في تداول العقود الآجلة، يمكن أن يكون الفرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة مربكًا. لماذا تختلف الأرباح والخسائر المعروضة أثناء الاحتفاظ بالصفقة عن PNL الفعلية بعد إغلاقها؟ تفي تداول العقود الآجلة، يمكن أن يكون الفرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة مربكًا. لماذا تختلف الأرباح والخسائر المعروضة أثناء الاحتفاظ بالصفقة عن PNL الفعلية بعد إغلاقها؟ ت
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/شرح حسابات PNL

شرح حسابات PNL

مبتدئ
7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الآجلة#المبتدئون
MemeCore
M$2.41615-0.42%
Ethereum
ETH$3,448.39-3.26%

في تداول العقود الآجلة، يمكن أن يكون الفرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة مربكًا. لماذا تختلف الأرباح والخسائر المعروضة أثناء الاحتفاظ بالصفقة عن PNL الفعلية بعد إغلاقها؟ تستخدم هذه المقالة صيغًا وأمثلة بسيطة للمساعدة في توضيح الفرق بين الاثنين.


1. الفرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة


1.1 التعريف الأساسي


يكمن الفرق الرئيسي بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة في ما إذا تم إغلاق الصفقة أم لا.

الأرباح والخسائر غير المحققة (Unrealized PNL): تشير إلى الأرباح أو الخسائر لصفقة مفتوحة، وتتقلب في الوقت الفعلي مع تغيرات الأسعار في السوق. على MEXC، يتم حساب الأرباح والخسائر غير المحققة افتراضيًا باستخدام السعر العادل. يمكن للمستخدمين اختيار أساس التسعير لـ PNL غير المحققة ضمن إعدادات الصفقة الحالية.


الأرباح والخسائر المحققة (Realized PNL): تشير إلى الأرباح أو الخسائر الفعلية الناتجة بعد إغلاق الصفقة. وتشمل جميع الأرباح والخسائر المحققة من الصفقة، بما في ذلك رسوم التداول، ورسوم التمويل، وPNL عند الإغلاق. يتم حساب PNL عند الإغلاق بناءً على السعر الذي تطابق معه النظام عند الإغلاق.


ملاحظة: يتم حساب السعر العادل استنادًا إلى مزيج من سعر المؤشر وسعر السوق، وقد يختلف عن السعر الأخير للعقد. ويعد هذا الاختلاف أحد العوامل التي قد تتسبب في وجود فرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والمحققة.

1.2 مقارنة صيغ الحساب


نوع الصفقةصيغة حساب الأرباح والخسائر غير المحققةصيغة حساب الأرباح والخسائر المحققة
طويلة(السعر العادل − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم(متوسط سعر الإغلاق − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم
قصيرة(متوسط سعر الدخول − السعر العادل) × عدد العقود × الحجم(متوسط سعر الدخول − متوسط سعر الإغلاق) × عدد العقود × الحجم

1.3 مثال

لماذا تنخفض الأرباح بعد إغلاق الصفقة؟ دعونا نلقي نظرة على مثال باستخدام العقود الآجلة USDT-M لزوج ETHUSDT.

أثناء الاحتفاظ بالصفقة:

بعد إغلاق الصفقة:

معلومات الصفقة:
  • زوج التداول: ETHUSDT (صفقة طويلة – توقّع ارتفاع ETH)
  • متوسط سعر الدخول: 2721.18 USDT
  • السعر العادل: 2723.92 USDT
  • متوسط سعر الإغلاق: 2722.91 USDT
  • حجم الصفقة: 50 عقد (1 عقد = 0.01 ETH)
  • رسوم الفتح: −0.2722 USDT
  • رسوم الإغلاق: −0.2722 USDT

الأرباح غير المحققة = (السعر العادل − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم = (2723.92 − 2721.18) × 50 × 0.01 = 1.37 USDT
الربح الحالي غير المحقق = 1.37 USDT

الأرباح المحققة = (متوسط سعر الإغلاق − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم − رسوم التداول − رسوم التمويل = (2722.91 − 2721.18) × 50 × 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT الربح الفعلي = 0.3206 USDT

1.4 لماذا تختلف الأرباح والخسائر قبل وبعد إغلاق الصفقة؟


الأسباب التالية قد تؤدي إلى وجود فرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والمحققة:

السبب 1: عندما ينحرف السعر العادل عن سعر السوق، فإنه يتسبب في اختلاف الربح أو الخسارة المحققة وغير المحققة.
يتم حساب الأرباح غير المحققة افتراضيًا باستخدام السعر العادل، بينما يتم حساب الأرباح المحققة بناءً على سعر السوق الفعلي الذي تم التطابق عليه. قد تؤدي تقلبات السوق الكبيرة إلى اختلاف هذه الأسعار، مما يؤدي إلى تباين الأرباح بين الحالتين.

السبب 2: خصم رسوم التداول ورسوم التمويل. يتم خصم الرسوم عند إغلاق الصفقة، لذلك قد تختلف الأرباح الفعلية بعد الرسوم عن الأرباح غير المحققة. إذا تم الاحتفاظ بالصفقة خلال فترات فرض رسوم التمويل، فقد يتم تطبيق تكاليف تمويل أيضًا.
ملاحظة: إذا كان معدل التمويل إيجابيًا، يدفع المتداولون في صفقات الشراء رسومًا للمتداولين في صفقات البيع؛ وإذا كان سالبًا، فالعكس هو الصحيح.

السبب 3: تقلبات الأسعار في الوقت الفعلي.
تعتمد أسعار العملات الرقمية بشكل كبير على سلوكيات المتداولين. أوامر الشراء أو البيع الكبيرة قد تسبب تقلبات حادة قصيرة المدى في الأسعار. قد تؤدي هذه التقلبات إلى اختلاف الأرباح المعروضة أثناء الاحتفاظ بالصفقة عن الأرباح الفعلية بعد الإغلاق.

تذكير:
  • تقلل آلية السعر العادل من تأثير التلاعب في السوق، لكن الأرباح المحققة الفعلية تعتمد على السعر الذي يتم التطابق عليه عند تنفيذ الطلب.
  • في تداول العقود الآجلة، قد تؤدي الخسائر غير المحققة إلى التصفية، لذا فإن التحكم في مخاطر الصفقة أمر بالغ الأهمية.

2. كيفية حساب معدل الأرباح والخسائر (PNL Rate)


2.1 صيغة الحساب


في تداول العقود الآجلة، يعتبر معدل الأرباح والخسائر مقياسًا رئيسيًا لتقييم أداء الصفقة: معدل PNL = (PNL / الهامش الابتدائي) × 100% الهامش الابتدائي = (متوسط سعر الدخول × عدد العقود × الحجم) / الرافعة المالية العائد على الاستثمار (ROI) = الأرباح غير المحققة / الهامش الابتدائي العائد على الاستثمار يعتمد فقط على الرافعة المالية الحالية، وليس على زيادات أو انخفاضات الهامش.

2.2 مثال

معلومات الصفقة:
  • زوج التداول: ETHUSDT (صفقة شراء – توقّع ارتفاع ETH)
  • الرافعة المالية: 500x
  • الاتجاه: طويلة (توقّع صعود)
  • سعر الدخول: 2697.30 USDT
  • السعر العادل في الوقت الفعلي: 2703.67 USDT
  • حجم الصفقة: 50 عقد (1 عقد = 0.01 ETH)
  • رسوم التداول = 0.2697 USDT
  • رسوم التمويل = 0 USDT

الهامش الابتدائي = (متوسط سعر الدخول × عدد العقود × الحجم) / الرافعة المالية = (2697.30 × 50 × 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

PNL = الأرباح غير المحققة − رسوم التداول − رسوم التمويل = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

معدل PNL = (PNL / الهامش الابتدائي) × 100% = (2.9153 / 2.6973) × 100% = 108%

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد إدارة الهامش مهارةً أساسيةً يجب على كل متداول إتقانها، لأنها تُحدد مباشرةً الربحية وضبط المخاطر. من بين الأدوات المتنوعة التي تُقدمها MEXC، تلعب ميزة إضافة

دليل نسخ التداول للمتداولين الرائدين

دليل نسخ التداول للمتداولين الرائدين

نسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تسمح للمستثمرين بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. بالنسبة للمبتدئين ذوي المعرفة أو الخبرة المحدودة في التداول، يوفر نسخ التداول طر

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص