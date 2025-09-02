كيف تستخدم توكن MX لتعويض رسوم التداول

النوع
معدل رسوم العقود الفورية
الحدث
معدل الرسوم
(بدون الاحتفاظ بـ MX)
رسوم مخفضة للاحتفاظ بـ 500 MX (خصم 50%)
معدل الرسوم المخفضة باستخدام خصم MX (خصم 20%)
الصانع
0%
0%
0%
المستفيد
0.05%
0.025%
0.04%
النوع
معدل رسوم العقود الآجلة
الحدث
معدل الرسوم
(بدون الاحتفاظ بـ MX)
رسوم مخفضة للاحتفاظ بـ 500 MX (خصم 50%)
معدل الرسوم المخفضة باستخدام خصم MX (خصم 20%)
الصانع
0%
0%
0%
المستفيد
0.02%
0.01%
0.016%
طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
أحداث Kickstarter وLaunchpool هي أحداث إيردروب مجانية حصرية لمحتفظي MX. لتشجيع المشاركة النشطة وزيادة المكافآت، قامت MEXC بتعديل قواعد معامل مكافأة المستوى لأحداث Kickstarter وLaunchpool. التعديلات هي
1. ما هو حدث Kickstarter؟يُعد حدث Kickstarter نشاطًا يتم البدء فيه أثناء مرحلة ما قبل الإطلاق للمشروع حيث يمكن للمستخدمين التصويت لدعم مشروعهم المفضل على MEXC، وبعد ذلك يتم إرسال توكن إيردروب لجميع ال
في أكتوبر، أعلنت MEXC عن بيانات حرق توكن MX للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي محروقات 2,480,000 توكن MX. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة بين حاملي MX. من خلال الاحتفاظ بتوكن MX، يمكنك أيضًا المشاركة
حدث Kickstarter هو حدث إيردروب حصري لمحتفظي MX على منصة MEXC. من خلال الإحتفاظ بكمية معينة من توكن MX، يمكن للمستخدمين المشاركة في الحدث مجانًا وتلقي إيردروب توكن من مشاريع جديدة.وفقًا لأحدث بيانات ال