شرح حسابات PNL





في تداول العقود الآجلة، يمكن أن يكون الفرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة مربكًا. لماذا تختلف الأرباح والخسائر المعروضة أثناء الاحتفاظ بالصفقة عن PNL الفعلية بعد إغلاقها؟ تستخدم هذه المقالة صيغًا وأمثلة بسيطة للمساعدة في توضيح الفرق بين الاثنين.

















يكمن الفرق الرئيسي بين الأرباح والخسائر غير المحققة والأرباح والخسائر المحققة في ما إذا تم إغلاق الصفقة أم لا.





الأرباح والخسائر غير المحققة (Unrealized PNL): تشير إلى الأرباح أو الخسائر لصفقة مفتوحة، وتتقلب في الوقت الفعلي مع تغيرات الأسعار في السوق. على MEXC، يتم حساب الأرباح والخسائر غير المحققة افتراضيًا باستخدام السعر العادل. يمكن للمستخدمين اختيار أساس التسعير لـ PNL غير المحققة ضمن إعدادات الصفقة الحالية.









الأرباح والخسائر المحققة (Realized PNL): تشير إلى الأرباح أو الخسائر الفعلية الناتجة بعد إغلاق الصفقة. وتشمل جميع الأرباح والخسائر المحققة من الصفقة، بما في ذلك رسوم التداول، ورسوم التمويل، وPNL عند الإغلاق. يتم حساب PNL عند الإغلاق بناءً على السعر الذي تطابق معه النظام عند الإغلاق.









ملاحظة: يتم حساب السعر العادل استنادًا إلى مزيج من سعر المؤشر وسعر السوق، وقد يختلف عن السعر الأخير للعقد. ويعد هذا الاختلاف أحد العوامل التي قد تتسبب في وجود فرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والمحققة.









نوع الصفقة صيغة حساب الأرباح والخسائر غير المحققة صيغة حساب الأرباح والخسائر المحققة طويلة (السعر العادل − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم (متوسط سعر الإغلاق − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم قصيرة (متوسط سعر الدخول − السعر العادل) × عدد العقود × الحجم (متوسط سعر الدخول − متوسط سعر الإغلاق) × عدد العقود × الحجم





لماذا تنخفض الأرباح بعد إغلاق الصفقة؟ دعونا نلقي نظرة على مثال باستخدام العقود الآجلة USDT-M لزوج ETHUSDT





أثناء الاحتفاظ بالصفقة:





بعد إغلاق الصفقة:





معلومات الصفقة:

زوج التداول : ETHUSDT (صفقة طويلة – توقّع ارتفاع ETH)

متوسط سعر الدخول : 2721.18 USDT

السعر العادل : 2723.92 USDT

متوسط سعر الإغلاق : 2722.91 USDT

حجم الصفقة : 50 عقد (1 عقد = 0.01 ETH)

رسوم الفتح : −0.2722 USDT

رسوم الإغلاق: −0.2722 USDT





الأرباح غير المحققة = (السعر العادل − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم = (2723.92 − 2721.18) × 50 × 0.01 = 1.37 USDT

الربح الحالي غير المحقق = 1.37 USDT





الأرباح المحققة = (متوسط سعر الإغلاق − متوسط سعر الدخول) × عدد العقود × الحجم − رسوم التداول − رسوم التمويل = (2722.91 − 2721.18) × 50 × 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT الربح الفعلي = 0.3206 USDT









الأسباب التالية قد تؤدي إلى وجود فرق بين الأرباح والخسائر غير المحققة والمحققة:





السبب 1: عندما ينحرف السعر العادل عن سعر السوق، فإنه يتسبب في اختلاف الربح أو الخسارة المحققة وغير المحققة.

يتم حساب الأرباح غير المحققة افتراضيًا باستخدام السعر العادل، بينما يتم حساب الأرباح المحققة بناءً على سعر السوق الفعلي الذي تم التطابق عليه. قد تؤدي تقلبات السوق الكبيرة إلى اختلاف هذه الأسعار، مما يؤدي إلى تباين الأرباح بين الحالتين.





السبب 2: خصم رسوم التداول ورسوم التمويل. يتم خصم الرسوم عند إغلاق الصفقة، لذلك قد تختلف الأرباح الفعلية بعد الرسوم عن الأرباح غير المحققة. إذا تم الاحتفاظ بالصفقة خلال فترات فرض رسوم التمويل، فقد يتم تطبيق تكاليف تمويل أيضًا.

ملاحظة: إذا كان معدل التمويل إيجابيًا، يدفع المتداولون في صفقات الشراء رسومًا للمتداولين في صفقات البيع؛ وإذا كان سالبًا، فالعكس هو الصحيح.





السبب 3: تقلبات الأسعار في الوقت الفعلي.

تعتمد أسعار العملات الرقمية بشكل كبير على سلوكيات المتداولين. أوامر الشراء أو البيع الكبيرة قد تسبب تقلبات حادة قصيرة المدى في الأسعار. قد تؤدي هذه التقلبات إلى اختلاف الأرباح المعروضة أثناء الاحتفاظ بالصفقة عن الأرباح الفعلية بعد الإغلاق.





تذكير:

تقلل آلية السعر العادل من تأثير التلاعب في السوق، لكن الأرباح المحققة الفعلية تعتمد على السعر الذي يتم التطابق عليه عند تنفيذ الطلب.

في تداول العقود الآجلة، قد تؤدي الخسائر غير المحققة إلى التصفية، لذا فإن التحكم في مخاطر الصفقة أمر بالغ الأهمية.













في تداول العقود الآجلة، يعتبر معدل الأرباح والخسائر مقياسًا رئيسيًا لتقييم أداء الصفقة: معدل PNL = (PNL / الهامش الابتدائي) × 100% الهامش الابتدائي = (متوسط سعر الدخول × عدد العقود × الحجم) / الرافعة المالية العائد على الاستثمار (ROI) = الأرباح غير المحققة / الهامش الابتدائي العائد على الاستثمار يعتمد فقط على الرافعة المالية الحالية، وليس على زيادات أو انخفاضات الهامش.





معلومات الصفقة:

زوج التداول : ETHUSDT (صفقة شراء – توقّع ارتفاع ETH)

الرافعة المالية : 500x

الاتجاه : طويلة (توقّع صعود)

سعر الدخول : 2697.30 USDT

السعر العادل في الوقت الفعلي : 2703.67 USDT

حجم الصفقة : 50 عقد (1 عقد = 0.01 ETH)

رسوم التداول = 0.2697 USDT

رسوم التمويل = 0 USDT





الهامش الابتدائي = (متوسط سعر الدخول × عدد العقود × الحجم) / الرافعة المالية = (2697.30 × 50 × 0.01) / 500 = 2.6973 USDT





PNL = الأرباح غير المحققة − رسوم التداول − رسوم التمويل = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT





معدل PNL = (PNL / الهامش الابتدائي) × 100% = (2.9153 / 2.6973) × 100% = 108%



