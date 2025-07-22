الهيكلية الشبكية وفوائد اللامركزية لـ OMN

تم تصميم بنية OMN كـ شبكة بلوكتشين موزعة تعتمد على مبادئ تشفير متقدمة لضمان الأمان والشفافية. تتضمن المكونات الأساسية لشبكة OMN:

طبقة الإجماع : المسؤولة عن التحقق من المعاملات وإنشاء الكتل داخل نظام OMN البيئي.

: المسؤولة عن التحقق من المعاملات وإنشاء الكتل داخل نظام OMN البيئي. طبقة البيانات : تدير حالة بلوكشين OMN وتخزن سجلات المعاملات.

: تدير حالة بلوكشين OMN وتخزن سجلات المعاملات. طبقة الشبكة : تسهل التواصل بين عقد OMN، مما يضمن انتشار البيانات والتزامن.

: تسهل التواصل بين عقد OMN، مما يضمن انتشار البيانات والتزامن. طبقة التطبيقات: تدعم تطوير ونشر التطبيقات اللامركزية (dApps) على منصة OMN.

ضمن نظام OMN البيئي، هناك عدة أنواع من العقد:

العقد الكاملة : تحتفظ بنسخة كاملة من بلوكشين OMN، وتتحقق من صحة جميع المعاملات والكتل.

: تحتفظ بنسخة كاملة من بلوكشين OMN، وتتحقق من صحة جميع المعاملات والكتل. العقد الخفيفة : تخزن فقط المعلومات الأساسية لـ OMN، مما يتيح مزامنة أسرع واستهلاكًا أقل للموارد.

: تخزن فقط المعلومات الأساسية لـ OMN، مما يتيح مزامنة أسرع واستهلاكًا أقل للموارد. عقد التحقق: تلعب دورًا حاسمًا في تأكيد معاملات OMN واقتراح كتل جديدة.

تستخدم OMN آلية إجماع إثبات الحصة (PoS)، والتي تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة إثبات العمل التقليدية مع الحفاظ على أمان شبكة OMN القوي. هذا النهج يسمح لآلاف العقد المستقلة حول العالم بالمشاركة في الحفاظ على سلامة شبكة OMN.

في سياق OMN، اللامركزية تعني توزيع السيطرة واتخاذ القرار عبر شبكة عالمية، بدلاً من الاعتماد على سلطة مركزية. يتم تحقيق ذلك من خلال:

التحقق التشفيري : يضمن أن جميع معاملات OMN صالحة وغير قابلة للتلاعب.

: يضمن أن جميع معاملات OMN صالحة وغير قابلة للتلاعب. الحكم الديمقراطي: يمنح حاملي رموز OMN الحق في المشاركة في ترقيات البروتوكول وقرارات الشبكة.

تُوزع السلطة داخل شبكة OMN عبر نظام حكم مبني على الرموز. يحصل حاملو رموز OMN على حقوق تصويت تتناسب مع حصتهم، مما يخلق نظامًا ذاتي التنظيم حيث تتطلب تغييرات البروتوكول موافقة الأغلبية. تكون عقد التحقق في OMN مسؤولة عن:

التحقق من معاملات OMN

اقتراح كتل جديدة

المشاركة في حكم OMN

تعمل رموز OMN المجمعة كحافز مالي للسلوك الصادق، حيث يمكن أن يؤدي السلوك الخبيث إلى فقدان حصصهم من خلال آليات القطع.

تقدم نموذج OMN اللامركزي عدة مزايا:

الأمان المحسن : يتطلب الإجماع الموزع من المهاجم السيطرة على 51٪ على الأقل من قوة التحقق لشبكة OMN، مما يصبح أكثر صعوبة مع نمو الشبكة.

: يتطلب الإجماع الموزع من المهاجم السيطرة على 51٪ على الأقل من قوة التحقق لشبكة OMN، مما يصبح أكثر صعوبة مع نمو الشبكة. مقاومة الرقابة : بمجرد تأكيد معاملات OMN، لا يمكن حجبها أو عكسها، مما يوفر للمستخدمين سيادة مالية غير مسبوقة.

: بمجرد تأكيد معاملات OMN، لا يمكن حجبها أو عكسها، مما يوفر للمستخدمين سيادة مالية غير مسبوقة. تقليل نقاط الفشل المنفردة : تعمل شبكة OMN عبر آلاف العقد المستقلة، مما يضمن الاستمرارية حتى إذا تعطلت بعض العقد.

: تعمل شبكة OMN عبر آلاف العقد المستقلة، مما يضمن الاستمرارية حتى إذا تعطلت بعض العقد. الشفافية: يتم تسجيل جميع معاملات OMN على دفتر حسابات عام غير قابل للتغيير، مما يتيح التحقق المستقل والتدقيق في الوقت الفعلي الذي لا يمكن لأنظمة المالية التقليدية مطابقته.

تستند العمليات اللامركزية لـ OMN إلى عدة ميزات تقنية:

تحمل الخطأ البيزنطي : يضمن الإجماع حتى في وجود عقد خبيثة داخل شبكة OMN.

: يضمن الإجماع حتى في وجود عقد خبيثة داخل شبكة OMN. إثباتات المعرفة الصفرية : تمكن من إجراء معاملات OMN خاصة ولكن قابلة للتحقق.

: تمكن من إجراء معاملات OMN خاصة ولكن قابلة للتحقق. التوقيعات العتبة : توزيع سلطة التوقيع، مما يعزز أمان OMN.

: توزيع سلطة التوقيع، مما يعزز أمان OMN. التشفير باستخدام المنحنيات الإهليلجية : يوفر حماية بمستوى عسكري مع أحجام مفاتيح فعالة لمعاملات OMN.

: يوفر حماية بمستوى عسكري مع أحجام مفاتيح فعالة لمعاملات OMN. التقسيم : يوزع تخزين بيانات OMN عبر عدة عقد، مما يحسن كل من الأمان وكفاءة الاسترجاع.

: يوزع تخزين بيانات OMN عبر عدة عقد، مما يحسن كل من الأمان وكفاءة الاسترجاع. حلول الطبقة الثانية: تعزز قابلية توسع OMN، مما يسمح للشبكة بمعالجة عدد كبير من المعاملات في الثانية دون المساس باللامركزية.

للإنضمام إلى شبكة OMN كمفاوض أو مشغل عقدة، يجب على المشاركين تلبية الحد الأدنى من المتطلبات العتادية وتأمين مبلغ معين من رموز OMN كضمان. تشمل الحوافز:

العوائد السنوية : احصل على مكافآت مقابل التحقق من معاملات OMN وتأمين الشبكة.

: احصل على مكافآت مقابل التحقق من معاملات OMN وتأمين الشبكة. حقوق التصويت: شارك في قرارات حكم OMN بما يتناسب مع حصتك.

يتم تسهيل الحكم المجتمعي من خلال منتديات ومنصات تصويت مخصصة لـ OMN، مما يسمح لأصحاب المصلحة باقتراح تحسينات والتصويت على تغييرات البروتوكول. لأولئك الذين يسعون إلى فهم تقني أعمق، تقدم OMN وثائق شاملة ومصادر مجتمعية، مما يجعل شبكة OMN في متناول كل من القادمين الجدد والمستخدمين ذوي الخبرة.

توفر البنية اللامركزية لـ OMN أمانًا لا مثيل له ومقاومة للرقابة من خلال توزيع السلطة عبر آلاف العقد حول العالم. للاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا الابتكارية لـ OMN، استكشف دليل OMN Trading Complete على MEXC، الذي يغطي كل شيء بدءًا من الأساسيات وحتى استراتيجيات متقدمة.