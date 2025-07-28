إقرار قانون GENIUS: هل يُمثل هذا نقطة تحول لتجاوز عملة USDC لعملة USDT؟

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا مؤخرًا قانون GENIUS في البيت الأبيض. لا يُشير هذا التشريع التاريخي إلى الإدراج الرسمي لقطاع العملات المستقرة ضمن الإطار التنظيمي الفيدرالي فحسب، بل يُرسي أيضًا الأساس المؤسسي للمرحلة التالية من تطوير العملات الرقمية العالمية.





بصفته أول مشروع قانون مُتعلق بالأصول المشفرة يُوقّعه رئيس أمريكي، يُحلّ قانون GENIUS الغموض التنظيمي المُستمر من خلال توفير إطار عمل واضح وموحد وقابل للتنفيذ للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. يستحق تأثيره الواسع وأهميته العميقة دراسةً مُعمّقة.









يضع قانون GENIUS حدودًا تنظيمية واضحة للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، مُمثّلًا بذلك المرة الأولى التي يفرض فيها تشريع وطني متطلبات ملموسة على تعريفها، وآليات تشغيلها، وشروط إصدارها، وضوابط المخاطر. تشمل الأحكام الأساسية ما يلي:





الموافقة التنظيمية: يجب على الجهات المصدرة الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية المالية الفيدرالية أو الحكومية.

متطلبات الاحتياطي: يجب أن تكون العملات المستقرة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من سندات الخزانة الأمريكية. يُحظر التمويل الهيكلي والضمانات غير السائلة.

الشفافية التشغيلية: تقارير التدقيق الشهرية إلزامية، ويجب أن تخضع الجهات المصدرة للرقابة التنظيمية وسلطة الإنفاذ.

هذا لا يرسم خطًا واضحًا بين الأنشطة الملتزمة وغير الملتزمة فحسب، بل يوفر أيضًا شرعية مؤسسية للمؤسسات المالية التقليدية وشركات الدفع ومنصات التكنولوجيا الرئيسية لدخول مجال العملات المستقرة.





لا يقتصر القانون على "الرقابة على العملات المستقرة" فحسب؛ بل يركز منطقه الأعمق على تعزيز النظام المالي الأمريكي وتوسيع نفوذه العالمي.





تُدخل آلية الاحتياطي فعليًا مُصدري العملات المستقرة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. ومع تزايد اعتماد العملات المستقرة، يزداد الطلب على سندات الخزانة، مما يُخفف بشكل مباشر من ضغوط التمويل على وزارة الخزانة في ظل ارتفاع الدين الوطني. بعبارة أخرى، يُغذي نمو الدولارات المُدارة عبر سلسلة الكتل نظام الدولار الأمريكي التقليدي ويُعززه. علاوة على ذلك، ومع تزايد أهمية البنية التحتية لتقنية البلوك تشين كأساس للمدفوعات عبر الحدود، وتسويات التجارة، والخدمات المالية، يُسرّع قانون GENIUS من تحول الدولار الأمريكي من عملة سيادية إلى عملة شبكية.





يُمثل هذا هيكلًا هيمنيًا مُصطنعًا، مُصاغًا من خلال التنظيم، واستجابة السوق، والتوسع السيادي.









لطالما التزمت USDC، الصادرة عن شركة Circle، بدعمٍ بنسبة 1:1 من الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وتخضع لعمليات تدقيق منتظمة، مما يجعلها في صدارة سباق الامتثال. صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Circle بأن الشركة تعتزم الاستفادة من مزايا قانون GENIUS لمواصلة نموها وزيادة اندماجها في النظام المالي السائد. ومن المتوقع أن تصبح USDC العملة المستقرة المفضلة للمدفوعات والمعاملات، مع توقعات بتوسع حصتها السوقية تبعًا لذلك.









لا تزال USDT من Tether رائدة من حيث الحجم وعمق السوق، لكنها لا تزال أقل من معايير قانون GENIUS في مجالات مثل هيكل الاحتياطي وممارسات التدقيق. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، عن خطط لإكمال عمليات تدقيق الامتثال في غضون ثلاث سنوات بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الجديد.





باعتبارها أكبر عملة مستقرة في العالم، فإن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية للامتثال قد يُعرّض الشركة لضغوط تنظيمية تدفعها للخروج من الأسواق الأمريكية الرئيسية. تواجه هيمنة USDT الآن تحديًا حقيقيًا.









تؤكد العملات المستقرة اللامركزية، مثل DAI ، على مقاومة الرقابة والشفافية في تصميمها. ومع ذلك، فإن عدم قدرتها على توفير احتياطيات دولارية خارج السلسلة، واستخدامها لأصول ذات عوائد، قد يؤدي إلى تصنيفها كأوراق مالية، تخضع لتدقيق تنظيمي أكثر صرامة. سيعتمد استمرارها على تعديلات مرنة في وضع المنتج ومواءمته مع المعايير التنظيمية المتطورة.





من أهم آثار قانون GENIUS تأثيره على نماذج العائد على السلسلة. مع حظر العملات المستقرة من توليد الفائدة، من المرجح أن يتقلص نموذج "الإيداع والربح" الأساسي في التمويل اللامركزي (DeFi). ستحتاج بروتوكولات التمويل اللامركزي إلى التحول نحو آليات عائد بديلة قائمة على توكن عدم الدفع، أو استكشاف نماذج مُعاد تصميمها تعتمد على الأصول الحقيقية (RWAs).





بفضل الوضوح التنظيمي، من المتوقع أن يدخل قطاع الأصول الحقيقية على السلسلة مرحلة جديدة من النمو. باستخدام العملات المستقرة كوسيلة تسوية، ستُصبح الأدوات المالية الحقيقية أكثر فعالية.

يمكن إصدار وتداول وحفظ الأصول، مثل السندات والحسابات المدينة والأوراق التجارية، على بلوكتشين. يُمثل هذا التحول تحولاً من تقنية البلوك تشين كـ"نظام أصول افتراضي" إلى "بنية تحتية مالية واقعية"، مما يوفر ترسيخاً أقوى للقيمة وكفاءة مُحسّنة لرأس المال.





يُلقي قانون GENIUS أيضاً ضغوطاً كبيرة على الدول الأخرى.





تستغل الولايات المتحدة "الامتثال للدولار على بلوكتشين" لتأسيس آفاق جديدة للتأثير المالي العالمي. في المقابل، يُركز نظام اليوان الرقمي الصيني على سيطرة البنك المركزي واستخدامه في حلقة مغلقة، مما يجعله أقل توافقاً مع الأنظمة العابرة للحدود أو المفتوحة. في الوقت نفسه، يُواصل الاتحاد الأوروبي تطوير إطاره التنظيمي لـ MiCA، لكن تنفيذه التقني وتأثيره السوقي لا يزالان متأخرين كثيراً عن ميزة الريادة التي تتمتع بها العملات المستقرة القائمة على الدولار الأمريكي.





في ظل هذه الظروف، إذا نجحت العملات المستقرة الأمريكية في جذب مطورين عالميين وتدفقات رأس مال، فقد يبرز نموذج عملي لـ"الدولرة الشبكية". فبدون آليات تنظيمية مُكمّلة، تُخاطر الدول الأخرى بقبول نظام مالي رقمي مرتبط بالدولار الأمريكي.





يُعدّ قانون "GENIUS" أكثر من مجرد إطار تنظيمي للعملات المستقرة، بل هو إعلان استراتيجي من الولايات المتحدة لترسيخ هيمنتها في النظام المالي الرقمي العالمي عبر الدولار المُتّصل ببلوكتشين. وباستخدام الامتثال كأداة وتأثيرات الشبكة كرافعة، تهدف الولايات المتحدة إلى ضمان عمل منظومة البلوك تشين بأكملها ضمن الخندق الواقي للدولار. إنها منافسة مالية حديثة تُشكّلها تقاطعات التنظيم والتكنولوجيا، والسيادة ورأس المال.





بالنسبة للمستثمرين، يُشير هذا إلى إعادة تقييم مُحتملة للأصول المرتبطة بالعملات المستقرة المُمتثلة. أما بالنسبة لرواد الأعمال، فيُمثّل فرصةً حاسمةً لإعادة تنظيم نماذج الأعمال والاستفادة من الحوافز التنظيمية. بالنسبة للمراقبين، يُعدّ هذا إعلانًا عن التوزيع المستقبلي للسيادة المالية، وتأكيدًا من الولايات المتحدة على أن "ساحة المعركة المالية القادمة تكمن في سلسلة التوريد".





