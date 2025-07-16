ملخص الأسئلة الشائعة (FAQs) حول +MEXC Airdrop نسخة

يُتيح +MEXC Airdrop للمستخدمين طريقة سهلة لكسب توكن مجاني وبونص العقود الآجلة من خلال إكمال مهام سهلة مرتبطة بالمشاريع المُدرجة حديثًا. سواء كنت متداولًا محترفًا أو مبتدئًا في عالم الكريبتو، يُتيح +Aiيُتيح +MEXC Airdrop للمستخدمين طريقة سهلة لكسب توكن مجاني وبونص العقود الآجلة من خلال إكمال مهام سهلة مرتبطة بالمشاريع المُدرجة حديثًا. سواء كنت متداولًا محترفًا أو مبتدئًا في عالم الكريبتو، يُتيح +Ai
ملخص الأسئلة الشائعة (FAQs) حول +MEXC Airdrop

7/16/2025
يُتيح +MEXC Airdrop للمستخدمين طريقة سهلة لكسب توكن مجاني وبونص العقود الآجلة من خلال إكمال مهام سهلة مرتبطة بالمشاريع المُدرجة حديثًا. سواء كنت متداولًا محترفًا أو مبتدئًا في عالم الكريبتو، يُتيح +Airdrop فرصًا متعددة لكسب المكافآت وتعزيز تفاعلك على المنصة. في هذه المقالة، سنُجيب على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول أحداث +MEXC Airdrop.

1. لماذا لم أحصل على مكافآت الحدث الخاص بي؟


يرجى التحقق من الأسباب المحتملة التالية:

1) يتم توزيع المكافآت خلال 10 أيام تقويمية من انتهاء الحدث. إذا كانت لا تزال ضمن هذه الفترة، يُرجى الانتظار بصبر.
2) تأكد من نقرك على انضم الآن للمهمة المحددة في صفحة الفعالية.
3) تأكد من إكمالك عملية KYC خلال فترة الحدث، إذا لزم الأمر.
4) تأكد من إتمام جميع المهام المطلوبة خلال الحدث (مثل الحد الأقصى للإيداع، وحجم التداول، ومهام الدعوة) للتأهل للحصول على المكافآت.
5) تحقق مما إذا كان حسابك محظورًا مؤقتًا من المشاركة في الأحداث لأسباب أمنية أو امتثالية. إذا لزم الأمر، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة.
6) يمكنك الاطلاع على سجل المكافآت في صفحة سجل المكافآت.
7) إذا لم تفز في حدث +Airdrop معينة، يمكنك التحقق من حالة إكمال مهمتك في صفحة تفاصيل الحدث: https://www.mexc.com/token-airdrop

2. ما عدد مكافآت +Airdrop التي يمكن لكل مستخدم الحصول عليها؟


يختلف عدد المكافآت التي يمكنك ربحها باختلاف نوع المهمة. التفاصيل كما يلي:

مهام المستخدم الجديد:

يمكن لكل مستخدم يُكمل عملية التحقق من معرفة KYC المتقدم الحصول على مكافأة مستخدم جديد مرة واحدة فقط. يُرجى الملاحظة:
1) تحقق مما إذا كنت قد شاركت سابقًا في حدث +Airdrop لمستخدم جديد وحصلت على المكافأة.
2) تأكد من إكمال المهمة في الوقت المحدد. تُمنح الأولوية لمن يصل أولاً.

تحديات التداول الفوري:

لا يوجد حد أقصى لعدد المكافآت. كلما زاد حجم تداولك، زادت حصتك من المكافآت.
ملاحظة: قد تختلف طريقة حساب حجم التداول باختلاف الأحداث. يُرجى مراجعة القواعد الخاصة بكل حدث على صفحة الهبوط.

تحديات تداول العقود الآجلة:

لا يوجد حد أقصى لعدد المكافآت، ولكن يمكنك المطالبة بمكافأة واحدة فقط لكل مرحلة من مراحل الحدث.
بغض النظر عن عدد أحداث +Airdrop التي تتأهل لها، يمكنك الحصول على مكافأة واحدة كحد أقصى خلال كل فترة من تحديات تداول العقود الآجلة.
إذا استوفيت متطلبات عدة أحداث خلال نفس الفترة، فستحصل فقط على المكافأة من أول حدث تتأهل لها.
بعد حصولك على المكافأة الأولى، سيستمر حجم تداول العقود الآجلة في التراكم، وسيُحتسب ضمن جميع أحداث +Airdrop الأخرى المؤهلة خلال نفس فترة الحدث.
فقط صفقات العقود الآجلة التي لا تتضمن رسوم تداول صفرية ستُحتسب ضمن حجم التداول الصحيح.

مكافآت الإحالة:

لا يوجد حد أقصى لعدد مكافآت الإحالة التي يمكنك ربحها. مع ذلك، يمكن لكل مُحيل دعوة ما يصل إلى 20 مستخدمًا جديدًا لكل حدث. الأماكن محدودة وتُمنح على أساس أسبقية الحضور.
يجب على المستخدمين المُحالين إكمال مهمة تداول واحدة على الأقل في السوق الفورية أو العقود الآجلة من مهام المستخدمين الجدد، واجتياز عملية التحقق المتقدمة من KYC ليكون المُحيل مؤهلًا للحصول على المكافأة المقابلة.

3. ما هي المهام الفرعية لـ +Airdrop التي تتطلب التسجيل اليدوي؟


1) مهام المستخدم الجديد
2) تحديات التداول الفوري
3) تحديات تداول العقود الآجلة

4. ما هو الإيداع الصافي؟


تُعتبر إيداعات P2P، وإيداعات الفيات، والإيداعات على الشبكة جميعها إيداعات صالحة. لأغراض الحدث، يُحتسب مبلغ الإيداع الصافي.
صافي الإيداع = إجمالي الإيداعات - إجمالي السحوبات

لن يكون المشاركون الذين يقل صافي إيداعهم عن الحد الأدنى في نهاية الحدث مؤهلين للحصول على المكافآت. يمكنك متابعة تقدمك في مهمة الإيداع من خلال عرض شريط التقدم في صفحة الحدث.

5. ماذا يعني "التوكن المكافئ لـ USDT"؟


تُحسب مكافآت التوكن، المُعبّر عنها بقيمة معادلة لعملة USDT (مثلاً، "50,000 USDT من التوكن X") بناءً على متوسط سعر التوكن اليومي بعملة USDT خلال فترة الحدث.

متوسط السعر اليومي = حجم التداول اليومي (بـ USDT) / حجم التداول اليومي (بالتوكن). يُحسب متوسط السعر المُستخدم خلال الحدث بناءً على المتوسطات اليومية، حيث يُعرّف كل يوم بأنه فترة 24 ساعة من الساعة 4:00 مساءً (UTC) إلى الساعة 4:00 مساءً (UTC) في اليوم التالي.

للمزيد من المعلومات حول +MEXC Airdrop، يُمكنك قراءة دليل الحدث +MEXC Airdrop.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

