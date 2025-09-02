!مقال لا يُفوَّت! ما هو تداول العقود الآجلة؟ اكتشفه في 3 دقائق

في هذه المقالة، ستستخدم "تعلم MEXC" لاستكشاف أساسيات تداول العقود الآجلة. سيساعدك هذا الدليل البسيط على فهم سوق المشتقات بسهولة والتعرف على منتجات تداول العقود الآجلة التي تقدمها MEXC.

ملخص المقال:

1. العقود الآجلة هي نوع من عقود المشتقات، يستخدمها المتداولون عادةً في الأسواق المالية اليوم لإدارة المخاطر.

2. نشأت أسواق العقود الآجلة الرسمية في هولندا في القرن السابع عشر، وأشهر مثال على ذلك عقود التوليب الآجلة. في عام 1848، أسس 82 تاجرًا مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، وانبثقت عنه بورصة شيكاغو للعقود الآجلة التي أصبحت أول بورصة للعقود الآجلة في العالم.

3. عقود MEXC الآجلة هي بورصة رائدة في سوق العملات المشفرة، حيث تقدم أكثر من 1,200 زوج تداول، مثل عقود بيتكوين الآجلة الدائمة وعقود إيثريوم الآجلة الدائمة. يمكن للمستخدمين التداول عبر موقع MEXC الإلكتروني وتطبيقها بطرق مرنة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التداول على عقود MEXC الآجلة رافعة مالية تصل إلى 500x، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة رأس المال.

4. في حين أن تداول العقود الآجلة يوفر العديد من الفرص للمستثمرين، من المهم إدراك أنه شكل من أشكال التداول يتطلب حدًا مهنيًا مرتفعًا نسبيًا. يجب أن يتمتع كل مستثمر بوعي ناضج بإدارة المخاطر.

العقود الآجلة هي شكل من أشكال عقود المشتقات المالية، تُلزم كلا الطرفين بإتمام معاملة على أصل بتاريخ وسعر مستقبليين محددين. يجب على المشترين والبائعين الالتزام بالسعر المحدد عند إبرام العقد الآجل. هذا يعني أنه بغض النظر عن السعر الحالي للأصل، يجب أن تتم المعاملة بالسعر المتفق عليه في العقد.

يمكن أن تغطي العقود أي سلعة مادية أو أداة مالية. هذه العقود مفصلة بما يكفي لتحديد كمية الأصل الأساسي الذي تغطيه. وهي أداة شائعة للتحوط من تقلبات أسعار الأصول الأساسية.

تداول العقود الآجلة أداة مالية نشأت في العصور القديمة وتطورت تدريجيًا إلى شكلها الحديث. غرضها الأساسي هو الحد من مخاطر تقلبات أسعار السلع من خلال تثبيت الأسعار مسبقًا. نشأت العقود الآجلة الحديثة في أوروبا في القرن السابع عشر، حيث بدأ التجار في شراء وبيع السلع من خلال اتفاقيات مماثلة في الأسواق، وخاصةً الصوف والتوابل وخامات المعادن. مهدت هذه الاتفاقيات الطريق لتداول العقود الآجلة الحديثة.

في عام 1848، تأسس مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، ليصبح أول بورصة رسمية للعقود الآجلة في العالم. في أواخر القرن التاسع عشر، بدأ المجلس بإدخال عقود آجلة موحدة، تحدد بوضوح نوع وكمية وجودة وتاريخ تسليم السلع المتداولة. حسّن هذا التوحيد كفاءة التداول بشكل كبير، وخفّض التكاليف، ودفع عجلة تطوير سوق العقود الآجلة.

يتيح العقد للمتداولين تحديد سعر أصل ما مستقبلاً. يمكن أن يكون هذا الأصل أي سلعة شائعة التداول، مثل النفط، أو الذهب، أو الفضة، أو الذرة، أو السكر، أو القطن. كما يمكن أن يكون الأصل الأساسي أسهمًا، أو أزواج عملات، أو عملات مشفرة، أو سندات حكومية.

يُثبّت العقد سعر أيٍّ من هذه الأصول لتاريخ مستقبلي. للعقود القياسية تاريخ انتهاء صلاحية وسعر ثابت. يُستخدم تاريخ انتهاء الصلاحية أو الشهر عادةً لتحديد العقود الآجلة. على سبيل المثال، يُطلق على عقد الذرة الآجل الذي ينتهي في يناير اسم "عقد ذرة يناير". لنستخدم دراسة حالة للذرة كتداول عقود آجلة للسلع لتوضيح العملية بشكل أوضح:

لنفترض أن Alice تُنتج الذرة، وCandy مُشترية ذرة. في الإنتاج الفعلي، تكون دورة زراعة الذرة طويلة وتخضع لعوامل عديدة مثل تقلبات الطقس والآفات، مما يؤدي إلى عوائد غير مؤكدة. بالنسبة لـ Alice، يُعدّ ضمان عدم انخفاض سعر البيع النهائي عن تكلفة الإنتاج أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة لـ Candy، هدفها هو تأمين كمية كافية من الذرة بأقل سعر ممكن. هذا هو أساس تداول العقود الآجلة.

لنفترض أيضًا أن تكلفة إنتاج Alice للطن الواحد من الذرة هي 100 دولار، وأن تكلفة الشراء المتوقعة لـ Candy لا تتجاوز 110 دولارات للطن. يمكن لـ Alice وCandy توقيع عقد آجل قبل حصاد الذرة بالشروط التالية:

الشخص أصل التداول سعر تكلفة الإنتاج سعر الشراء السعر المتفق عليه الربح الاسمي Alice الذرة $100/لكل طن $105/لكل طن $5/لكل طن Candy الذرة $105/لكل طن $5/لكل طن

بمجرد توقيع Alice وCandy على العقد، في وقت الحصاد هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:

السيناريو العائد النهائي للذرة سعر الذرة النهائي في السوق سعر Alice للتكلفة سعر شراء Candy ربح Alice النهائي السيناريو 1 أعلى من المتوقع أقل من $100/لكل طن $100/لكل طن $105/لكل طن أعلى من $5/لكل طن السيناريو 2 كما هو متوقع حوالي $100/لكل طن $100/لكل طن $105/لكل طن $5/لكل طن السيناريو 3 أقل من المتوقع أعلى من $100/لكل طن $100/tonلكل طن $105/لكل طن أقل من $5/لكل طن

من هذا المثال البسيط، يتضح أن Candy، بصفتها مشترية العقود الآجلة، يحق لها الحصول على ملكية الذرة بالسعر المتفق عليه وهو 105 دولارات للطن عند انتهاء العقد. ورغم وجود مخاطر الشراء بسعر أعلى من سعر السوق الفورية، إلا أن المفتاح يكمن في القدرة على تأمين السلعة المطلوبة مسبقًا. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن المشترين يمكنهم بيع عقودهم للآخرين، مما يُعفيهم من التزاماتهم التعاقدية.

تُستمد القواعد الأساسية لعقود سوق العملات المشفرة الآجلة من أسواق العقود الآجلة التقليدية. فيما يلي جدول مقارنة موجز:

نوع تداول العقود الأصول الأساسية ساعات التداول التسليم الجسدي متضمن قيود التجارة عبر الحدود التقلب العقود الآجلة التقليدية السلع، والمعادن الثمينة، ومؤشرات الأسهم، والفوركس، وما إلى ذلك. مقيد بساعات التبادل (عادةً ليس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع) بعضها يتطلب التوصيل والبعض الآخر لا يتطلب بارِز أقل نسبيا العقود الآجلة للكريبتو أصول الكريبتو التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لا يتطلب التوصيل أقل نسبيا أعلى نسبيا

من المقارنة أعلاه، يتضح أن الحجم الإجمالي لسوق الكريبتو صغير نسبيًا. اعتبارًا من 3 يوليو 2025، تبلغ القيمة السوقية الافتراضية لسوق الكريبتو حوالي 3.8 تريليون دولار، وهي لا تزال ضئيلة جدًا مقارنةً، على سبيل المثال، بالقيمة السوقية للذهب التي تبلغ حوالي 20 تريليون دولار. لذلك، غالبًا ما يكون تقلب أسعار الكريبتو أعلى منه في الذهب أو مؤشرات الأسهم أو السلع.

من ناحية أخرى، تتميز العقود الآجلة للكريبتو بالعديد من المزايا، مثل التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقيود جغرافية بسيطة، وعدم وجود متطلبات تسليم، وتقلبات أعلى، مما يوفر للمتداولين فرصًا أكبر للتداول.

يوفر تداول العقود الآجلة مزايا عديدة لجميع المستثمرين. ولأنها مشتقات مالية تعتمد على قيمة الأصول المالية أو المادية، فهي مناسبة تمامًا لإدارة المخاطر والتحوط في تعدين وتداول الكريبتو. هذا التخفيف من المخاطر يجعل تداول العقود الآجلة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

تقدم عقود MEXC الآجلة للمستخدمين أكثر من 1,000 زوج تداول، لا تغطي فقط منتجات الكريبتو السائدة مثل عقود بيتكوين الآجلة الدائمة، بل تُدرج أيضًا أزواجًا رائجة عالية التقلب مثل PEPEUSDT وTRUMPUSDT لتوفير خيارات تداول أكثر تنوعًا.

بالإضافة إلى ذلك، تُفضل MEXC المستثمرين لرسومها المنخفضة التنافسية للغاية. حاليًا، تقدم عقود MEXC الآجلة 143 زوج تداول بدون رسوم (رسوم كل من الصانع والمستفيد هي صفر).

وبالطبع، نظرًا لكونها شكلًا من أشكال التداول ذي عتبة احترافية عالية نسبيًا، فإن تداول العقود الآجلة يتطلب خبرة كبيرة ومهارات إدارة المخاطر لدى المتداولين. يجب على أي مستثمر يتداول العقود الآجلة للكريبتو أن يفهم تمامًا المخاطر المحتملة الناجمة عن التقلبات العالية للكريبتو. لمزيد من المعلومات حول إدارة مخاطر العقود الآجلة، راجع: "استراتيجيات التداول عالية الرافعة المالية: الموازنة بين كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر".

5.1 إذا كان المشاركون في MEXC يخططون للتداول عبر الموقع الإلكتروني، فيرجى اتباع الخطوات التالية لاستخدام موقع MEXC لشراء العقود الآجلة للكريبتو:

افتح صفحة MEXC الرئيسية، ثم مرر الماوس فوق قسم العقود الآجلة في شريط القائمة العلوي، ثم حدد نوع تداول العقود الآجلة المفضل لديك من القائمة المنسدلة أو انقر فوق هذا الرابط.

5.2 إذا كان مستخدمو MEXC يخططون للتداول على أجهزتهم المحمولة، فاستخدم الدليل التالي لشراء العقود الآجلة للكريبتو على تطبيق MEXC:

اضغط على تطبيق MEXC وانتقل إلى قسم العقود الآجلة في القائمة السفلية.

توفر واجهة تداول عقود MEXC الآجلة لجميع المتداولين جميع الأدوات الأساسية مجانًا. تتميز المنصة بسهولة الاستخدام، وتعرض جميع المعلومات اللازمة بوضوح وسرعة.

موقع MEXC الإلكتروني:

تطبيق MEXC:

كما هو موضح في الصورة أعلاه:

1: يتيح لك شريط القائمة العلوي اختيار زوج التداول لعقد العقود الآجلة الذي ترغب في تداوله.

2: يعرض أسفل الشاشة صفقاتك وتفاصيل طلباتك.

3: يعرض سجل الطلبات على الجانب الأيسر من الشاشة ما يشتريه ويبيعه المتداولون الآخرون، مما يساعدك على فهم ظروف السوق الحالية.

4: يحتوي الجانب الأيمن من الشاشة على زر وضع الطلبات.

*BTN-تداول العقود الآجلة الآن&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

لبدء تداول العقود الآجلة على MEXC، عليك تحويل الأموال من حسابك الفوري إلى حسابك الآجل. عند تداول العقود الآجلة، يمكنك تحديد سعر وكمية الأصل الذي ترغب بتداوله، وتأكيد طلبك باختيار خيار "شراء/طويل" أو "بيع/قصير".

تقدم MEXC مضاعفات رافعة مالية مختلفة لأزواج تداول العقود الآجلة المختلفة.

تدعم بورصة MEXC رافعة مالية تصل إلى 500x. يعتمد الحد الأقصى للرافعة المالية على متطلبات الهامش الأولي وهامش الصيانة.

تتيح البورصة للمستخدمين تعديل صفقاتهم الطويلة والقصيرة في وضع الهامش المتبادل. على سبيل المثال، يمكنك ضبط صفقات الشراء عند 30x وصفقات البيع عند 90x. وللتحوط من المخاطر، يمكن للمتداولين تعديل رافعة التداول من 90x إلى 30x.

تدعم المنصة المتداولين ذوي تفضيلات هامش مختلفة من خلال توفير أوضاع هامش متنوعة:

في وضع الهامش المتبادل، يُقسّم الهامش بين صفقتين مفتوحين على نفس أصل الكريبتو. يمكن استخدام أي ربح أو خسارة من أحد الصفقتين لتعديل رصيد صفقة آخرى.

في وضع الهامش المعزول، يُستخدم الهامش الخاص بالصفقة المفتوحة المحددة فقط. في حالة الخسارة، سيتأثر الهامش المخصص لتلك الصفقة فقط. هذا يحافظ على رصيدك المتبقي من الكريبتو دون مساس. هذا هو الخيار الأمثل لجميع المتداولين الجدد، لأنه يساعد على حماية الرصيد الرئيسي لأصولك للكريبتو.

يبدأ جميع المتداولين افتراضيًا بوضع الهامش المعزول.

*BTN-تداول العقود الآجلة الآن&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

تداول العقود الآجلة للكريبتو هو وسيلة للتداول طويل الأجل أو قصير الأجل بناءً على تحركات أسعار السوق باستخدام الرافعة المالية والمشتقات. ورغم إمكانية تحقيق أرباح عالية، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر عالية، لذا فإن إتقان تقنيات التداول الصحيحة أمر بالغ الأهمية.

تبدأ تداول العقود الآجلة الناجحة بخطة تداول محددة جيدًا:

حدد أهدافك: حدد أهدافك، بما في ذلك الأرباح المتوقعة والحد الأقصى المقبول للخسائر.

أخذ الأرباح/وقف الخسارة (TP/SL): حدد مستوى أخذ الأرباح (لتثبيت الأرباح) ومستوى وقف الخسارة (للحد من الخسائر) قبل كل صفقة. مثال: استهدف ربحًا بنسبة 10% وحدد حدًا أقصى للخسارة بنسبة 5%.

إدارة الصفقات: لا تستخدم كل أموالك في صفقة واحدة. يُنصح بالحفاظ على نسبة المخاطرة لكل صفقة ضمن 1%-2% من إجمالي رصيد حسابك.

إذا كان رصيد حسابك 10,000 دولار أمريكي، فإن الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة يجب أن يكون 200 دولار أمريكي (2%). إذا تم ضبط وقف الخسارة على 5%، فإن حجم صفقتك يجب أن يكون 4,000 دولار أمريكي (200 ÷0.05).

يُعد التحليل الفني أداةً أساسيةً للتنبؤ باتجاهات السوق. ومن التقنيات الشائعة:

فهم الدعم والمقاومة:

مستوى الدعم: نقطة قد يرتد عندها السعر للأعلى خلال الانخفاض.

مستوى المقاومة: نقطة قد يتراجع عندها السعر خلال حركة صعودية.

نصيحة: اشترِ عند مستوى الدعم، وبيع عند مستوى المقاومة، ولكن تأكد دائمًا باستخدام مؤشرات أخرى.

المؤشرات الفنية الشائعة:

المتوسط المتحرك (MA): يُساعد في تحديد اتجاه السوق. على سبيل المثال، يُشير تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع متوسطه المتحرك طويل الأجل إلى احتمال الشراء (التقاطع الذهبي)، بينما يُشير تقاطع الاتجاه المعاكس إلى احتمال البيع (تقاطع الموت).

مؤشر القوة النسبية (RSI): يُشير إلى ما إذا كان السوق في حالة ذروة شراء أم ذروة بيع. إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فهذا يعني ذروة شراء؛ وإذا كان أقل من 30، فهذا يعني ذروة بيع.

أشرطة بولينجر: تُساعد في تحديد نطاق تقلب السعر واتجاه الاختراق.

سوق الكريبتو متقلب للغاية، وقد يتأثر المتداولون عاطفيًا. تتضمن نصائح التحكم العاطفي ما يلي:

تحكّم في الجشع والخوف: لا تُضخّم صفقاتك بشكل عشوائي خلال فترات الارتفاع، ولا تُغلقها بدافع الذعر خلال فترات الانخفاض.

تجنّبَ مُلاحقة الارتفاعات أو بيع الانخفاضات: انتظر بصبر إشارات التداول المؤكدة، ولا تتصرّف باندفاع عند التقلبات قصيرة الأجل.

خذ فترات راحة منتظمة: التحديق في الشاشة لفترة طويلة قد يُضعف القدرة على الحكم. حافظ على صحة ذهنية جيدة.

يمكن للرافعة المالية العالية أن تُضخّم الأرباح، ولكنها قد تزيد أيضًا من مخاطر التصفية بشكل كبير. يُنصح المبتدئين بالبدء برافعة مالية منخفضة (مثلًا، 3x) للتكيف تدريجيًا مع تقلبات السوق.

تجنب استثمار جميع أموالك في زوج تداول واحد. يُساعد التنويع على تقليل تأثير التقلبات في أي سوق.

عدّل حجم صفقتك بناءً على ظروف السوق. على سبيل المثال، عندما يكون السوق غير مستقر، قلّل من تعرضك للمخاطرة.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.