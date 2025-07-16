دليل الوقاية من مصيدة احتيال التوكن





المشاريع والعملات المشفرة والعملات الرقمية الجديدة في سوق العملات المشفرة تظهر باستمرار. وبسبب إمكاناتها لتحقيق عوائد مرتفعة، فإنها تخفي أيضًا مخاطر كبيرة للمستثمرين. يشير مصطلح "مصيدة احتيال التوكن" إلى العملات المشفرة التي يمكن شراؤها فقط دون إمكانية بيعها، أو تلك التي تعاني من سيولة ضعيفة للغاية ومشاكل في السحب. يستخدم المستثمرون هذا المصطلح لوصف التوكن التي تبدو جذابة في البداية ولكنها في النهاية تمنع المستخدمين من الوصول إلى أموالهم. في هذا السوق سريع التطور، أصبح فهم خصائص ومخاطر توكن مصيدة احتيال درسًا أساسيًا لكل مستثمر.









مصيدة احتيال التوكن هو مصطلح يُستخدم غالبًا لوصف العملات المشفرة أو المشاريع التي تتميز بخاصية "الشراء فقط، دون بيع". وعادةً ما يشمل السيناريوهات التالية:

قيود على السحب: يفرض المشروع قيودًا تمنع المستخدمين من سحب أموالهم، مما يؤدي إلى احتجازها.

سيولة منخفضة: يفتقر السوق إلى عمق تداول كافٍ، مما يجعل الشراء سهلًا ولكن البيع صعبًا، وبالتالي يعيق السيولة.

مشاريع احتيالية: بعض المشاريع الخبيثة تصمم آليات لحبس الأموال، مما يمنع المستثمرين من التداول بحرية أو سحب أموالهم بعد الاستثمار.





2.1 مشاريع مقلدة: تقوم المشاريع المقلدة بنسخ أسماء وشعارات وعقود توكن مشاريع معروفة. وإذا لم تتحقق من عنوان العقد بعناية، فقد ينتهي بك الأمر بشراء مصيدة احتيال التوكن.





2.2 الاستثمارات المضللة: يتم خداع المستثمرين لشراء توكن مصيدة احتيال من خلال العروض الترويجية الاحتيالية أو الإعلانات المضللة في المجتمعات والمنصات المختلفة.





2.3 عقلية المقامرة: بعض المستثمرين، رغم معرفتهم بعدم موثوقية المشروع، لا يزالون يستثمرون في مشاريع مصيدة احتيال بعقلية "سأخرج بسرعة ولن يحدث شيء سيئ".









3.1 التحكم في التداول: يمكن لمنشئ مخطط مصيدة احتيال تفعيل أو تعطيل وظيفة التداول للتوكن. عندما يشتري المستثمرون، يمكنهم التداول، ولكن بمجرد ارتفاع سعر التوكن، لا يستطيعون بيعه.





3.2 معدلات الضرائب المتغيرة: يقوم المنشئ بتحديد معدل ضريبة مرتفع عند بيع التوكن. وعندما يحاول المستثمرون البيع، يتم فرض ضرائب مفرطة عليهم.





3.3 إدراج العناوين في القائمة السوداء: يضيف المنشئ عناوين المستثمرين الذين اشتروا التوكن إلى قائمة سوداء، مما يمنعهم من بيعه.





3.4 التلاعب برصيد التوكن: يقوم المنشئ بتعديل رصيد التوكن الخاص بالمستثمرين عبر العقد الذكي، بحيث يظهر الرصيد بشكل طبيعي في متصفحهم، ولكن في الواقع، لا يمكنهم بيع التوكن إلا وفقًا للسجل الداخلي للعقد.





3.5 حدود البيع: يضع المنشئ حدًا مرتفعًا جدًا للبيع، وهو أعلى بكثير من عدد التوكن التي يمتلكها المستثمر، مما يمنعهم فعليًا من البيع.









4.1 التحقق من خلفية المشروع: عند البحث عن توكن، استخدم عنوان العقد الذكي بدلًا من اسم التوكن لتجنب الوقوع في فخ المشاريع المقلدة.





4.2 البقاء متيقظًا: كن حذرًا من العروض الترويجية التي يرسلها أصدقاؤك في المجتمعات، واحذر من الإعلانات التي تعد بعوائد مرتفعة. العوائد العالية تعني غالبًا مخاطر عالية.





4.3 التحقق من تدقيق التوكن: استخدم مستكشفات البلوكشين (مثل Etherscan) للتحقق مما إذا كان توكن المشروع قد تم تدقيقه والتحقق منه.













