كيفية استخدام طلبات BBO على MEXC





يشير مصطلح BBO (أفضل عرض شراء) إلى أفضل سعر شراء متاح، بهدف ضمان قدرة المتداولين على تنفيذ صفقاتهم بأفضل سعر ممكن. يستخدم BBO لتعيين سعر طلب الحد بسرعة والذي يطابق خيار BBO. عند تقديم طلب باستخدام خيار BBO، يختار النظام تلقائيًا سعر السوق المطابق لتنفيذ الطلب.





على منصة MEXC، يتضمن خيار BBO أربعة خيارات: الطرف المقابل 1 والطرف المقابل 5 وقائمة الانتظار 1 وقائمة الانتظار 5.





الطرف المقابل 1: يضبط سعر طلبك على أفضل سعر سوق عكسي. بالنسبة لطلبات الشراء، هذا هو أدنى سعر بيع حالي؛ بالنسبة لطلبات البيع، فهو أعلى سعر شراء. إذا استخدمت الطرف المقابل 1 في طلب BBO، فسوف تنفذ الطلب كمستفيد وتدفع الرسوم المقابلة.





الطرف المقابل 5:يضبط سعر طلبك على خامس أفضل سعر سوق عكسي. بالنسبة لطلبات الشراء، هذا هو خامس أدنى سعر بيع؛ بالنسبة لطلبات البيع، فهو خامس أعلى سعر شراء. إذا استخدمت الطرف المقابل 5 في طلب BBO، فسوف تنفذ الطلب كمستفيد وتدفع الرسوم المقابلة.





قائمة الانتظار 1: يضبط سعر طلبك على أفضل سعر في نفس اتجاه طلبك. بالنسبة لطلبات الشراء، يكون هذا هو أعلى سعر شراء حالي؛ وبالنسبة لطلبات البيع، يكون أقل سعر بيع. إذا استخدمت قائمة الانتظار1 في طلب BBO، فسوف يفرض النظام تلقائيًا الرسوم المقابلة بناءً على ما إذا كنت صانعًا أم مستفيد.





قائمة الانتظار 5: يضبط سعر طلبك على خامس أفضل سعر في نفس اتجاه طلبك. بالنسبة لطلبات الشراء، يكون هذا هو خامس أعلى سعر شراء؛ وبالنسبة لطلبات البيع، يكون خامس أدنى سعر بيع. إذا استخدمت قائمة الانتظار 5 في طلب BBO، فسوف يفرض النظام تلقائيًا الرسوم المقابلة بناءً على ما إذا كنت صانعًا أم مستفيد.





يمثل كل خيار موضع السعر في دفتر الطلبات المقابل الذي سيتم تنفيذ الطلب عنده. على سبيل المثال، إذا اختار المستخدم الطرف المقابل 1 في طلب BBO، وأدخل الكمية، وفتح صفقة طويلة (اتجاه شراء نشط)، فسيتم تنفيذ الطلب بسعر المستوى الأول على جانب البيع العكسي. إذا فتح المستخدم صفقة قصيرة (اتجاه بيع نشط)، فسيتم تنفيذ الطلب بسعر المستوى الأول على جانب الشراء العكسي.









أفضل سعر للتنفيذ: تهدف طلبات BBO إلى تنفيذ الصفقات بأفضل أسعار العرض والطلب المتاحة في السوق الحالية، مما يضمن أفضل سعر تداول ويقلل من تكاليف التداول للمتداولين.





تنفيذ أسرع لزيادة الكفاءة: تمكن طلبات BBO المتداولين من دخول السوق بسرعة، مما يساعدهم على اغتنام الفرص الفورية وتقليل انحرافات التنفيذ الناجمة عن تقلبات السوق.





تعديل السعر التلقائي: عادةً ما يتم تعديل سعر طلب BBO تلقائيًا وفقًا لأفضل أسعار العرض والطلب في السوق، مما يضمن تنفيذ الطلب دائمًا بأفضل سعر.









حاليًا، تتيح MEXC خيار طلب BBO لطلبات الحد في تداول العقود الآجلة.









افتح صفحة تداول العقود الآجلة في MEXC، وانقر على زر [BBO] في قسم طلبات الحد لبدء وضع طلب BBO.









باستخدام المثال المذكور سابقًا، سنستخدم الطرف المقابل 1 لفتح صفقة طويلة في عقود BTC الآجلة.





حدد الطرف المقابل 1، وأدخل شريط التمرير أو اضبطه لتعيين الكمية، وانقر على [فتح طويل] لفتح صفقة عقود BTC الآجلة.













1) افتح تطبيق MEXC واضغط على زر [العقود الآجلة] في الأسفل.

2) في صفحة تداول العقود الآجلة، حدد [BBO] ضمن خيار طلب [الحد].

3) باستخدام المثال المذكور سابقًا، اختر [الطرف المقابل 1] لفتح صفقة طويلة في عقود BTC الآجلة.

4) أدخل أو حرك الزر أدناه لتعيين المبلغ.

5) انقر فوق [فتح طويل] لفتح صفقة عقود BTC الآجلة .













باستخدام مثال فتح صفقة طويلة، سنشرح الاختلافات بين طلبات BBO وطلبات الحد.





لنفترض أن أفضل سعر بيع حالي في السوق لعقود BTC الآجلة هو 62,900 USDT. باستخدام طلب الحد، يمكنك تعيين سعر صفقة دخولك الطويلة عند 62,500 USDT وانتظار وصول السعر إلى هذا المستوى لفتح صفقة طويلة بنجاح.





إذا استخدمت طلب BBO مع الطرف المقابل 1 للدخول الطويل، فسيحدد طلب BBO أفضل سعر بيع حالي وينفذ على الفور عند 62,900 USDT، وبالتالي زيادة كفاءة التداول الخاصة بك.



