامركزية المفضلة، مثل Uniswap أو OpenSea:

1) الوصول إلى التطبيق اللامركزي: افتح التطبيق اللامركزي الذي تحتاج لاستخدامه.
2) اختيار الاتصال بالمحفظة: انقر على زر "اتصال المحفظة" واختر WalletConnect.
3) مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على الرابط: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، امسح رمز الاستجابة السريعة؛ وإذا كنت تستخدم جهازًا محمولًا، انقر على الرابط.
4) تأكيد الاتصال: وافق على طلب الاتصال داخل تطبيق محفظتك.

الآن يمكنك مباشرة التداول، وتبديل التوكن، وأداء إجراءات أخرى على التطبيق اللامركزي دون الحاجة لإدخال مفتاحك الخاص.

4. اقتصاديات توكن WalletConnect


توكن WalletConnect (WCT) هو التوكن الأصلي لشبكة WalletConnect، مع عرض إجمالي مبدئي محدود إلى 1 مليار توكن. تم تصميمه لتشجيع المشاركة من المستخدمين ودفع تطوير النظام البيئي المستدام من خلال توزيع عادل. تشمل اقتصاديات توكن WCT التخصيصات التالية:

يتم استخدامها للشراكات والرعاية وتطوير النظام البيئي وأنشطة التسويق.
صندوق WalletConnect (27%)
تم إصداره على مراحل لتشجيع المستخدمين الجدد والحفاظ على مشاركة المجتمع.
الإيردروب (18.5%)
مخصصة للأعضاء المؤسسين ومطوري المشاريع لضمان استمرار تطوير المشروع.
الفريق (18.5%)
يتم استخدامه للمساهمة في أنشطة المكافأة لتعزيز أمان الشبكة.
المكافآت (17.5%)
مخصصة للداعمين الأوائل للمشروع لإظهار الامتنان لدعمهم.
المستثمرون (11.5%)
يتم استخدامه لتطوير البروتوكول والوحدات ذات الصلة به.
التطوير الأساسي (7%)

نموذج اقتصاديات التوكن هذا لا يشجع فقط المشاركة النشطة من المستخدمين، بل يوفر أيضًا دعمًا مستقرًا للموارد لتطوير وتوسيع نظام WalletConnect البيئي.


5. وظائف وحالات استخدام WCT


توكن WCT ليس مجرد توكن عادي؛ بل يلعب دورًا أساسيًا في النظام البيئي، مما يعزز عمليات الشبكة بكفاءة والنمو المستدام. تشمل استخداماته الرئيسية ما يلي:

مكافآت المشاركة في الشبكة: يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل تخزين WCT، وتشغيل العقد، والتعاون مع المحافظ. يشجع هذا على المشاركة الفعّالة ويضمن استقرار النظام.

تعزيز أداء الشبكة وموثوقيتها: يُحسن تخزين WCT من أمان الشبكة ويحافظ على الأداء الأمثل، بينما يحفز مساهمات المجتمع لدعم تطوير النظام البيئي المستدام.

حقوق الحوكمة والتصويت: يمكن لحاملي WCT التصويت على القرارات الهامة، مثل ترقية البروتوكولات وتحسينات النظام، مما يؤثر في الاتجاه المستقبلي للشبكة.

مصدر دخل مستدام: يُستخدم WCT لدفع رسوم المعاملات وقنوات الدخل الأخرى، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو طويل الأمد للنظام البيئي.

6. فريق WalletConnect (WCT) والشركاء


6.1 الفريق التطويري


تقود WalletConnect الرئيس التنفيذي جيس هولغريف، التي تمتلك أكثر من 12 عامًا من الخبرة في المدفوعات والفن والعملات المشفرة والمالية. شغلت جيس سابقًا منصب المدير الاستراتيجي في Checkout.com وأُسست بروتوكول Codex. كما أنها عضو في منتدى العملات الرقمية للبنك المركزي في إنجلترا ومؤسسة صندوق الفن والبلوكشين. تحت قيادتها، تلتزم WalletConnect ببناء نظام بيئي لامركزي آمن وسهل الاستخدام.

6.2 الشركاء الاستراتيجيون


تعاونت WalletConnect مع شركات رائدة في الصناعة مثل Coinbase Ventures و Polygon Ventures، مما يسمح لها بالاستفادة من دعمها المالي لتوسيع تأثير المنصة العالمي. يشمل النظام البيئي حاليًا مئات المحافظ وآلاف التطبيقات اللامركزية، مما يخلق شبكة قوية من التواصل والتفاعل.

7. إمكانيات تطوير WalletConnect


بينما تواصل التطبيقات اللامركزية وتكنولوجيا البلوكشين التطور، ستظل WalletConnect جسرًا أساسيًا يربط المحافظ وdApps من خلال توفير طريقة اتصال آمنة. من المتوقع أن تجذب الأمان المحسن وميزات المعاملات المحسّنة المزيد من المستخدمين، بينما تضمن القوائم على البورصات المشهورة مثل MEXC سيولة عالية للتوكن. بالإضافة إلى ذلك، يضع نموذج الحوكمة اللامركزي والمجتمع النشط أساسًا قويًا لاعتماد واسع وفرص استثمار محتملة.

8. كيفية شراء WCT على MEXC


توكن WalletConnect (WCT) هو جسر أساسي بين محافظ العملات المشفرة والتطبيقات اللامركزية، حيث يوفر اتصالًا آمنًا وسهل الاستخدام ولامركزيًا ضمن نظام البلوكشين. إذا كنت تبحث عن منصة تداول موثوقة تقدم سيولة عالية، وتداول بالرافعة المالية المرنة، وميزات تحويل مريحة، فإن MEXC هي خيارك المثالي.

1) افتح وقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي.
2) ابحث عن توكن WCT باستخدام شريط البحث، ثم اختر التداول الفوري أو الآجل لتوكن WCT.
3) حدد نوع الطلب، أدخل الكمية، السعر، والمعلمات الأخرى لإتمام المعاملة.

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح استثمارية، ضريبية، قانونية، مالية، محاسبية، أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض المرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المترتبة على ذلك وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

حتى لو لم تكن تمتلك Labubu بعد، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الظاهرة الثقافية العالمية.1. ما هو Labubu؟إن Labubu، بطل سلسلة &#34;الوحوش&#34; التي ابتكرها الفنان البلجيكي الصيني Kasing Lung منذ عام 2015

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

عندما ندخل عام 2025، تقف شبكة Pi عند مفترق طرق بين الفرص والتحديات — حيث تطورت من تجربة طموحة في التعدين عبر الهاتف المحمول إلى واحدة من أكثر مشاريع البلوكشين إثارة للجدل والنقاش عالميًا. وبفضل نموذجه

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص