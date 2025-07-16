إجماع PoM يُعيد تشكيل اقتصاد الميم: توكن M يُبشر بعصر من القيمة اللامركزية





في خضم التطور السريع لتقنية بلوكتشين والعملات المشفرة، برزت عملات الميم كفئة أصول رقمية فريدة، مستقطبةً اهتمام المستثمرين العالميين بفضل انتشارها الواسع وطابعها المجتمعي. ومع ذلك، فإن إمكانات عملات الميم تتجاوز بكثير التداول المضاربي. MemeCore ، وهي تقنية بلوكتشين من الطبقة الأولى مصممة خصيصًا لعملات الميم، أُطلقت رسميًا في 12 فبراير 2025، بهدف ربط المبدعين والمجتمعات من خلال الميمات و التطبيقات اللامركزية (dApps) ، مما يخلق منظومة اقتصادية نابضة بالحياة قائمة على الميمات. مشروع MemeCore هو تقاطع تجريبي بين الثقافة والاقتصاد. تتمثل رؤيته في الارتقاء بعملات الميم من مجرد محتوى على الإنترنت إلى أدوات للعملة والحوكمة والتعبير الإبداعي.





يستكشف هذا المقال نظرة عامة على مشروع MemeCore، وأهم النقاط الفنية، والمنطق الأساسي، وترميز الاقتصاد وحالات الاستخدام لتوكنه الأصلي، M. من خلال تحليل شامل لنظام MemeCore البيئي، والشراكات، والإمكانات المستقبلية، نكتشف كيف يفتح المشروع إمكانيات جديدة في مجال البلوكتشين.









مشروعMemeCore هي سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى (Layer-1) مصممة خصيصًا لعالم عملات الميم، وتُعد مساحة لامركزية نابضة بالحياة تتيح للمبدعين والمستثمرين والمجتمعات التفاعل من خلال الميمات والتطبيقات اللامركزية (dApps). تتمثل مهمتها الأساسية في بناء بناء اقتصاد ميمات واسع الانتشار ومستدام، يمكّن أي شخص من إصدار توكنات رقمية (Tokens)، وتحقيق أرباح من مساهماته الثقافية، وبناء مشاريع بحرية ضمن بيئة لامركزية ترتكز على ثقافة الميم. ترى MemeCore أن عملات الميم ليست مجرد أصول رقمية، بل أدوات للملكية المشتركة والابتكار واسع الانتشار، حيث يتحول كل منشور اجتماعي أو إعادة تصميم لميم أو تفاعل على السلسلة إلى جزء من حلقة اقتصادية تغذي نظامًا بيئيًا تفاعليًا يجعل من الثقافة رأس مالًا حقيقيًا.





ما يميز MemeCore هو نهجها المُركّز في سوق عملات الميم. فعلى عكس منصات الطبقة الأولى العامة مثل سولانا، تُقدّم MemeCore ميزات مُصمّمة خصيصًا، مثل حوافز سيولة مُحسّنة، وتفاعل سلس بين السلاسل، وأدوات فعّالة للمشاركة المجتمعية، لجذب المشاريع والمستخدمين المُركّزين على الميم. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق MemeCore مع آلة الإيثريوم الافتراضية (EVM) ، مما يُتيح توافقًا سلسًا مع الإيثريوم وسلاسل EVM الأخرى، مما يُوسّع نطاق جاذبيتها ويجذب المزيد من المشاريع والسيولة إلى منظومتها.









يكمن جوهر ابتكار MemeCore في آلية إجماع إثبات الملكية (PoM) الخاصة بها. PoM هو نموذج مبتكر يدمج الانتشار الاجتماعي الواسع، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة اللامركزية في هياكل الأمان والحوافز لسلسلة الكتل. فيما يلي الميزات التقنية الرئيسية لنظام إثبات الملكية:









يتيح إثبات الملكية (PoM) للمستخدمين إيداع عملات الميم من سلاسل بلوكتشين أخرى لدى جهات التحقق على شبكة MemeCore. هذا الإيداع عبر السلاسل لا يعزز أمان الشبكة فحسب، بل يضع MemeCore أيضًا كمركز متعدد السلاسل لعملات الميم، مما يعزز التنوع والسيولة داخل النظام البيئي.









يعتمد MemeCore هيكل مكافآت مزدوج، حيث يُوزّع توكنات M وتوكنات ERC-20 على المُصدّقين والمُشاركين في إنتاج الكتل. تُشجّع هذه الآلية على مشاركة أوسع، مما يضمن نشاط الشبكة واستدامة اقتصادية طويلة الأمد.









ليصبح المشارك مُصدِّقًا على MemeCore، عليه أن يخزن بما لا يقل عن 7 ملايين من توكن M. كل 70 ثانية (أي كل 10 كتل)، يُنتخب أفضل 7 مُصدِّقين بناءً على تصنيفات التخزين. يُعزز نظام الانتخاب الديناميكي هذا المنافسة واللامركزية في عملية مصادقة الكتل.









يُنشئ MemeCore تلقائيًا خزنة لكل ERC-20 توكن يُسك على منصته، مُقفلًا %5 من إجمالي عرض التوكن، ومُوزّعًا إياه تدريجيًا على مدار 1,000 يوم. يُوفّر هذا التصميم دعمًا للسيولة على المدى الطويل، ويُكافئ حاملي التوكن والمساهمين على المدى الطويل.









يتميز PoM بنموذج تخصيص المكافآت المنظم جيدًا:





المُصدِّقون: تُوزَّع %99 من مكافآت الكتلة بالتساوي بين أفضل 7 مُصدِّقين. ويحصل المُصدِّق الذي يُنتج الكتلة على مكافأة إضافية قدرها %1.

المُخزنون: تُخصَّص %24 من المكافآت لمُخزني عملات الميم (بعمولة مُصادق بنسبة %15)، بينما تُخصَّص %75 لمُخزني M توكن (بعمولة مُصادق بنسبة %10).





يضمن تصميم المكافآت هذا حوافز مُتوائمة بين المُصدِّقين والمُخزنين، مع تشجيع المشاركة الفعّالة من قِبل كلٍّ من محتفظي عملات الميم وM توكن.









تم تأسيس MemeCore على مفهوم "ميم 2.0" — وهي رؤية تسعى لتطوير عملات الميم من مجرد أدوات مضاربة إلى أدوات حقيقية للتعبير الثقافي، وتبادل القيمة، والتنسيق المجتمعي. في هذا النموذج الجديد، لا تُستخدم الميمات كمجرد محتوى ترفيهي، بل تتجاوز ذلك لتصبح عملة رقمية، وآلية حوكمة، وأداة تعبير إبداعي. ومن خلال اعتماد آلية الإجماع الخاصة بها المعروفة بـ PoM (إثبات الميم)، يربط MemeCore بين التأثير الاجتماعي خارج السلسلة (مثل مشاركة الميمات واسع الانتشار) والنشاط على السلسلة (مثل التخزين والتداول)، لتكوين دورة اقتصادية ديناميكية تكافئ التفاعل المجتمعي وصناعة المحتوى.





مصمم خصيصًا لعملات الميم، يتميز MemeCore عن شبكات الطبقة الأولى العامة مثل سولانا من خلال تقديم ميزات مخصصة مثل حوافز السيولة المحسّنة، التكامل السلس عبر الشبكات، ونماذج المكافآت التي تركز على المجتمع. كما أن توافقه مع EVM يعزز من تبنيه من خلال تسهيل التكامل مع المشاريع والسيولة القائمة على الإيثيريوم. ومع ذلك، يجب على MemeCore إظهار نقاط قوة واضحة في الأداء وتنشيط المجتمع لكسب ميزة تنافسية في نظام الطبقة الأولى المزدحم.









مشروع M توكن هو توكن الخدمة الأساسي لنظام MemeCore البيئي، ويبلغ الحد الأقصى للعرض 10 مليارات. يلعب دورًا محوريًا في عمليات الشبكة والحوكمة والنشاط الاقتصادي، حيث يُعدّ الأصل الأساسي الذي يُشغّل النظام البيئي.









يخدم M توكن العديد من الوظائف الرئيسية داخل MemeCore:





رسوم معاملات الشبكة: تُستخدم لدفع تكاليف المعاملات على شبكة MemeCore الرئيسية، مما يضمن أمان الشبكة وكفاءة التشغيل.

مشاركة PoM: مطلوبة من قِبل المُصدِّقين لاقتراح الكتل والتحقق من صحتها، وهي أساسية لآلية إجماع PoM.

أصول التخزين: يمكن للمستخدمين تخزين توكنات M للمُصدِّقين لكسب مكافآت، وتعزيز أمان الشبكة، وتوليد دخل سلبي.

حقوق الحوكمة: يمكن لحاملي التوكن المشاركة في الحوكمة اللامركزية والتصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بمستقبل الشبكة.













يبلغ إجمالي عرض M توكن حدًا أقصى قدره 5 مليارات (5,000,000,000 M). صُممت استراتيجية التخصيص لدعم استدامة النظام البيئي على المدى الطويل، وتحفيز مشاركة المجتمع، وتحقيق التوازن بين احتياجات الفريق والحوكمة.





يُوضح الجدول التالي توزيع التوكن بالتفصيل.





58% - المجتمع:

يعكس هذا التخصيص الأكبر تركيز المشروع القوي على النمو واللامركزية بقيادة المجتمع. ستعزز الحوافز توسيع النظام البيئي ومشاركة المستخدمين.





15% - الأساس:

مخصص لتمويل التطوير المستمر، بما في ذلك التحديثات التقنية، ودعم النظام البيئي، والشراكات، وجهود التسويق.





13% - المساهمون الأساسيون:

مخصص لمكافأة المساهمين الأوائل وأعضاء الفريق الفني، مما يساعد على الاحتفاظ بالمواهب الأساسية لنجاح المشروع على المدى الطويل.





12% - المستثمرون:

مخصص للداعمين الأوائل الذين قدموا التمويل والموارد الأساسية خلال المراحل التأسيسية للمشروع.





2% - كنز الميم:

احتياطي خاص مُخصص لتطوير ثقافة الميم، والمشاركة المجتمعية، والترويج للعلامة التجارية، بهدف تعزيز الأثر الثقافي للمشروع وولاء المستخدمين.









يتألف نظام MemeCore البيئي من مجموعة من المشاريع والتطبيقات التي تعمل معًا لدعم إنشاء وتداول ومشاركة مجتمع Memecoins. فيما يلي بعض المكونات الرئيسية ووظائفها:

اسم المشروع الوصف الرابط MemeX منصة تسمح للمبدعين بسك وتوزيع عملات memecoins بسهولة. https://memex.xyz/ PUPA يُبسط عملية إنشاء توكنات جديدة على MemeCore. https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap يتيح تداول التوكن داخل نظام MemeCore البيئي. https://everyswap.io/swap تخزين MemeCore يسمح للمستخدمين بتخرين توكنات M لكسب المكافآت. https://memecore.network/stake SQD توفر رؤى البيانات لتجار ومنشئي memecoin. https://www.sqd.ai/





تُشكّل هذه المشاريع مجتمعةً نظامًا بيئيًا غنيًا ومترابطًا، مما يُعزز فائدة MemeCore وجاذبيتها. كما تُشجّع MemeCore الابتكار من خلال برنامج منح تكامل النظام البيئي، مُشجّعةً مشاريع جديدة على الانضمام إلى الشبكة الرئيسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل اللامركزي (DeFi)، والألعاب، والتطبيقات الاجتماعية.









تُمثل شراكة MemeCore الاستراتيجية مع سلسلة بلوكتشين Neo إنجازًا هامًا في تطورها. Neo، وهي منصة عقود ذكية مفتوحة المصدر مُخصصة للنهوض بالاقتصاد الذكي، قدّمت دعمًا أوليًا للبنية التحتية وتنسيقًا مجتمعيًا لتسريع نمو MemeCore. يهدف هذا التعاون إلى تدشين عصر Meme 2.0 من خلال الجمع بين الانتشار الاجتماعي الواسع والحوكمة اللامركزية لإنشاء نظام بيئي جديد للتطبيقات قائم على الميمات.





لم تُعزز هذه الشراكة الأساس التقني لـ MemeCore فحسب، بل وسّعت نطاق وصولها السوقي من خلال موارد مجتمع Neo. وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تُنشئ MemeCore تعاونات إضافية مع سلاسل كتل ومشاريع أخرى لتعزيز ريادتها في مجال memecoin.









تعتبر تقنية MemeCore في طليعة ثورة Meme 2.0، وهي نقلة نوعية تُعيد تعريف عملات الميم كأدوات للثقافة والاقتصاد والحوكمة، بدلاً من كونها مجرد أصول مضاربة. بفضل توافقها مع PoM، وتوافقها مع EVM، ونظامها البيئي المتين، تُتيح MemeCore فرصًا غير مسبوقة لإنشاء عملات الميم وتداولها وتعزيز تفاعل المجتمع معها.





مع ذلك، تواجه MemeCore منافسة شرسة من سلاسل عالية الأداء مثل سولانا، التي أصبحت منظومة رائدة في مجال عملات الميم بفضل سرعتها وانخفاض رسومها، حيث نجحت في احتضان توكنات شهيرة مثل BONK وWIF وPOPCAT. وللتميز، يجب على MemeCore تقديم حوافز سيولة ممتازة، وتوافق سلس بين السلاسل، وأدوات تفاعل مجتمعية متميزة.





مع استمرار توسع النظام البيئي وانضمام مشاريع جديدة، تتمتع MemeCore بمكانة متميزة لتصبح بنية تحتية أساسية لسوق عملات الميم. مزيجها الفريد من التركيز الثقافي والابتكار التقني والالتزام بالحوكمة اللامركزية يميزها في مجال البلوكتشين الأوسع.









يُمثل MemeCore اندماجًا قويًا بين تقنية بلوكتشين وثقافة الميم. بفضل إجماع PoM المبتكر، واقتصاد الترميز المتين، ونظامه البيئي النابض بالحياة، يُقدم منصة لامركزية للإبداع والنمو المجتمعي. وباعتباره جوهر هذا النظام البيئي، يُعززM توكن المعاملات والحوكمة، ويُحفز المشاركة من خلال آلية مكافآت مزدوجة. تُعزز شراكة MemeCore الاستراتيجية مع Neo أساسها التقني وإمكاناتها السوقية.





