تقرير منطقة MX في أكتوبر





في أكتوبر، أعلنت MEXC عن بيانات حرق توكن MX للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي محروقات 2,480,000 توكن MX. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة بين حاملي MX. من خلال الاحتفاظ بتوكن MX، يمكنك أيضًا المشاركة في أحداث شهرية حصرية لكسب مكافآت إيردروب مجانية. لمزيد من التفاصيل حول مزايا الاحتفاظ بـ MX، راجع مقال " أهم 3 مزايا لحاملي MX ".









في أكتوبر 2024، عقدت MEXC اجمالي 93 حدث إيردروب، ووزعت مكافآت بقيمة تزيد عن 5.64 مليون دولار. قدم إجمالي الإيردروب عائدًا سنويًا (APY) بنسبة عالية تصل إلى %37.





وفقًا لبيانات منصة MEXC، شهد أفضل خمسة توكن في أحداث الإيردروب في أكتوبر نموًا تجاوز %100. وفي مقدمة المكاسب، ارتفعت عملة NIM بنسبة %2747 محققة أعلى نمو في الشهر. وفي الوقت نفسه، تبعتها ZND وGALAXIS بزيادات كبيرة بلغت %392 و%282 على التوالي.





اسم المشروع توقيت الإيردروب (MX توقيت التزام) معدل ارتفاع السعر (استناداً إلى بيانات من 31 أكتوبر) NIM 2024/10/18 2,747% ZND 2024/10/24 392% GALAXIS 2024/10/3 282% MVT 2024/10/3 110% OLAS 2024/10/30 105%









يُعد كل من Launchpool وKickstarter حدثين مجانيين حصريين لمحتفظي MX. إذا كنت تمتلك 1,000 أو أكثر من توكن MX، فيمكنك التسجيل للاشتراك في كلا الحدثين.





يرجى ملاحظة أن النظام سيلتقط ثلاث لقطات عشوائية كل يوم. يجب عليك التأكد من أن حساب العقود الفورية الخاص بك يحتوي على 1,000 MX على الأقل بشكل مستمر لمدة 24 ساعة، بدءًا من اليوم السابق للحدث في الساعة 15:59 (UTC). إذا انخفضت احتفاظ MX الخاص بك إلى أقل من 1,000 MX في أي وقت خلال فترة الـ 24 ساعة هذه، فلن تكون مؤهلاً للمشاركة في حدثي Kickstarter وLaunchpool.





للمشاركة، قم بزيارة الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي، وتحت القائمة المنسدلة [فوري] في شريط التنقل العلوي، ستجد روابط لحدثي Launchpool وKickstarter.













إذا لم تكن من محتفظي MX حتى الآن وترغب في المشاركة في فعاليات Launchpool وKickstarter، فستحتاج إلى شراء 1000 توكن MX على الأقل والاحتفاظ بها على MEXC لتكون مؤهلاً. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، راجع الدليل " شراء MX في دقيقة واحدة " واتبع الخطوات المقدمة.





بالإضافة إلى الاشتراك في أحداث الإيردروب المجانية، فإن الاحتفاظ بتوكن MX يمنحك خصومات على رسوم التداول. بصفتك من محتفظي MX، يمكنك استخدام MX لتعويض رسوم تداول العقود الفورية وعقود USDT-M الآجلة الدائمة، والاستمتاع بخصم %20. علاوة على ذلك، إذا احتفظت بما لا يقل عن 1,000 رمز MX في حساب العقود الفورية الخاص بك خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيمكنك الاستمتاع بخصم %50 على رسوم التداول.





تجذب MEXC قاعدة كبيرة من المستخدمين من خلال اختيارها الشامل للتوكن وسرعة الإدراج السريعة. يفضلها المستخدمون بسبب سيولتها العميقة وعملياتها السلسة وأمانها واستقرارها واستجابة خدمة العملاء الفورية. تلتزم MEXC بشعارها "المستخدمون أولاً"، بهدف توفير منصة تداول آمنة ومستقرة لمستخدميها.



