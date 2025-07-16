عون الذكاء الاصطناعي (AGON) مصمم ليكون ذكاءً اصطناعيًا خارقًا متعدد الأنماط يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة. تمثل البنية التحتية لـ AGON شبكة بلوكشين موزعة مبنية على مبادئ تشفير متقدمة. وعلى عكس الأنظمة المركزية، يستخدم AGON دفتر حسابات موزع بالكامل يتم صيانته عبر مجموعة عالمية من العقد المستقلة والشبكات اللامركزية.

تتكون شبكة AGON من عدة مكونات رئيسية:

طبقة الإجماع : تتحقق من صحة المعاملات وتضمن سلامة الشبكة.

: تتحقق من صحة المعاملات وتضمن سلامة الشبكة. طبقة البيانات : تدير حالة البلوكشين وتخزن سجلات المعاملات.

: تدير حالة البلوكشين وتخزن سجلات المعاملات. طبقة الشبكة : تسهل التواصل بين العقد.

: تسهل التواصل بين العقد. طبقة التطبيقات: تتيح تطوير ونشر التطبيقات اللامركزية (dApps).

تشمل أنواع العقد داخل نظام AGON البيئي:

العقد الكاملة : تحافظ على نسخ كاملة من البلوكشين، مما يضمن تكرار البيانات والأمان.

: تحافظ على نسخ كاملة من البلوكشين، مما يضمن تكرار البيانات والأمان. العقد الخفيفة : تخزن المعلومات ذات الصلة فقط، مما يحسن استخدام الموارد.

: تخزن المعلومات ذات الصلة فقط، مما يحسن استخدام الموارد. عقد المصادقة: تؤكد المعاملات وتشترك في الإجماع، غالبًا من خلال بروتوكول إثبات الحصة (PoS) أو بروتوكولات مشابهة، مما يقلل استهلاك الطاقة مع الحفاظ على أمان قوي.

في سياق AGON، اللامركزية تعني توزيع السيطرة وصنع القرار عبر شبكة عالمية، بدلاً من الاعتماد على جهة مركزية. يتم تحقيق ذلك من خلال التحقق التشفيري ونموذج حوكمة ديمقراطي، مما يضمن عدم سيطرة أي كيان واحد على الهيكلية الشبكية.

يتم توزيع القوة داخل شبكة AGON عبر نظام حوكمة مبني على الرموز، حيث يحصل حاملي الرموز على حقوق تصويت تتناسب مع حصتهم. هذا يخلق نظام بيئي ذاتي التنظيم يتطلب فيه إجراء تغييرات البروتوكول موافقة الأغلبية. تلعب عقد المصادقة دورًا أساسيًا من خلال:

التحقق من المعاملات

اقتراح الكتل الجديدة

المشاركة في قرارات الحوكمة

تعمل الرموز التي يقوم هؤلاء المدققون بتجميدها كحافز مالي للسلوك الصادق، حيث يمكن أن يؤدي السلوك الخبيث إلى فقدان قيمة هذه الرموز من خلال آليات القطع داخل الشبكة اللامركزية.

تقدم الهيكلية اللامركزية لـ AGON العديد من المزايا الهامة:

الأمان المحسن : يتطلب الإجماع الموزع من المهاجمين السيطرة على غالبية طاقة التحقق في الشبكة، مما يصبح أكثر صعوبة مع نمو الشبكة.

: يتطلب الإجماع الموزع من المهاجمين السيطرة على غالبية طاقة التحقق في الشبكة، مما يصبح أكثر صعوبة مع نمو الشبكة. مقاومة الرقابة وعدم القابلية للتغيير : بمجرد تأكيد المعاملات، لا يمكن حجبها أو تغييرها، مما يوفر للمستخدمين سيادة مالية غير مسبوقة.

: بمجرد تأكيد المعاملات، لا يمكن حجبها أو تغييرها، مما يوفر للمستخدمين سيادة مالية غير مسبوقة. تقليل نقاط الفشل الواحدة : تعمل الشبكة عبر آلاف العقد المستقلة، مما يضمن الاستمرارية حتى إذا تعرضت بعض العقد للتوقف.

: تعمل الشبكة عبر آلاف العقد المستقلة، مما يضمن الاستمرارية حتى إذا تعرضت بعض العقد للتوقف. الشفافية: يتم تسجيل جميع المعاملات على سجل عام لا يمكن تغييره، مما يتيح التحقق المستقل والمراجعة في الوقت الحقيقي التي لا تستطيع أنظمة المالية التقليدية مضاهاة.

يستخدم AGON العديد من البروتوكولات والتقنيات الرئيسية لضمان العمليات اللامركزية:

تحمل الخطأ البيزنطي : يحافظ على الإجماع حتى في وجود عقد خبيثة.

: يحافظ على الإجماع حتى في وجود عقد خبيثة. إثباتات المعرفة الصفرية : تتيح المعاملات الخاصة ولكن القابلة للتحقق.

: تتيح المعاملات الخاصة ولكن القابلة للتحقق. التوقيعات العتبية: توزع سلطة التوقيع لتحسين الأمان.

يقوم أمان الشبكة على التشفير باستخدام المنحنيات الإهليلجية، مما يقدم حماية بمستوى عسكري بكفاءة في أحجام المفاتيح. يتم تحسين إدارة البيانات من خلال التقسيم عبر العقد المتعددة، مما يعزز الأمان وكفاءة الاسترجاع. لمعالجة قابلية التوسع، قد تستخدم AGON حلول الطبقة الثانية القادرة على معالجة عدد كبير من المعاملات في الثانية دون المساس بمزايا اللامركزية.

هناك عدة طرق للانضمام إلى شبكة AGON:

كن مدققًا أو مشغل عقد : يتطلب ذلك أجهزة تلبي المواصفات الدنيا وتجميد كمية معينة من رموز AGON كضمان.

: يتطلب ذلك أجهزة تلبي المواصفات الدنيا وتجميد كمية معينة من رموز AGON كضمان. التجميد : يمكن للمشاركين تجميد رموز AGON لكسب عوائد سنوية والحصول على حقوق تصويت متناسبة مع هيكلية الشبكة.

: يمكن للمشاركين تجميد رموز AGON لكسب عوائد سنوية والحصول على حقوق تصويت متناسبة مع هيكلية الشبكة. الحوكمة المجتمعية : يمكن للمعنيين اقتراح التحسينات والتصويت على تغييرات البروتوكول من خلال المنتديات والمنصات المخصصة للتصويت.

: يمكن للمعنيين اقتراح التحسينات والتصويت على تغييرات البروتوكول من خلال المنتديات والمنصات المخصصة للتصويت. الموارد التعليمية: يوفر AGON وثائق شاملة ومصادر مجتمعية لمساعدة المستخدمين على فهم الشبكة والتفاعل معها، مما يجعل المشاركة متاحة حتى لأولئك الجدد على تقنية البلوكشين والشبكات اللامركزية.

توفر البنية اللامركزية لـ عون الذكاء الاصطناعي أمانًا واستقلالية غير مسبوقة ضد الرقابة من خلال توزيع القوة عبر شبكة عالمية من العقد.