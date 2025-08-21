كيفية استخدام MEXC AI (الموقع الإلكتروني)





تتضمن أداة MEXC AI ثلاث وحدات أساسية: قائمة اختيار AI، ورادار أخبار AI، وMEXC-AI. تعمل كل ميزة بAI، الذي يُجري تحليلات شاملة استنادًا إلى معلومات السوق العامة وبيانات المنصة للوصول إلى استنتاجات. صُممت هذه الخدمة لتزويد المستخدمين بتحليلات سوق العملات المشفرة بطريقة سهلة وفعّالة، ودعمهم في اتخاذ القرارات.









تستخدم قائمة اختيار AI تحليلات ذكية لمعلومات السوق العامة وبيانات المنصة لإنشاء تصنيفات بيانات طويلة/قصيرة الأجل، تغطي أداء سوقي العقود الفورية والآجلة لمختلف العملات المشفرة. كما تُبرز الكلمات الرئيسية ذات الصلة لمساعدة المستخدمين على فهم معنويات السوق واتجاهاته بسرعة. يُرجى العلم أن هذه المعلومات هي للإشارة فقط، ولم يتم التحقق منها يدويًا، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية.





كيفية الاستخدام:

1) افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل دخولك إليه.

الأسواق في شريط التنقل العلوي للدخول إلى صفحة 2) انقر علىفي شريط التنقل العلوي للدخول إلى صفحة الأسواق

AI المميز. 3) مرر لأسفل الصفحة وانقر على

4) انتقل إلى قائمة العقود الفورية أو العقود الآجلة لعرض معلومات الشراء/البيع وعلامات الإشارات لأزواج التداول المختلفة في السوق الحالية.







التوكن الأكثر رواجًا لعرض معلومات الشراء/البيع وعلامات الإشارات لأزواج التداول المختلفة في السوق الحالية. كبديل، يمكنك التمرير لأسفل الصفحة الرئيسية ل موقع MEXC الرسمي والنقر على AI المميز أسفل قسملعرض معلومات الشراء/البيع وعلامات الإشارات لأزواج التداول المختلفة في السوق الحالية.









يمكنك دمج الرؤى من قائمة اختيار AI مع بيانات السوق المستمدة من مصادر أخرى، وإجراء تحليل شامل، ثم اتخاذ قراراتك الاستثمارية.









يوفر MEXC-AI محادثة باللغة الطبيعية، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مباشرة باستخدام AI حول سوق العملات المشفرة، وتحليل السياسات، واستراتيجيات التداول، وغيرها. استنادًا إلى بيانات السوق المتاحة للجمهور وقدرات التحليل الذكي الخاصة به، يقدم MEXC-AI إجابات مفصلة واقتراحات مخصصة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر علمية وفعالية.





كيفية الاستخدام:

1) افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل الدخول إليه.

2) انقر على التداول الفوري في شريط التنقل العلوي.

3) في صفحة التداول الفوري، انقر على سؤال الأسئلة الشائعة للذكاء الاصطناعي المعروض أسفل اسم زوج التداول للدخول إلى واجهة محادثة روبوت AI والحصول على تحليل موضوعي وتفسير منطقي لتحركات أسعار ذلك التوكن.









لا يقتصر دور MEXC-AI على تحسين كفاءة جمع المعلومات فحسب، بل يوفر للمستخدمين أيضًا رؤى سوقية أكثر شمولاً وعمقًا، ليكون بمثابة مساعدك الذكي في استثمار العملات المشفرة.





يُكرّس MEXC AI جهوده لتزويد مستثمري العملات المشفرة بتحليلات سوقية فعّالة وذكية وسهلة الاستخدام، ودعمهم في اتخاذ القرارات. سواءً كانت رؤى حول اتجاهات السوق، أو تحديثات للأخبار العاجلة، أو أسئلة شائعة مُخصصة مدعومة بAI، فإن MEXC AI هنا لحماية رحلتك الاستثمارية. يُرجى العلم أن جميع المحتوى مُولّد بواسطة AI استنادًا إلى معلومات السوق العامة، وأن الاستنتاجات هي للإشارة فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية.





