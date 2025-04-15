WCT

اسم العملة المشفرةWCT

التصنيفNo.318

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)109.05%

المعروض المتداول186,200,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.1862%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.7488975796082125,2025-05-20

أدنى سعر0.278037945176914,2025-04-15

البلوكتشين العامOP

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.