كيفية اختيار متداول لنسخ التداول





نسخ التداول هو أسلوب استثماري حيث يقوم المستخدمون بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة، وتقليد كل تصرفاتهم. يعد اختيار متداول استثنائي أمرًا بالغ الأهمية لنجاح رحلة نسخ التداول.













عند تقييم أداء المتداول في الماضي، من المهم عدم التركيز فقط على الأرباح المرتفعة قصيرة الأجل، حيث أن العائدات المستقرة طويلة الأجل مهمة بنفس القدر. وفي حين أن الأرباح المرتفعة قصيرة الأجل قد تكون جذابة، إلا أنها قد تنشأ أحيانًا عن تقلبات السوق أو الحظ وليس المهارة. غالبًا ما توفر العائدات الثابتة طويلة الأجل مقياسًا أكثر موثوقية لخبرة التداول.





تقدم MEXC مقاييس أداء شاملة تتضمن بيانات عن الربح والخسارة (PNL) وعائد الاستثمار (ROI) ومعدلات الربح على مدار 7 أيام و180 يومًا. تساعدك هذه المقاييس على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار المتداولين الذين تريد متابعتهم.









على صفحة تفاصيل المتداول، يمكنك تحليل البيانات الأساسية مثل تكرار التداول ونسبة PNL لتحديد ما إذا كان أسلوب المتداول يتناسب مع تفضيلاتك الاستثمارية.









تكرار التداول: يشير هذا إلى متوسط عدد الصفقات التي يقوم بها المتداول أسبوعيًا على مدار فترة زمنية محددة. يفضل بعض المتداولين الصفقات قصيرة الأجل وعالية التردد، بينما يركز آخرون على استراتيجيات متوسطة إلى طويلة الأجل. اختر أسلوب تداول يتماشى مع قدرتك على تحمل المخاطر وأهدافك الاستثمارية.





نسبة PNL: هذه هي نسبة إجمالي الأرباح إلى إجمالي الخسائر. إن معدل الفوز المرتفع وحده لا يضمن الربحية الإجمالية. ضع في اعتبارك حجم الصفقات الرابحة مقارنة بالصفقات الخاسرة - فالمتداول الذي يحقق أرباحًا صغيرة ولكن يتكبد خسائر كبيرة قد لا يزال أداؤه ضعيفًا، على الرغم من معدل الفوز المواتي.





ملاحظة: معدل الربح = عدد الطلبات المغلقة مع الأرباح / العدد الإجمالي للطلبات المغلقة × 100%









تقدم MEXC تصنيفات متعددة الأبعاد للمتداولين، بما في ذلك ROI، معدلات الفوز، PNL، وعدد المتابعين. يُنظر عادةً إلى المتداولين الذين لديهم عدد أكبر من المتابعين على أنهم أكثر موثوقية من قبل المستثمرين. يمكنك أيضًا اكتشاف متداولين جدد أو عرض جميع المتداولين الذين أضفتهم إلى قائمة المراقبة الخاصة بك.









من المهم أن تتذكر أن أداء المتداول السابق لا يضمن العائدات المستقبلية. لذلك، يُنصح بتخصيص أموال التداول بالنسخ بعناية وتحديد حدود وقف الخسارة وأخذ الأرباح لإدارة تقلبات الأصول بشكل فعال.









عملية اختيار المتداول مشابهة على كل من الموقع الإلكتروني والتطبيق. سنعرض العملية باستخدام الموقع الإلكتروني كمثال:





الخطوة 1: اقم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر الموقع الإلكتروني وانتقل إلى العقود الآجلة ← نسخ التداول.









الخطوة 2: انتقل إلى كبار المتداولين/كل المتداولين. قم بتصفية بحثك حسب ROI المرتفع، وPNL المرتفع، وأكبر عدد من المتابعين، والمتداولين الجدد.









الخطوة 3: على بطاقة المتداول، يمكنك عرض المعلومات الأساسية مثل ROI، PNL، معدل الفوز، أزواج التداول، تكرار التداول، نسبة مشاركة الأرباح، وعدد المتابعين.





نصيحة: انقر على زر ☆ في الزاوية العلوية اليمنى من بطاقة المتداول لإضافته إلى قائمة المراقبة الخاصة بك.









الخطوة 4:بالنقر على بطاقة المتداول، سيتم تحويلك إلى صفحة تفاصيل المتداول، حيث يمكنك عرض معلومات مفصلة تشمل أداء المتداول، PNL التراكمي، أداء التداول اليومي، PNL للمتابعين، تفضيلات العقود الآجلة، أزواج التداول، و مدة الاحتفاظ.





بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على إحصائيات تداول القيادة لعرض تفاصيل صفقات المتداول الحالية والتاريخية.







مقارنة أداء المتداولين: في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة تفاصيل المتداول، انقر على زر VS للوصول إلى صفحة مقارنة أداء المتداولين.





هنا، يمكنك إضافة عدة متداولين تهتم بهم ومقارنة أدائهم بناءً على المعلومات الأساسية و إحصائيات التداول. يمكنك أيضًا تفعيل خيار تسليط الضوء على أفضل الأداء لتمييز البيانات الأعلى أداءً في مخطط المقارنة، مما يسهل تحليل المعلومات بشكل بديهي.









الخطوة 5: انقر فوق نسخ التداول على بطاقة المتداول الذي اخترته، ثم اضبط معلمات نسخ التداول لبدء نسخ التداول. أدخل مبلغ نسخ التداول ووقف الخسارة في الحساب. للحصول على إعدادات أكثر تقدمًا، انقر فوق المزيد من الإعدادات.





إذا وصل المتداول الذي اخترته إلى حد المتابعين، فانقر فوق نسخ التداول لتمكين تذكير المقعد. سيتم إعلامك عبر إشعارات الدفع والمنصة عندما تصبح الفتحة متاحة.











