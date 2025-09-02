توكن MX، توكن منصة MEXC الأصلي، يقدم للمستخدمين فوائد مجانية من الإيردروب بالإضافة إلى خصومات على رسوم التداول. يقدم هذا الدليل تفاصيل حول كيفية استخدام MX لتعويض رسوم التداول، مما يعزز تجربتك على منصتوكن MX، توكن منصة MEXC الأصلي، يقدم للمستخدمين فوائد مجانية من الإيردروب بالإضافة إلى خصومات على رسوم التداول. يقدم هذا الدليل تفاصيل حول كيفية استخدام MX لتعويض رسوم التداول، مما يعزز تجربتك على منص
كيف تستخدم توكن MX لتعويض رسوم التداول

تبلغ رسوم تداول العقود الفورية في MEXC نسبة 0% لصانعي السوق و0.05% للمستفيدين. وبالنسبة لتداول العقود الآجلة، تبلغ الرسوم 0% لصانعي السوق و0.02% للمستفيدين. وقد تنطبق أسعار رسوم مختلفة على أزواج تداول خاصة معينة. ويمكن للمستخدمين مراجعة صفحة الرسوم على الموقع الرسمي للحصول على تفاصيل محددة. بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف أسعار الرسوم حسب البلد والمنطقة، لذا يرجى الرجوع إلى صفحة الرسوم الرسمية للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة.


1. أنواع التداولات المؤهلة لخصم MX


حاليًا، يمكن لمستخدمي المنصة الاستفادة من خصم بنسبة 20% على رسوم التداول عند استخدام MX لتعويض رسوم تداول العقود الفورية والآجلة الدائمة المرتبطة بعملة USDT-M. إذا كنت تمتلك 500 أو أكثر من توكن MX في حسابك الفوري خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمكنك الاستفادة من خصم بنسبة 50% على رسوم تداول العقود الفورية والآجلة.

يرجى ملاحظة أن الفوائد للحسابات الرئيسية والفرعية مستقلة ولا يمكن مشاركتها. لا يمكن دمج خصم الرسوم عند الاحتفاظ بتوكن MX في الحسابات الفورية مع الخصم عند استخدام خصم MX؛ سيطبق النظام الخيار الذي يقدم معدل الخصم الأعلى، أي خصم الاحتفاظ بتوكن MX.

التداول الفوري: بمجرد تفعيل ميزة خصم MX، يمكنك الاستمتاع بخصم بنسبة 20% على رسوم التداول الفورية على MEXC. إذا كان رصيد MX المتاح غير كافٍ لتغطية رسوم التداول، سيعود النظام إلى معدل الرسوم القياسي للمنصة. إذا كنت تمتلك 500 أو أكثر من توكن MX في حسابك الفوري خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمكنك الاستفادة من خصم بنسبة 50% على رسوم التداول.

تداول العقود الآجلة: بعد تحويل MX إلى حسابك للعقود الآجلة، ستُفعل ميزة خصم MX. سيتم تعويض الرسوم الناتجة عن تداولات العقود الآجلة المرتبطة بعملة USDT-M باستخدام MX، مما يمنحك خصمًا بنسبة 20% على رسوم التداول. عند نفاد رصيد MX الخاص بك، ستتوقف هذه الميزة. إذا كنت تمتلك 500 أو أكثر من توكن MX في حسابك الفوري خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمكنك الاستفادة من خصم بنسبة 50% على رسوم التداول. يرجى ملاحظة أنه إذا كان هناك بونص عقود آجلة في حسابك، سيتم استخدامها أولاً لتعويض رسوم التداول، ولن يتم تطبيق خصم رسوم التداول.

2. معدلات الرسوم المخفضة لاستخدام خصم MX


النوع
معدل رسوم العقود الفورية
الحدث
معدل الرسوم
(بدون الاحتفاظ بـ MX)
رسوم مخفضة للاحتفاظ بـ 500 MX (خصم 50%)
معدل الرسوم المخفضة باستخدام خصم MX (خصم 20%)
الصانع
0%
0%
0%
المستفيد
0.05%
0.025%
0.04%

النوع
معدل رسوم العقود الآجلة
الحدث
معدل الرسوم
(بدون الاحتفاظ بـ MX)
رسوم مخفضة للاحتفاظ بـ 500 MX (خصم 50%)
معدل الرسوم المخفضة باستخدام خصم MX (خصم 20%)
الصانع
0%
0%
0%
المستفيد
0.02%
0.01%
0.016%

3. كيفية استخدام توكن MX لتعويض رسوم التداول


هنا، سنوضح كيفية استخدام توكن MX لتعويض رسوم التداول الفورية. العملية هي نفسها لرسوم التداول في العقود الآجلة.

الموقع الإلكتروني:


قم بزيارة صفحة الرسوم على الموقع الرسمي لمنصة MEXC وانقر على [احصل على خصم يصل إلى 50% على رسوم التداول].


انقر على [تمكين الآن] لبدء استخدام MX لتعويض رسوم التداول.


التطبيق:


1) في الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى.
2) انقر على [إعدادات الرسوم].
3) في صفحة إعدادات الرسوم، انقر على [احصل على خصم يصل إلى 50% على رسوم التداول].
4) انقر على [تمكين الآن] لبدء استخدام MX لتعويض رسوم التداول.



تنبيه: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القوانين أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة أخرى، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض المرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة واتباع الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.

