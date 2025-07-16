The Network Structure and Decentralization Benefits of MEER

تمثل معمارية MEER (Qitmeer Network) شبكة بلوكشين موزعة تم بناؤها على مبادئ تشفير متقدمة. وعلى عكس الأنظمة المركزية، تعتمد MEER على دفتر حسابات موزع بالكامل يتم صيانته عبر مجموعة عالمية من العقد المستقلة. تتكون شبكة MEER من عدة مكونات رئيسية:
تشمل أنواع العقد داخل نظام MEER البيئي:
تعتمد الشبكة على بروتوكول الإجماع MeerDAG، وهو آلية هجينة تجمع بين حلول الطبقة الأولى والطبقة الثانية. يعالج هذا التصميم تحديات مثل قيود حجم الكتلة واختناقات الشبكة، مما يحسن بشكل كبير الإنتاجية والقابلية للتوسع لشبكة MEER مع الحفاظ على الأمان واللامركزية.
في MEER، تشير اللامركزية إلى توزيع السيطرة عبر شبكة عالمية بدلاً من الاعتماد على أي جهة مركزية. ويتم تحقيق ذلك من خلال التحقق التشفيري ونموذج الحكم الديمقراطي الذي يضمن عدم قدرة أي كيان واحد على الهيمنة على شبكة MEER.
يتم توزيع السلطة عبر نظام حكم مبني على الرموز، حيث يحصل حاملو رموز MEER على حقوق تصويت تتناسب مع حصتهم. هذا يخلق نظاماً ذاتي التنظيم يتطلب فيه إجراء تغييرات على البروتوكول موافقة أغلبية مجتمع MEER. يقوم المدققون بدور حاسم من خلال:
تعمل الرموز المودعة من قبل المدققين كحافز مالي للسلوك الصادق، حيث يمكن أن يؤدي السلوك الخبيث إلى فقدان حصصهم من خلال آليات القطع.
تنفذ MEER العديد من البروتوكولات والتكنولوجيا المتقدمة لضمان العمليات اللامركزية:
توفر البنية اللامركزية لـ MEER أمانًا استثنائيًا ومقاومة للرقابة من خلال توزيع السلطة عبر شبكة عالمية من العقد المستقلة.
