بروتوكول WalletConnect: ربط Web3 لفتح بوابة عالم الكريبتو





بروتوكول WalletConnect (WCT) هو أول بروتوكول تشفير مفتوح المصدر يتيح اتصالات آمنة بين المحافظ الرقمية والتطبيقات اللامركزية (dApps). بفضل هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية دون الحاجة للكشف عن مفاتيحهم الخاصة، مما يضمن أقصى درجات الأمان.









متوافق مع جميع أنواع المحافظ: من Trust Wallet وMetaMask إلى Rainbow Wallet، يدعم WalletConnect أكثر من 600 محفظة مختلفة. يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 50,000 تطبيق لامركزي مدعوم.





أمان مطلق: جميع الاتصالات مشفرة من النهاية إلى النهاية، مما يضمن أنه لا يمكن لأحد سرقة معلوماتك أو أموالك.





سهل الاستخدام: ببساطة قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو انقر على الرابط. لا حاجة لإدخال المفاتيح الخاصة المعقدة، لذا لن تحتاج للقلق بشأن الاحتيال.









في بضع خطوات بسيطة، يمكنك الاتصال بأمان بمحفظتك الرقمية مع تطبيقاتك اللامركزية المفضلة، مثل Uniswap أو OpenSea:





1) الوصول إلى التطبيق اللامركزي: افتح التطبيق اللامركزي الذي تحتاج لاستخدامه.

2) اختيار الاتصال بالمحفظة: انقر على زر "اتصال المحفظة" واختر WalletConnect.

3) مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على الرابط: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، امسح رمز الاستجابة السريعة؛ وإذا كنت تستخدم جهازًا محمولًا، انقر على الرابط.

4) تأكيد الاتصال: وافق على طلب الاتصال داخل تطبيق محفظتك.





الآن يمكنك مباشرة التداول، وتبديل التوكن، وأداء إجراءات أخرى على التطبيق اللامركزي دون الحاجة لإدخال مفتاحك الخاص.









توكن WalletConnect (WCT) هو التوكن الأصلي لشبكة WalletConnect، مع عرض إجمالي مبدئي محدود إلى 1 مليار توكن. تم تصميمه لتشجيع المشاركة من المستخدمين ودفع تطوير النظام البيئي المستدام من خلال توزيع عادل. تشمل اقتصاديات توكن WCT التخصيصات التالية:





يتم استخدامها للشراكات والرعاية وتطوير النظام البيئي وأنشطة التسويق. صندوق WalletConnect (27%) تم إصداره على مراحل لتشجيع المستخدمين الجدد والحفاظ على مشاركة المجتمع. الإيردروب (18.5%) مخصصة للأعضاء المؤسسين ومطوري المشاريع لضمان استمرار تطوير المشروع. الفريق (18.5%) يتم استخدامه للمساهمة في أنشطة المكافأة لتعزيز أمان الشبكة. المكافآت (17.5%) مخصصة للداعمين الأوائل للمشروع لإظهار الامتنان لدعمهم. المستثمرون (11.5%) يتم استخدامه لتطوير البروتوكول والوحدات ذات الصلة به. التطوير الأساسي (7%)





نموذج اقتصاديات التوكن هذا لا يشجع فقط المشاركة النشطة من المستخدمين، بل يوفر أيضًا دعمًا مستقرًا للموارد لتطوير وتوسيع نظام WalletConnect البيئي.













توكن WCT ليس مجرد توكن عادي؛ بل يلعب دورًا أساسيًا في النظام البيئي، مما يعزز عمليات الشبكة بكفاءة والنمو المستدام. تشمل استخداماته الرئيسية ما يلي:





مكافآت المشاركة في الشبكة: يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل تخزين WCT، وتشغيل العقد، والتعاون مع المحافظ. يشجع هذا على المشاركة الفعّالة ويضمن استقرار النظام.





تعزيز أداء الشبكة وموثوقيتها: يُحسن تخزين WCT من أمان الشبكة ويحافظ على الأداء الأمثل، بينما يحفز مساهمات المجتمع لدعم تطوير النظام البيئي المستدام.





حقوق الحوكمة والتصويت: يمكن لحاملي WCT التصويت على القرارات الهامة، مثل ترقية البروتوكولات وتحسينات النظام، مما يؤثر في الاتجاه المستقبلي للشبكة.





مصدر دخل مستدام: يُستخدم WCT لدفع رسوم المعاملات وقنوات الدخل الأخرى، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو طويل الأمد للنظام البيئي.













تقود WalletConnect الرئيس التنفيذي جيس هولغريف، التي تمتلك أكثر من 12 عامًا من الخبرة في المدفوعات والفن والعملات المشفرة والمالية. شغلت جيس سابقًا منصب المدير الاستراتيجي في Checkout.com وأُسست بروتوكول Codex. كما أنها عضو في منتدى العملات الرقمية للبنك المركزي في إنجلترا ومؤسسة صندوق الفن والبلوكشين. تحت قيادتها، تلتزم WalletConnect ببناء نظام بيئي لامركزي آمن وسهل الاستخدام.









تعاونت WalletConnect مع شركات رائدة في الصناعة مثل Coinbase Ventures و Polygon Ventures، مما يسمح لها بالاستفادة من دعمها المالي لتوسيع تأثير المنصة العالمي. يشمل النظام البيئي حاليًا مئات المحافظ وآلاف التطبيقات اللامركزية، مما يخلق شبكة قوية من التواصل والتفاعل.









بينما تواصل التطبيقات اللامركزية وتكنولوجيا البلوكشين التطور، ستظل WalletConnect جسرًا أساسيًا يربط المحافظ وdApps من خلال توفير طريقة اتصال آمنة. من المتوقع أن تجذب الأمان المحسن وميزات المعاملات المحسّنة المزيد من المستخدمين، بينما تضمن القوائم على البورصات المشهورة مثل MEXC سيولة عالية للتوكن. بالإضافة إلى ذلك، يضع نموذج الحوكمة اللامركزي والمجتمع النشط أساسًا قويًا لاعتماد واسع وفرص استثمار محتملة.









