الهيكلية الشبكية وفوائد اللامركزية لـ OMN

تم تصميم بنية OMN كـ شبكة بلوكتشين موزعة تعتمد على مبادئ تشفير متقدمة لضمان الأمان والشفافية. تتضمن المكونات الأساسية لشبكة OMN:
ضمن نظام OMN البيئي، هناك عدة أنواع من العقد:
تستخدم OMN آلية إجماع إثبات الحصة (PoS)، والتي تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة إثبات العمل التقليدية مع الحفاظ على أمان شبكة OMN القوي. هذا النهج يسمح لآلاف العقد المستقلة حول العالم بالمشاركة في الحفاظ على سلامة شبكة OMN.
في سياق OMN، اللامركزية تعني توزيع السيطرة واتخاذ القرار عبر شبكة عالمية، بدلاً من الاعتماد على سلطة مركزية. يتم تحقيق ذلك من خلال:
تُوزع السلطة داخل شبكة OMN عبر نظام حكم مبني على الرموز. يحصل حاملو رموز OMN على حقوق تصويت تتناسب مع حصتهم، مما يخلق نظامًا ذاتي التنظيم حيث تتطلب تغييرات البروتوكول موافقة الأغلبية. تكون عقد التحقق في OMN مسؤولة عن:
تعمل رموز OMN المجمعة كحافز مالي للسلوك الصادق، حيث يمكن أن يؤدي السلوك الخبيث إلى فقدان حصصهم من خلال آليات القطع.
تقدم نموذج OMN اللامركزي عدة مزايا:
تستند العمليات اللامركزية لـ OMN إلى عدة ميزات تقنية:
للإنضمام إلى شبكة OMN كمفاوض أو مشغل عقدة، يجب على المشاركين تلبية الحد الأدنى من المتطلبات العتادية وتأمين مبلغ معين من رموز OMN كضمان. تشمل الحوافز:
يتم تسهيل الحكم المجتمعي من خلال منتديات ومنصات تصويت مخصصة لـ OMN، مما يسمح لأصحاب المصلحة باقتراح تحسينات والتصويت على تغييرات البروتوكول. لأولئك الذين يسعون إلى فهم تقني أعمق، تقدم OMN وثائق شاملة ومصادر مجتمعية، مما يجعل شبكة OMN في متناول كل من القادمين الجدد والمستخدمين ذوي الخبرة.
توفر البنية اللامركزية لـ OMN أمانًا لا مثيل له ومقاومة للرقابة من خلال توزيع السلطة عبر آلاف العقد حول العالم. للاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا الابتكارية لـ OMN، استكشف دليل OMN Trading Complete على MEXC، الذي يغطي كل شيء بدءًا من الأساسيات وحتى استراتيجيات متقدمة.
