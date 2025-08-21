كيفية استخدام تطبيق MEXC AI





تتضمن أداة MEXC AI ثلاث وحدات أساسية: قائمة اختيار الذكاء الاصطناعي، ورادار أخبار الذكاء الاصطناعي، وMEXC-AI. تعمل كل ميزة بالذكاء الاصطناعي، الذي يُجري تحليلات شاملة استنادًا إلى معلومات السوق العامة وبيانات المنصة للوصول إلى استنتاجات. صُممت هذه الخدمة لتزويد المستخدمين بتحليلات سوق العملات المشفرة بطريقة سهلة وفعّالة، ودعمهم في اتخاذ القرارات.









تستخدم قائمة اختيار الذكاء الاصطناعي تحليلات ذكية لمعلومات السوق العامة وبيانات المنصة لإنشاء تصنيفات بيانات طويلة/قصيرة الأجل، تغطي أداء سوقي العملات المشفرة الفورية والآجلة. كما تُبرز الكلمات الرئيسية ذات الصلة لمساعدة المستخدمين على فهم معنويات السوق واتجاهاته بسرعة. يُرجى العلم أن هذه المعلومات هي للإشارة فقط، ولم يتم التحقق منها يدويًا، ولا تُعتبر نصيحة استثمارية.





كيفية الاستخدام:

1) افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول إليه.

2) انقر على مميز من أزرار الوصول السريع أسفل دائرة الصفحة الرئيسية.

3) انقل محتوى الصفحة إلى قائمة العقود الفورية أو الآجلة لعرض معلومات الشراء/البيع وتسميات الإشارات لأزواج التداول المختلفة في السوق الحالية.









يمكنك دمج رؤى قائمة اختيار الذكاء الاصطناعي مع بيانات السوق المستمدة من مصادر أخرى، وإجراء تحليل شامل، ثم اتخاذ قراراتك الاستثمارية.









يجمع رادار أخبار الذكاء الاصطناعي الأخبار الرئيسية التي يحددها الذكاء الاصطناعي من خلال تصفية معلومات السوق العامة، مع التركيز على الأحداث والتطورات التي قد تُسبب تقلبات في أسعار العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بتغيرات السوق من خلال هذه التحديثات، وبنقرة واحدة، يمكنهم الانتقال مباشرةً إلى واجهة تداول التوكن ذي الصلة لإجراء عمليات شراء/بيع سريعة ومريحة.





كيفية الاستخدام:

1) افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول إليه.

2) انقر على زر اكتشف AI أسفل الصفحة الرئيسية.

3) ستتوسع الصفحة إلى رادار الأخبار، لعرض أحدث وأهم أخبار السوق وتطوراتها.









لا يساعدك رادار أخبار الذكاء الاصطناعي على رصد أهم الأحداث في السوق فورًا فحسب، بل يدعم أيضًا الوصول بنقرة واحدة إلى تداول التوكن، مما يتيح لك اغتنام فرص الاستثمار في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزة الاشتراك في الخلاصات لتلقي آخر التحديثات فورًا، مما يضمن لك عدم تفويت أي تطورات مهمة في السوق.





سيتلقى المستخدمون المشتركون إشعارات فورية. تجمع المنصة يوميًا الأخبار والتحليلات المهمة وترسلها إلى المشتركين. إذا كنت تشعر أن التحديثات كثيرة جدًا، فما عليك سوى النقر على إلغاء الاشتراك لإيقاف تلقيها.









يوفر MEXC-AI محادثة باللغة الطبيعية، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي حول سوق العملات المشفرة، وتحليل السياسات، واستراتيجيات التداول، وغيرها. استنادًا إلى بيانات السوق المتاحة للجمهور وقدرات التحليل الذكي الخاصة به، يقدم MEXC-AI إجابات مفصلة واقتراحات مخصصة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر علمية وفعالية.





كيفية الاستخدام:

1) افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول إليه.

2) اضغط على الزر العائم أسفل الصفحة الرئيسية للدخول إلى صفحة MEXC-AI.

3) في صفحة MEXC-AI، ابدأ محادثة مع مساعد الذكاء الاصطناعي بإدخال سؤالك.

4) سيقدم MEXC-AI إجابات احترافية بناءً على أحدث معلومات السوق.





ملاحظة: إذا وجدتَ الزر العائم في الصفحة الرئيسية مُشتتًا للانتباه، يمكنك الضغط عليه مطولًا لإيقافه.









لا يُحسّن MEXC-AI كفاءة جمع المعلومات فحسب، بل يُقدم أيضًا للمستخدمين رؤى سوقية أكثر شمولًا وعمقًا، ليكون بمثابة مساعدك الذكي في استثمار العملات المشفرة.





يُكرّس MEXC AI جهوده لتزويد مستثمري العملات المشفرة بتحليلات سوقية فعّالة وذكية وسهلة الاستخدام، ودعم لاتخاذ القرارات. سواءً كانت رؤى حول اتجاهات السوق، أو تحديثات للأخبار العاجلة، أو أسئلة شائعة مُخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن MEXC AI هنا لحماية رحلتك الاستثمارية. يرجى العلم أن جميع المحتوى مُولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى معلومات السوق العامة، وأن الاستنتاجات هي للإشارة فقط ولا تُشكِّل نصيحة استثمارية.







