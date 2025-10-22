نسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تسمح للمستثمرين بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. بالنسبة للمبتدئين ذوي المعرفة أو الخبرة المحدودة في التداول، يوفر نسخ التداول طرنسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تسمح للمستثمرين بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. بالنسبة للمبتدئين ذوي المعرفة أو الخبرة المحدودة في التداول، يوفر نسخ التداول طر
تعلم/دليل المبتدئين/نسخ التداول/دليل نسخ ال...ين الرائدين

دليل نسخ التداول للمتداولين الرائدين

10/22/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الآجلة#المبتدئون
MemeCore
M$2.41264-0.40%

نسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تسمح للمستثمرين بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. بالنسبة للمبتدئين ذوي المعرفة أو الخبرة المحدودة في التداول، يوفر نسخ التداول طريقة سهلة الاستخدام للمشاركة في السوق. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكنك التقدم بطلب لتصبح متداولًا رئيسيًا، مما يسمح لك بكسب الأرباح من صفقاتك الخاصة مع تلقي حصص الأرباح أيضًا.

1. كيف تصبح متداولًا رائدًا؟


في موقع MEXC الرسمي، انتقل إلى العقود الآجلة نسخ التداول، وادخل إلى صفحة نسخ التداول.


بمجرد وصولك إلى صفحة نسخ التداول، انقر فوق "كن متداولًا".


اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتحقق مما إذا كان البريد الإلكتروني هو البريد المسجل في حسابك. إذا لم يكن هناك بريد إلكتروني مسجل، فسوف تحتاج إلى تقديم بريد إلكتروني لتلقي التحديثات المهمة، مثل حالة المراجعة لتصبح متدوالا. باستثناء البريد الإلكتروني، وهو حقل مطلوب، فإن تفاصيل حساب تليجرام ورقم الهاتف المحمول اختيارية، ويمكنك اختيار ملئها بناءً على احتياجاتك.

بعد تحديد مربع اتفاقية التداول، انقر فوق "إرسال" وانتظر نتائج المراجعة. سترسل MEXC نتائج الطلب وتخطرك بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة الداخلية أو الرسائل القصيرة في غضون يوم أو يومين عمل. بمجرد الموافقة، يمكنك البدء في التداول بالنسخ.


ملاحظة: عند التقدم بطلب لتصبح متداولا، لا يمكنك متابعة أي متداول رائد. إذا كنت تتابع أيًا منهم حاليًا، فيرجى إلغاء الاشتراك والتوقف عن متابعتهم قبل تقديم طلبك. بمجرد أن تصبح متداولا، لن تتمكن بعد الآن من متابعة متداول رائد آخر.

2. كيفية البدء في نسخ التداول


بعد أن تصبح متداولا في نسخ التداول، انتقل إلى صفحة نسخ التداول، وانقر على أيقونة > للوصول إلى صفحة نسخ التداول الشخصية الخاصة بك.


في صفحة صفقاتي الرئيسية، يمكنك عرض إحصائيات صفقاتك الرئيسية، وإحصائيات تقاسم الأرباح، ومتابعيك، وقائمة المراقبة، وإجراء التخصيصات ضمن الإعداد مثل اسمك المستعار، والسيرة الذاتية، والصورة الرمزية، وأزواج نسخ التداول.


2.1 اختر وضع نسخ التداول الخاص بك


يتيح MEXC للمستخدمين تداول أسهم بطريقتين:
- عامة: يمكن لأي شخص رؤية ومتابعة تداولاتك.
- خاصة: يمكن فقط للمستخدمين المدعوين رؤية تداولاتك. غير مرئية للعامة، ويمكنك تغيير هذا الإعداد مرة واحدة يوميًا.

في الوضع الخاص، يمكنك تعيين حصة أرباحك إلى ما يصل إلى 50%.


عند تفعيل نسخ التداول الخاص، يمكن للمستخدمين اختيار أحد الخيارات التالية:
1) السماح لجميع المستخدمين بمتابعة صفقاتك طالما لديهم رابط الدعوة أو رمزك.
2) السماح فقط للمستخدمين المسجلين باستخدام رمز الإحالة الخاص بك بمتابعة صفقاتك.

تذكير:
1) لن يظهر المتداولون الذين يختارون هذا الخيار في صفحة نسخ الصفقات، أو قائمة المتابعين، أو قائمة أفضل المتداولين. مع ذلك، سيظل بإمكان المستخدمين العثور عليهم عبر البحث.
2) يمكن فقط للمستخدمين المدعوين متابعة صفقات المتداول. سيظل على المستخدمين الذين يجدون المتداول عبر البحث إدخال رمز الإحالة الصحيح لنسخ الصفقات.
3) إذا كان لدى المتداول متابعون بالفعل، فيجب عليه إلغاؤهم قبل الانتقال إلى الوضع الخاص. لا يمكن التبديل في حال وجود متابعين نشطين.
4) بعد التبديل بين الوضعين العام والخاص، لا يمكن إجراء أي تغييرات أخرى لبقية اليوم.
.

بمجرد تعيين الوضع الخاص، يمكن للمتداول الانتقال إلى صفحة متابعيني والنقر فوق دعوة الآن.


في صفحة الدعوة الخاصة، انقر على "إنشاء رابط"، ثم أدخل رسالة الدعوة وعدد الدعوات، وحدد نطاق الدعوة، ثم انقر على "تأكيد" لإنشاء رابط دعوتك الخاص. يمكن للمستخدمين المدعوين متابعتك وبدء التداول بالنسخ من خلال هذا الرابط.


2.2 تكوين إعدادات نسخ التداول


في صفحة تداولاتي الرائدة، انقر فوق إعداد. يمكنك تشغيل ميزة تداول العملاء المحتملين أو إيقاف تشغيلها، والسماح للمتابعين أو تقييدهم، وتمكين خيار متابعة المستخدمين المحالين فقط، وجعل سجلات تاريخ المواقف مرئية للمتابعين فقط. يمكنك أيضًا تعيين الصورة الرمزية الخاصة بك، وأزواج نسخ التداول، واللقب، والسيرة الذاتية. بمجرد الانتهاء، انقر فوق إرسال لتطبيق التغييرات.

شرح المصطلحات الرئيسية:
  • التداول الرائد: عند تمكينه، سيتمكن متابعوك من متابعة تداولاتك.
  • السماح بالمتابعة: إيقاف تشغيل هذا الخيار يعني أن المستخدمين الجدد لا يمكنهم متابعتك؛ أما تشغيله فيسمح لهم بمتابعتك.
  • السماح بالمتابعة: إيقاف تشغيل هذا الخيار يعني أن المستخدمين الجدد لا يمكنهم متابعتك؛ أما تشغيله فيسمح لهم بمتابعتك.
  • يمكن فقط للمحالين خاصتي المتابعة: عند إيقاف تشغيل هذه الميزة، يمكن لجميع المستخدمين متابعتك. عند تشغيلها، يمكن فقط للمستخدمين الذين تدعوهم للمتابعة.
  • يمكن فقط للمتابعين عرض سجل الصفقات: عند تمكين هذه الميزة، يمكن فقط للمتابعين عرض سجلات الصفقات الحالية والتاريخية الخاصة بك.

يرجى ملاحظة أن ميزة نسخ التداول تدعم حاليًا عقود USDT-M الآجلة فقط في وضع التحوط. يختلف الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها وفقًا لزوج تداول العقود الآجلة. يرجى الرجوع إلى المعلومات المعروضة على الصفحة للحصول على التفاصيل الدقيقة.


2.3 ابدأ نسخ التداول


بعد إكمال إعداد تفاصيل نسخ التداول، انقر على زر "بدء التداول" في الصفحة. ستظهر نافذة منبثقة لشروط تداول العقود الآجلة الصالحة، حيث يمكنك عرض أزواجك الحالية ومعرفة عدد الصفقات المتاحة المتبقية. يُرجى العلم أن إجمالي رصيد حساب العقود الآجلة لديك يجب ألا يقل عن 50.00 USDT. بعد التأكد من صحة جميع البيانات، انقر على "تأكيد" للانتقال إلى صفحة تداول العقود الآجلة.

إذا قمت بتحديد عدم العرض مرة أخرى، فلن تظهر نافذة شروط التداول المحتملة الصالحة في المرة التالية التي تنقر فيها على بدء التداول. وبدلاً من ذلك، سيتم نقلك مباشرةً إلى صفحة تداول العقود الآجلة.



بناءً على زوج نسخ التداول الذي قمت بتعيينه، مثل BTCUSDT، افتح صفقة على صفحة تداول العقود الآجلة. بمجرد فتح الصفقة، عد إلى صفحة تدولاتي الرائدة. ضمن قسم حالة التداولات الرائدة، ضمن الحالي، ستتمكن من رؤية الطلب الذي تم إنشاؤه حديثًا.

انقر فوق إغلاق، وسيتم إغلاق كل من صفقتك وصفقات متابعيك بسعر السوق، مما يكمل عملية نسخ الصفقات. إذا أغلق المتداول صفقة جزئية، فسيتم أيضًا إغلاق صفقات نسخ التداول المقابلة للمتابعين جزئيًا بناءً على نسبة إغلاق المتداول.


2.4 عرض سجل نسخ التداول


في صفحة تداولاتي الرائدة، انقر فوق السجل ضمن علامة التبويب إحصائيات صفقات العملاء المحتملين لعرض سجل صفقات نسخ التداول الخاصة بك.


3. إدارة المتابعين


في صفحة صفقات نسخ التداول، انقر فوق المتابعين الخاصين بي لعرض متابعيك الحاليين والوقت الذي تمت متابعتك فيه وإجمالي رأس المال في حساب نسخ التداول. لاستبعاد متابع مؤقتًا، ضمن إجراء انقر فوق استبعاد. يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك إزالة متابع إلا إذا لم يكن لديه صفقات مفتوحة وكان إجمالي رأس ماله أقل من 5 USDT.


يمكنك طلب زيادة حد المتابعين بمجرد وصول عدد المتابعين إلى 900.


إذا كنت لا تريد أن يقوم أي متابعين بمتابعتك، فيمكنك تعطيل خيار السماح بالمتابعة في علامة التبويب "الإعداد".

4. كيفية عرض تقاسم الأرباح


في صفحة صفقاتي الرئيسية، انقر فوق إحصاءات مشاركة الأرباح لعرض تفاصيل مشاركة الأرباح الخاصة بك.

قواعد تقاسم الأرباح: تتم تسوية تقاسم الأرباح في الساعة 00:00 (UTC+08:00) من كل يوم، وتغطي الـ 24 ساعة السابقة. وتبدأ فترة التسوية من الساعة 00:00 من اليوم السابق (UTC+08:00) حتى الساعة 00:00 من اليوم الحالي (UTC+08:00). ولا يتم تطبيق تقاسم الأرباح إلا إذا كان إجمالي ربح أو خسارة المتابعين خلال الفترة إيجابيًا.

نسبة المشاركة في الأرباح: النسبة الافتراضية للمشاركة هي 10%. يمكنك التقدم بطلب لتعديل هذه النسبة، ولكن لا يمكنك إجراء سوى تغيير واحد يوميًا.


إن العملية في تطبيق MEXC مشابهة للنسخة الموجودة على الموقع الإلكتروني. ما عليك سوى فتح تطبيق MEXC والنقر على المزيد العقود الآجلةنسخ التداول للدخول إلى صفحة نسخ التداول. بعد التقدم بنجاح بطلب لتصبح متداولًا، يمكنك البدء في نسخ التداول.

إخلاء المسؤولية: لا تشكل هذه المادة نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا توصي بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC) هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تقدم نصائح استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها والاستثمار بحذر. لا ترتبط أي قرارات استثمارية يتخذها المستخدمون بهذا الموقع.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد إدارة الهامش مهارةً أساسيةً يجب على كل متداول إتقانها، لأنها تُحدد مباشرةً الربحية وضبط المخاطر. من بين الأدوات المتنوعة التي تُقدمها MEXC، تلعب ميزة إضافة

سعر المؤشر، السعر العادل، وسعر التداول في السوق.

سعر المؤشر، السعر العادل، وسعر التداول في السوق.

1. ما هو سعر المؤشر؟سعر المؤشر هو المتوسط المرجح لسعر الأصل الأساسي عبر البورصات الفورية الرئيسية. مع تغير سعر الأصل الأساسي، يُحدَّث سعر المؤشر باستمرار ليعكس القيمة السوقية العادلة لزوج العقود الآجل

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص