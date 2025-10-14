كيفية شراء العملات المشفرة عبر Google Pay و Apple Pay على MEXC؟





فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية شراء العملات المشفرة باستخدام Google Pay وApple Pay:

ملاحظة: قبل البدء، يُرجى التأكد من إتمام عملية التحقق من KYC. بدونها، قد تفشل عمليات الشراء.







الخطوة 1: اضغط على "إيداع"، ثم حدد "شراء/بيع سريع".









الخطوة 2: حدد الفيات التي تريد استخدامها والكريبتو التي تريد شراءها، ثم أدخل المبلغ.









الخطوة 3: اختر Apple Pay أو Google Pay كطريقة الدفع الخاصة بك، ثم انقر فوق تأكيد.









الخطوة 4: راجع تفاصيل الدفع بعناية، ثم انقر فوق تأكيد.









الخطوة 5: إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الخدمة، فقد يُطلب منك تقديم بلد إقامتك ورقم هاتفك واستكمال استبيان قصير.





الخطوة 6: أضف أو حدد بطاقتك المصرفية، ثم أكمل المعاملة عبر Google Pay أو Apple Pay.









الخطوة 7: بعد إتمام عملية الدفع، ستتلقى إشعارًا يفيد بأن المعاملة قيد التنفيذ. قد يختلف وقت المعالجة باختلاف الشبكة، وقد يستغرق ظهورها في حسابك بضع دقائق.

ملاحظة: يرجى البقاء في الصفحة وعدم التحديث أو الخروج حتى يتم تأكيد الدفع لتجنب التناقضات.













الخطوة 1: انقر فوق شراء الكريبتو ← الشراء السريع في الزاوية العلوية اليسرى من شريط التنقل للدخول إلى انقر فوقفي الزاوية العلوية اليسرى من شريط التنقل للدخول إلى صفحة الشراء السريع.









الخطوة 2: حدد الفيات التي تريد استخدامها والعملة المشفرة التي تريد شراءها، ثم أدخل المبلغ.









الخطوة 3: اختر Apple Pay أو Google Pay كطريقة الدفع الخاصة بك، ثم انقر فوق تأكيد.









الخطوة 4: راجع تفاصيل الدفع بعناية، ثم انقر فوق تأكيد.













الخطوة 5: إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الخدمة، فقد يُطلب منك تقديم بلد إقامتك ورقم هاتفك واستكمال استبيان قصير.





الخطوة 6: أضف أو حدد بطاقتك المصرفية، ثم أكمل المعاملة عبر Google Pay أو Apple Pay.













الخطوة 7: بعد إتمام عملية الدفع، ستتلقى إشعارًا بأن المعاملة قيد التنفيذ. قد يختلف وقت المعالجة باختلاف الشبكة، وقد يستغرق ظهورها في حسابك بضع دقائق.

ملاحظة: يُرجى البقاء في الصفحة وعدم تحديثها أو الخروج منها حتى يتم تأكيد الدفع لتجنب أي اختلافات.









إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



