تعلم/دليل المبتدئين/العقود الفورية/كيفية استخد...

كيفية استخدام MEXC AI (الموقع الإلكتروني)

تتضمن أداة MEXC AI ثلاث وحدات أساسية: قائمة اختيار AI، ورادار أخبار AI، وMEXC-AI. تعمل كل ميزة بAI، الذي يُجري تحليلات شاملة استنادًا إلى معلومات السوق العامة وبيانات المنصة للوصول إلى استنتاجات. صُممت هذه الخدمة لتزويد المستخدمين بتحليلات سوق العملات المشفرة بطريقة سهلة وفعّالة، ودعمهم في اتخاذ القرارات.

1. قائمة اختيار AI


تستخدم قائمة اختيار AI تحليلات ذكية لمعلومات السوق العامة وبيانات المنصة لإنشاء تصنيفات بيانات طويلة/قصيرة الأجل، تغطي أداء سوقي العقود الفورية والآجلة لمختلف العملات المشفرة. كما تُبرز الكلمات الرئيسية ذات الصلة لمساعدة المستخدمين على فهم معنويات السوق واتجاهاته بسرعة. يُرجى العلم أن هذه المعلومات هي للإشارة فقط، ولم يتم التحقق منها يدويًا، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية.

كيفية الاستخدام:
1) افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل دخولك إليه.
2) انقر علىالأسواق في شريط التنقل العلوي للدخول إلى صفحة الأسواق.
3) مرر لأسفل الصفحة وانقر على AI المميز.
4) انتقل إلى قائمة العقود الفورية أو العقود الآجلة لعرض معلومات الشراء/البيع وعلامات الإشارات لأزواج التداول المختلفة في السوق الحالية.


كبديل، يمكنك التمرير لأسفل الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي والنقر على AI المميز أسفل قسم التوكن الأكثر رواجًا لعرض معلومات الشراء/البيع وعلامات الإشارات لأزواج التداول المختلفة في السوق الحالية.


يمكنك دمج الرؤى من قائمة اختيار AI مع بيانات السوق المستمدة من مصادر أخرى، وإجراء تحليل شامل، ثم اتخاذ قراراتك الاستثمارية.

2. وحدة MEXC-AI


يوفر MEXC-AI محادثة باللغة الطبيعية، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مباشرة باستخدام AI حول سوق العملات المشفرة، وتحليل السياسات، واستراتيجيات التداول، وغيرها. استنادًا إلى بيانات السوق المتاحة للجمهور وقدرات التحليل الذكي الخاصة به، يقدم MEXC-AI إجابات مفصلة واقتراحات مخصصة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر علمية وفعالية.

كيفية الاستخدام:
1) افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل الدخول إليه.
2) انقر على التداول الفوري في شريط التنقل العلوي.
3) في صفحة التداول الفوري، انقر على سؤال الأسئلة الشائعة للذكاء الاصطناعي المعروض أسفل اسم زوج التداول للدخول إلى واجهة محادثة روبوت AI والحصول على تحليل موضوعي وتفسير منطقي لتحركات أسعار ذلك التوكن.


لا يقتصر دور MEXC-AI على تحسين كفاءة جمع المعلومات فحسب، بل يوفر للمستخدمين أيضًا رؤى سوقية أكثر شمولاً وعمقًا، ليكون بمثابة مساعدك الذكي في استثمار العملات المشفرة.

يُكرّس MEXC AI جهوده لتزويد مستثمري العملات المشفرة بتحليلات سوقية فعّالة وذكية وسهلة الاستخدام، ودعمهم في اتخاذ القرارات. سواءً كانت رؤى حول اتجاهات السوق، أو تحديثات للأخبار العاجلة، أو أسئلة شائعة مُخصصة مدعومة بAI، فإن MEXC AI هنا لحماية رحلتك الاستثمارية. يُرجى العلم أن جميع المحتوى مُولّد بواسطة AI استنادًا إلى معلومات السوق العامة، وأن الاستنتاجات هي للإشارة فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية.

تحذير المخاطر: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا يُمثل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

