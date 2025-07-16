Gaia: بلوكتشين + الذكاء الاصطناعي، إعادة تشكيل المشهد الجديد لأنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية

تتقارب تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة التكنولوجيا بحلول لامركزية تُركز على الخصوصية. تقود Gaia (GaiaNet AI) هذا التحول من خلال بناء نظام بيئي لامركزي، حيث تتعلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنمو باستمرار. تُمكّن هذه المنصة الأفراد والشركات من إنشاء ونشر وتحقيق الربح من وكلاء الذكاء الاصطناعي - وهي تمثيلات رقمية للخبرة - متحديةً بذلك هيمنة الذكاء الاصطناعي المركزي. تُعزز عملة GaiaNet الحوكمة، والإيداع، والمدفوعات، مما يُوحّد الحوافز عبر الشبكة.









Gaia مشروعٌ لامركزيٌّ للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يُمكّن المستخدمين من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مُخصّصين ونشرهم وتوسيع نطاقهم وتحقيق الربح منهم، بناءً على معارفهم ومهاراتهم. منذ انطلاقه عام 2024، يُعالج Gaia بشكلٍ مباشرٍ نقاط الضعف في خدمات الذكاء الاصطناعي المركزية: مخاطر الخصوصية، ونقص الشفافية، ومخاوف الرقابة. بالاستفادة من شبكةٍ موزعةٍ من عُقد الحوسبة الطرفية، يُمكّن Gaia الأفراد والشركات من استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة خدمات ذكاء اصطناعي آمنة ومقاومة للرقابة.





تتمثل مهمة المشروع في إنشاء "شبكة معرفة حية" تُمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التعلم والتطور المستمرين. يدعم نظام Gaia البيئي سيناريوهات متنوعة، بدءًا من الدروس التعليمية وخدمة العملاء وصولًا إلى التداول المالي، مما يسمح للمستخدمين بنشر "توائم رقمية" للذكاء الاصطناعي تعكس خبراتهم المهنية. ووفقًا لموقع CoinDesk، فعّلت Gaia أكثر من 1,000 عقدة خلال مرحلة الاختبار، وحصلت على تمويل تأسيسي بقيمة 10 ملايين دولار من Generative Ventures وRepublic Capital وشركات أخرى، مما يُظهر زخمًا قويًا في المراحل المبكرة.









يدمج الهيكل التقني لـ Gaia تقنية البلوك تشين مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة لبناء منصة قوية وقابلة للتطوير. تشمل المكونات الأساسية ما يلي:









تعتمد شبكة GaiaNet على شبكة موزعة من عُقد الحوسبة الطرفية، تستضيف كل منها نماذج ذكاء اصطناعي مُعدّلة بدقة لمهام محددة. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي المركزية التي تعتمد على خوادم خاصة، تُشغّل عُقد Gaia بشكل مستقل من قِبل الأفراد والشركات، مما يضمن اللامركزية ومقاومة الرقابة. تدعم هذه البنية خدمات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتطوير، حيث تعمل كل عُقدة كمزود مستقل لقدرات الذكاء الاصطناعي.









تأتي عقد GaiaNet مزودة بسلسلة أدوات كاملة لتسهيل إنشاء وكيل الذكاء الاصطناعي ونشره:





وقت تشغيل عالي الأداء: بيئة متعددة المنصات تضمن كفاءة التشغيل عبر إعدادات متنوعة للأجهزة والبرامج.

ضبط دقيق لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs): يمكن للمستخدمين الاختيار من بين نماذج لغات كبيرة مفتوحة المصدر وتخصيصها لمهام متخصصة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي محترفين للغاية.

نماذج تضمين المعرفة: تحويل المعرفة الخاصة إلى صيغ رقمية، مما يُمكّن الوكلاء من الاستفادة بكفاءة من مجموعات بيانات محددة.

قواعد بيانات المتجهات: تحسين تخزين بيانات المتجهات والاستعلام عنها للبحث عن التشابه، وأنظمة التوصية، وغيرها.

مدير المطالبات: إدارة مدخلات نموذج الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة وملاءمة الاستجابات.

خادم واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (Open API): يوفر واجهات برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI للتكامل السلس مع التطبيقات الحالية (المصدر: الموقع الرسمي لـ GaiaNet).

نظام المكونات الإضافية: يسمح لمخرجات LLM باستدعاء أدوات ووظائف خارجية، مما يُوسّع قدرات وكيل الذكاء الاصطناعي.





تتيح هذه المكونات للمستخدمين نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارهم "توائم رقمية" لتقديم الخدمات من خلال واجهات برمجة تطبيقات الويب.









تجمع نطاقات GaiaNet وكلاء الذكاء الاصطناعي المرتبطين ضمن نطاقات إنترنت موحدة، مما يوفر نقاط وصول موحدة لخدمات ذكاء اصطناعي محددة. على سبيل المثال، يمكن تجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم الطلاب في إحدى الجامعات ضمن نطاق gianet.berkeley.edu. يجب على مشغلي النطاقات استخدام توكن GaiaNet لضمان جودة الوكيل وموثوقيته، مع فرض عقوبات على المخالفات لضمان ثقة الشبكة واتساقها.









تُعد واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAI من GaiaNet ميزة أساسية تسمح للمطورين بدمج خدمات الذكاء الاصطناعي اللامركزية في تطبيقاتهم دون تغييرات كبيرة في سير العمل، مما يؤدي إلى خفض حواجز التبني وتوسيع نطاق وصول المطورين والمؤسسات.









تتولى GaiaNet DAO إدارة الشبكة، مما يتيح لحاملي التوكن التصويت على المعلمات وتحديثات البروتوكول وتخصيص الموارد، مما يضمن توافق تطور المنصة مع أولويات المجتمع.









صُممت شبكة GaiaNet للتعامل مع التزامن العالي في المعاملات وأحمال الحوسبة، مستفيدةً من عُقد الحافة لتحقيق زمن وصول منخفض وكفاءة عالية. يُعزز النشر اللامركزي المرونة من خلال التخلص من نقاط الفشل الفردية.









تهدف Gaia إلى حل المشكلات المركزية في خدمات الذكاء الاصطناعي المركزية:





مخاطر الخصوصية: تُلزم المنصات المركزية المستخدمين بمشاركة بيانات حساسة، مما يُعرّض الأمن وسوء الاستخدام للخطر.

انعدام الشفافية: يتمتع المستخدمون برؤية محدودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات.

الرقابة والتحكم: يُمكن لمُزوّدي الخدمات المركزية تقييد الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل تعسفي.





تعالج GaiaNet هذه الأمور من خلال:





اللامركزية: تُوزّع نماذج الذكاء الاصطناعي على عُقد طرفية، مما يمنع أي جهة من التحكم في الشبكة ويُقلّل من مخاطر المركزية.

الخصوصية: تُدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي المعرفة الملكية دون الكشف عن البيانات الحساسة، مما يحافظ على تحكم المستخدم.

الشفافية: تُسجّل تقنية بلوكتشين المعاملات وقرارات الحوكمة في سجلّ عام، مما يُعزّز الثقة والمساءلة.

مكافحة الرقابة: تُصعّب الطبيعة اللامركزية للشبكة على أي طرف منع الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي.





تلعب توكن GaiaNet دورًا رئيسيًا، حيث تدعم الحوكمة والتخزين والمدفوعات لمواءمة الحوافز بين مشغلي العقد ومديري النطاق والمطورين والمستخدمين.









توكن GaiaNet هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي يدعم النظام البيئي لـ Gaia، ويحمل وظائف أساسية متعددة:









الحوكمة: تُمكّن توكن DAO حامليها من التصويت على قواعد الشبكة، وتحديثات البروتوكول، وتوزيع الموارد، بما يتماشى مع مبادئ اللامركزية في Gaia.





الإيداع: يُودع حاملو التوكن في GaiaNet لدعم مشغلي النطاقات، مما يعزز مصداقيتهم. يتشارك حاملو التوكن في إيرادات النطاقات، لكنهم يواجهون عقوبات في حال انتهاك النطاقات للقواعد، مما يُشجع على الالتزام بمعايير عالية.





المدفوعات: تُسهّل GaiaNet مدفوعات الضمان لخدمات الذكاء الاصطناعي، مع أسعار صرف آنية تضمن الاستقرار والمشاركة الفعالة حتى في ظل تقلبات الأسعار.









في حين أن إجمالي العرض والتوزيع الأولي لا يزالان غير معلنين، فإن التصميم يركز على الوظيفة والحوافز:





توكن الخدمة أساسي للمشاركة، ويغطي المعاملات والحوكمة والتخزين.

يكافئ نظام الحوافز القائم على النقاط (Gaia XP) المستخدمين على المهام الاجتماعية، وشراء النطاقات، ونشر العقد بنقاط gaiaPoints، والتي يمكن تحويلها إلى توكن GaiaNet بعد حدث توليد التوكن (TGE).

تعزز مكافآت التخزين والمشاركة في الحوكمة الاستثمار طويل الأجل في الشبكة.





اسم التوكن GaiaNet البلوكتشين GaiaNet (Layer-1) الاستخدام الأساسي الحوكمة، والتخزين، ومدفوعات خدمات الذكاء الاصطناعي إجمالي العرض غير معلن التوزيع تحويل التوكن المستقبلي بناءً على نقاط gaiaPoints موديل التخزين يدعم مشغلي النطاق بالمكافآت/العقوبات موديل المدفوعات عقود الضمان بأسعار في الوقت الفعلي TGE وقت مرحلة ما بعد الاختبار المتوقعة، ربما في عام 2025









مزودو خدمات الذكاء الاصطناعي: يُنشئ الأفراد والشركات وكلاء ذكاء اصطناعي مُصممين خصيصًا للتدريس، وخدمة العملاء، والتداول، وغيرها، مستفيدين من المهارات المهنية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومُفتحين أسواق ذكاء اصطناعي جديدة مُخصصة.





المطورون: دمج واجهة برمجة تطبيقات GaiaNet المتوافقة مع OpenAI لتقليل الاعتماد على الخدمات المركزية، واستكشاف الابتكارات في التعليم، والتمويل، والرعاية الصحية، وغيرها.





مشغلو النطاقات: إدارة النطاقات من خلال تخزين توكن GaiaNet، وكسب مكافآت للحفاظ على جودة خدمات الذكاء الاصطناعي، مع فرض غرامات لضمان الموثوقية والثقة.





المستخدمون: الوصول إلى خدمات ذكاء اصطناعي آمنة ومُخصصة ومقاومة للرقابة عبر نطاقات GaiaNet، بما في ذلك الموارد التعليمية والدعمية والمالية اللامركزية.









تأسست شركة GaiaNet AI عام 2024 على يد Sydney L وMatt Wright، جامعةً خبراتهما في مجالَي البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية المشروع. ورغم أن الفريق لا يزال تابعًا لشركة خاصة جزئيًا، إلا أنه استقطب مستشارين ومستثمرين ذوي خبرة واسعة، منهم:





Lex Sokolin (Generative Ventures): رائد في استثمارات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

Brian Johnson (Republic Capital): مستثمر خبير في الشركات التقنية الناشئة.

Shawn Ng (7RIDGE): يركز على رأس المال الاستثماري اللامركزي في مجال التكنولوجيا.

Kishore Bhatia: رائد أعمال ذو خبرة في التكنولوجيا وتطوير الأعمال.

شركات الاستثمار: EVM Capital، Mantle EcoFund، ByteTrade Lab.









أكملت Gaia جولة تمويلية أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بقيادة Generative Ventures وRepublic Capital و7RIDGE. وهي حاليًا في مرحلة الاختبار، وقد نشرت أكثر من 1,000 عقدة نشطة، مما يُظهر تبنيًا مبكرًا قويًا. تشمل أهم إنجازاتها ما يلي:





مرحلة الاختبار مع أكثر من 1,000 عقدة للتحقق من طلب السوق.

برنامج حوافز Gaia XP يكافئ مشاركة المجتمع بنقاط Gaia القابلة للتحويل إلى توكن.

من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية في عام 2025، والانتقال إلى شبكة لامركزية بالكامل.

جاري تطوير أدوات وخدمات لدعم إنشاء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.









تستهدف Gaia سوق الذكاء الاصطناعي اللامركزي سريع النمو، متنافسةً مع مشاريع مثل Fetch.AI وSingularityNET. تكمن قيمتها الفريدة في وكلاء الذكاء الاصطناعي المُخصصين وتركيزها على السوق اللامركزية، مما يميزها عن منافسيها الذين يركزون على نماذج الذكاء الاصطناعي العامة. يضمن تكامل بلوكتشين أمان المنصة وشفافيتها وتحكم المستخدم، مما يُعالج تحديات صناعة الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.





وتشمل التأثيرات المحتملة ما يلي:





تعميم الذكاء الاصطناعي: تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من قدرات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من اقتصارها على الشركات الكبيرة فقط.

تعزيز الخصوصية: ضمان تحكم المستخدم في البيانات والنماذج.

احتضان الابتكار: توفير بيئات لامركزية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

الفرص الاقتصادية: خلق أسواق يستثمر فيها العاملون في مجال المعرفة خبراتهم من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي.







