منصة Chainbase: شبكة بيانات فائقة الذكاء الاصطناعي تربط بين تقنية البلوكتشين والمستقبل الذكي





في عصر التطورات السريعة في تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، أصبح بناء بنية تحتية للبيانات فعّالة وسهلة الوصول وقابلة للتحقق أولوية قصوى. تُقدّم Chainbase، التي تُعتبر أكبر شبكة بيانات متعددة السلاسل في العالم مُصمّمة للذكاء الاصطناعي، حلاً رائداً. يستكشف هذا التحليل البنية التقنية لـ Chainbase’، واقتصاد التوكن، وإمكانياتها السوقية، مع التركيز على توكنها الأصلي C، الركيزة الأساسية لما يُسمى "شبكة البيانات الفائقة".





تُعيد Chainbase تعريف كيفية معالجة بيانات البلوكتشين والوصول إليها وتحقيق الدخل منها. من خلال سد الفجوة بين أنظمة البلوكتشين المُجزأة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُعالج Chainbase تحديات البنية التحتية طويلة الأمد التي أعاقت التبني الواسع النطاق للتقنيات اللامركزية. بنيتها ثنائية السلسلة، إلى جانب اقتصاد التوكن المتين، تضع Chainbase في قلب منظومة DataFi (تمويل البيانات) الناشئة.













تأسست Chainbase بمهمة واضحة: جعل بيانات البلوكتشين متاحة وقابلة للتحقق وجاهزة للذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة بنية سلسلة مزدوجة مبتكرة تُمكّن من تشفير البيانات القابلة للبرمجة والتركيب، مما يدعم إنتاجية عالية وزمن وصول منخفضًا ونهائية حتمية. يعزز نموذج المشاركة المزدوجة أمان الشبكة.





انبثق المشروع من فكرة رئيسية: البنى التحتية الحالية لتقنية البلوكتشين مجزأة للغاية، مما يُصعّب على المطورين والباحثين وأنظمة الذكاء الاصطناعي الوصول إلى البيانات على السلسلة واستخدامها بفعالية. تعمل شبكات البلوكتشين التقليدية في صوامع، مما يُنشئ جزر بيانات تُعيق التحليل عبر السلسلة والرؤى الشاملة للبيانات.









باعتبارها طبقة بنية تحتية رائدة لـ Web3 لتفاعلات البلوكتشين، تقدم Chainbase خدمات API سحابية تُمكّن المطورين من التكامل بسهولة مع شبكات البلوكتشين وبناء تطبيقات Web3. وتتجاوز قيمة Chainbase مجرد الوصول البسيط إلى البيانات، وتشمل:





الوصول الموحد للبيانات: يجمع بيانات متعددة السلاسل ويوفر واجهة واحدة لاسترجاع المعلومات بسلاسة عبر السلاسل.

بنية تحتية متوافقة مع الذكاء الاصطناعي: تُهيكل بيانات البلوكتشين في صيغ مُحسّنة للتعلم الآلي ومعالجة الذكاء الاصطناعي، مما يُتيح تحليلات متقدمة وتطبيقات ذكية.

سلامة بيانات قابلة للتحقق: تستفيد من آليات الإجماع الراسخة وإثباتات التشفير لضمان دقة جميع البيانات التي يتم الوصول إليها عبر الشبكة وعدم قابليتها للتلاعب.

أدوات سهلة الاستخدام للمطورين: توفر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير برامج (SDKs) وأطر عمل تطوير شاملة لتبسيط إنشاء تطبيقات Web3 القائمة على البيانات.









مع مجتمع يتجاوز عدد أعضائه 396,000 عضو، أبدت Chainbase اهتمامًا كبيرًا بالسوق واعتمادًا واسعًا. وتكمن مزاياها التنافسية في نهجها الشامل للبنية التحتية لبيانات البلوكتشين:





التفوق التقني: تتفوق بنية السلسلة المزدوجة على حلول السلسلة المفردة التقليدية من خلال الجمع بين الإنتاجية العالية وزمن الوصول المنخفض.

النموذج الاقتصادي: يوفر اقتصاد توكن C المُصمم جيدًا حوافز مستدامة لجميع المشاركين في الشبكة، مما يدعم النمو طويل الأمد واستقرار النظام البيئي.

تكامل النظام البيئي: بفضل توافقه مع السلاسل المتعددة وتنسيق البيانات المتوافق مع الذكاء الاصطناعي، تُعتبر Chainbase طبقة بنية تحتية حيوية للجيل القادم من تطبيقات Web3.









بفضل بنية شبكة البيانات الفائقة، تُحوّل Chainbase النشاط على السلسلة إلى بيانات مُهيكلة وقابلة للتحقق وقابلة للقراءة آليًا، مُحسّنة لنماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اللامركزية. تتكون هذه البنية من طبقات متعددة مترابطة، تدعم كل منها مرحلة مُحددة من خط أنابيب معالجة البيانات.





طبقة الوصول إلى البيانات





تُدير هذه الطبقة الوصول إلى بيانات الشبكة وتخزينها، داعمةً بذلك سيناريوهات المعالجة المتدفقة والدفعية. كما تُوفر آلياتٍ للتحقق من صحة البيانات. وباعتبارها جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لـ Chainbase، تضمن هذه الطبقة وصولًا فعالًا وموثوقًا للبيانات. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:





واجهات بيانات موحدة: تكامل سلس بين بيانات البث المباشر وبيانات الدفعات التاريخية، مما يتيح الاستعلامات عند الطلب من التطبيقات.

دعم تعدد أنظمة التخزين: متوافق مع مجموعة متنوعة من أنظمة التخزين، بما في ذلك هياكل بحيرة البيانات، وArweave (التخزين الدائم)، وAmazon S3 (التخزين السحابي)، وIPFS (التخزين اللامركزي).

إثباتات سلامة البيانات: تستخدم إثباتات المعرفة الصفرية ونماذج الإجماع القائمة على التخزين لضمان توافر البيانات وسلامتها عبر الشبكة.





طبقة الإجماع





بُنيت هذه الطبقة على CometBFT، وتضمن نهائية فورية وتناسقًا للبيانات عبر جميع العقد، مما يحقق حداثة بيانات المستوى الثاني. وتلعب دورًا حاسمًا في تأمين الشبكة وضمان وصول جميع المشاركين إلى المعلومات المُحدثة نفسها. تشمل المكونات الأساسية ما يلي:





تكامل CometBFT: يجمع خوارزمية إجماع CometBFT المتطورة مع إثبات الحصة المفوض (DPoS) لضمان توافق فعال وآمن على مستوى الشبكة.

بروتوكول ++ABCI: يوسع واجهة بلوكتشين التطبيقات في Cosmos لترجمة حالات الآلة الافتراضية Chainbase (CVM) إلى صيغ متوافقة مع محرك توافق CometBFT.

مجمع التخزين: يجمع توكنات التخزين من جميع أنحاء منظومة Cosmos لضمان الاستقرار الاقتصادي وأمن الشبكة.





طبقة التنفيذ





هذه الطبقة مسؤولة عن معالجة البيانات واسعة النطاق ومنطق تحويل البيانات المستند إلى المخطوطات، وهي النواة الحسابية لشبكة Chainbase. تشمل مكوناتها الرئيسية ما يلي:





نظام Chainbase Virtual Machine (CVM): آلة افتراضية مخصصة تدعم المعالجة المتوازية، وتُنفذ مهام المخطوطة بكفاءة للتعامل مع عمليات تحويل البيانات المعقدة وسير عمل التحليلات.

محرك التنفيذ المتوازي: يستخدم تقنية تعدد الخيوط المتقدمة لتمكين معالجة البيانات المتوازية، متفوقًا بشكل كبير على الأساليب التسلسلية التقليدية من حيث الإنتاجية والأداء.

نظام ChainbaseDB (CDB): نظام قاعدة بيانات هجين يدعم محركات تخزين متعددة، بما في ذلك VectorDB (لتضمينات الذكاء الاصطناعي)، وGraphDB (للبيانات العلائقية)، وتخزين القيمة الرئيسية للبيانات المنظمة.

تكامل Eigenlayer AVS: يستفيد من الأمان الاقتصادي لإيثريوم من خلال إعادة التخزين، مما يضمن عمل CVM في بيئة لامركزية وآمنة تمامًا.





طبقة المعالجة المشتركة





صُممت هذه الطبقة لتسهيل تعاون المستخدمين في معالجة البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح للأفراد استثمار خبراتهم كأصول قابلة للتداول. تُدار هذه الطبقة وتُحفّز من خلال نظام C توكن، مما يُعزز بيئة عمل ديناميكية ومستدامة. تشمل الإمكانيات:





استثمار المعرفة: تحويل خبرة المستخدم في معالجة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية على سلسلة التوريد.

التطوير التعاوني: يُمكّن التعاون بين علماء البيانات والمطورين وخبراء المجال لإنشاء حلول متقدمة لمعالجة البيانات.

نمو النظام البيئي: يُحفّز الابتكار المستمر ويُحسّن قدرات معالجة البيانات في الشبكة.









يُعدّ Manuscript أحد المكونات الأساسية لـ Chainbase، وهو إطار عمل قابل للبرمجة لبناء أنابيب معالجة البيانات. يُحدد هذا الإطار مخططات موحدة لتحويل مصادر البيانات المتنوعة إلى مجموعات بيانات منظمة.





مشروع Manuscript هو إطار عمل ثوري لبث البيانات على سلسلة الكتل والذي يدعم التكامل السلس للبيانات الموجودة على السلسلة وخارجها، مما يمكّن المطورين من بناء خطوط أنابيب متطورة لمهام تحويل البيانات المعقدة وتحليلها.









أحد أكثر ميزات Chainbase ابتكارًا هو نموذج الأمان المزدوج، والذي يعزز أمان الشبكة من خلال آليات التخزين متعددة الطبقات:





تخزين التوكن الأصلية: يخزن توكن C باستخدام آليات تقليدية لاستقطاب قيمة الشبكة وتوفير الأمان الاقتصادي.

إعادة إيداع الطبقات الذاتية: تُقدم توكنات قائمة على الإيثريوم تتميز بتقلبات منخفضة وسيولة عالية، مما يعزز الأمان الاقتصادي من خلال إعادة الإيداع.

الأمان المُجمّع: من خلال الجمع بين التوكنات الأصلية والمُعاد إيداعها، تحقق Chainbase مستوى من الأمان الاقتصادي المشفر يتفوق على نماذج الإيداع أحادية الطبقة.









عملة C هو التوكن الأصلي لشبكة البيانات اللامركزية، المصمم لتسهيل وتحفيز مختلف الأنشطة داخل النظام البيئي. بصفته جوهر شبكة Chainbase، يؤدي C وظائف حيوية متعددة لدعم اقتصاد حوافز منسق لجميع المشاركين.





باعتبارها توكن للفائدة، تعمل C على تنسيق التفاعلات بين مزودي البيانات والمستهلكين، مما يشجع على تنظيم البيانات بكفاءة مع ضمان الأداء التشغيلي للشبكة ونمو النظام البيئي المستقر.









يعتمد اقتصاد C توكن على المبادئ الأساسية التالية:





النمو المستدام: يضمن توافق الحوافز بين جميع المشاركين كفاءة طبقات التنفيذ والتوافق، مما يدعم التطوير طويل الأمد واستقرار الشبكة.

التحكم في التضخم: يُحدد الحد الأقصى لإصدار التوكنات السنوية بنسبة 3%، مما يحد من التضخم ويحافظ على قيمة طويلة الأجل لحاملي التوكنات.

الطلب الوظيفي: تتطلب مجموعة واسعة من أنشطة الشبكة، مثل رسوم الاستعلام، والتخزين، والوصول إلى مجموعات البيانات، استخدام C توكن، مما يضمن استمرارية الاستخدام.









يستحوذ C توكن على قيمة مستدامة من خلال مصادر إيرادات متعددة:





رسوم استعلام البيانات

يُنشئ مطورو البيانات مخطوطات لمعالجة بيانات سلسلة الكتل، مما يُولّد مجموعات بيانات قابلة للاستعلام. تتطلب هذه الاستعلامات الدفع بلغة C، مما يُعطي التوكن فائدة حقيقية، ويُتيح في الوقت نفسه فرصًا لتحقيق إيرادات للمساهمين في الشبكة.





نموذج توزيع الرسوم - تحفيز أصحاب المصلحة الرئيسيين:





80% للمشغلين والمفوضين: تُكافئ هذه المكافآت المشغّلين بشكل أساسي على صيانة موارد الحوسبة وتحسينها، مما يضمن معالجة البيانات بكفاءة.

15% للمطورين: تُكافئ من يُقدّمون منطق معالجة مخطوطات عالي الجودة.

5% استهلاك التوكنات: يتم استهلاك 5% من رسوم الاستعلام، مما يُؤدي إلى ضغط انكماشي لدعم قيمة التوكن.





مجموعة حوافز المشغل





سيتم إصدار %15 من إجمالي إمدادات C توكن على مدى ست سنوات (%2 سنويًا) لمكافأة المشغلين الذين يقدمون موارد حوسبة موثوقة ومتنوعة لمعالجة البيانات على نطاق واسع.





وتضمن آلية الحوافز طويلة الأمد هذه التزام المشغلين بنجاح الشبكة ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة.





مكافآت الكتلة

يتم إصدار مكافآت الكتلة بمعدل تضخم سنوي خاضع للرقابة بنسبة 2%، مما يوفر حوافز ثابتة لدعم الاستدامة طويلة الأجل وأمان الشبكة.









تم تصميم اقتصاد C توكن حول أربعة أدوار أساسية لأصحاب المصلحة، ولكل منها مسؤوليات واضحة وآليات مكافأة:





المشغلون: توفير قوة حوسبة لطبقة التنفيذ، وصيانة البنية التحتية، ومعالجة استعلامات البيانات، وضمان استقرار الشبكة. %80 من رسوم استعلامات البيانات و%100 من مجموعة حوافز المشغل.

المُحققون: تأمين طبقة الشبكة والتوافق من خلال التحقق من صحة المعاملات والحفاظ على سلامة البيانات. %100 من مكافآت الكتل كتعويض عن الحفاظ على الأمان والتوافق.

مطورو البيانات: المساهمة في شيفرة تحويل البيانات، ومجموعات البيانات، ومنطق الاستعلام. %15 من رسوم استعلامات البيانات للمساهمات عالية الجودة في المخطوطات.

المفوضون: المساهمة بتوكن C لدعم المُحققين والمشغلين، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويُمكّن المشاركة لمن لا يملكون موارد تقنية. المشاركة في المكافآت التي تُولدها العقد التي يدعمونها.









يتضمن اقتصاد التوكن الخاص بـ Chainbase العديد من الآليات لضمان الأمن والاستدامة على المدى الطويل:





آلية التخزين: يُطلب من المُصدِّقين والمُفوِّضين تخزين C توكن، مما يُوائِم مصالحهم المالية مع استقرار الشبكة وأمانها.

حوافز قائمة على الأداء: يحصل المُشغِّلون والمُصدِّقون ذوو الأداء الأعلى على مكافآت أكبر، مما يُحفِّز التحسين المُستمر والموثوقية.

تعديل الرسوم الديناميكي: يُمكن تعديل رسوم الاستعلام بناءً على نشاط الشبكة والطلب عليها، مما يُحافظ على التوازن بين فعالية الحوافز وتكاليف التشغيل مع التكيف مع ظروف السوق.













من أبرز استخدامات Chainbase تكاملها مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وبصفتها منصة متقدمة تربط تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلسلة الكتل البلوكتشين، توفر Chainbase حلولاً مبتكرة لإدارة البيانات وتحليلها.





تدعم البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي ما يلي:





توفير بيانات التدريب: يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بيانات بلوكتشين مُهيكلة ومُتحقق منها للتدريب والاستدلال، مما يُمكّن من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مُتقدمة على السلسلة.

التحليلات الآنية: تُعالج خوارزميات التعلم الآلي بيانات بلوكتشين المُتدفقة آنيًا لدعم تطبيقات مثل كشف الاحتيال، وتحليل السوق، والنمذجة التنبؤية.

الذكاء عبر السلسلة: من خلال تجميع بيانات متعددة السلاسل، يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي توليد رؤى أكثر شمولًا لدعم اتخاذ قرارات أفضل.









تُعدّ بنية البيانات المُهيكلة في Chainbase مثالية لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تتطلب وصولاً فوريًا إلى البيانات المالية عبر السلاسل. تشمل حالات الاستخدام ما يلي:





إدارة المحافظ: يمكن لمنصات الاستثمار الوصول إلى بيانات الأصول المجمعة عبر سلاسل العملات لتوفير رؤية موحدة للمحافظ للمستخدمين.

تقييم المخاطر: يمكن للمؤسسات المالية إجراء تحليلات معقدة ومتعددة السلاسل للمخاطر باستخدام بيانات Chainbase.

الامتثال وإعداد التقارير: يمكن لأدوات الامتثال التنظيمي الاستفادة من بيانات البلوكتشين المُتحقق منها لإعداد تقارير دقيقة وضمان الامتثال.









تم تصميم Chainbase ليكون في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين - بما في ذلك مشغلي العقد والمطورين وعلماء البيانات والمستخدمين اليوميين - مما يتيح المشاركة الواسعة في النظام البيئي:





خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API): يمكن للمطورين الوصول بسهولة إلى بيانات بلوكتشين شاملة عبر استدعاءات بسيطة لواجهة برمجة التطبيقات، دون الحاجة إلى صيانة بنية تحتية معقدة لتقنية بلوكتشين.

منصات التحليلات: يمكن لعلماء البيانات الاستفادة من البيانات المنظمة والمتوافقة مع الذكاء الاصطناعي لبناء منصات تحليلات متقدمة.

تطبيقات متعددة السلاسل: يمكن للمطورين بناء تطبيقات متعددة السلاسل والوصول إلى بيانات موحدة من خلال البنية التحتية متعددة السلاسل من Chainbase.









يمكن للشركات الكبيرة الاستفادة من البنية التحتية لـ Chainbase لدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال:





تتبع سلسلة التوريد: مراقبة المنتجات والمواد عبر سلاسل كتل متعددة لضمان الشفافية والموثوقية.

تحليلات المستخدم: تحليل سلوك المستخدم عبر منصات سلسلة الكتل المختلفة لتحسين المنتجات والخدمات.

أبحاث السوق: الوصول إلى بيانات السوق المجمعة متعددة السلاسل لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.













تُطوّر Chainbase منظومتها من خلال مبادرة المؤسسة، وهي رائدة في قطاع DataFi الناشئ. مع توسّع تطبيقات Web3 واختراق تقنية البلوكتشين لمختلف القطاعات، تنمو قيمة بيانات البلوكتشين بشكل كبير، مما يُطلق العنان لإمكانات هائلة في سوق DataFi.









على الرغم من وجود العديد من مزودي بيانات البلوكتشين، تتميز Chainbase ببنيتها التحتية الشاملة للبيانات وقدراتها المتوافقة مع الذكاء الاصطناعي. قدرتها على تجميع البيانات عبر السلاسل، إلى جانب أدائها العالي وأمانها القوي، تجعلها رائدة في هذا المجال.









هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو Chainbase وسوق البنية التحتية لبيانات البلوكتشين الأوسع:





اعتماد الذكاء الاصطناعي: يُعزز التكامل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين الطلب على بيانات بلوكتشين مُهيكلة وسهلة الوصول.

التوافق بين السلاسل: يُبرز تزايد التجزئة في أنظمة البلوكتشين الحاجة المُلحة إلى حلول موحدة للوصول إلى البيانات.

اعتماد المؤسسات: يُسرّع اهتمام المؤسسات المتزايد بتقنية البلوكتشين الطلب على بنية تحتية للبيانات عالية الجودة.

الامتثال التنظيمي: مع تكثيف التدقيق التنظيمي على الأنشطة المتعلقة بالبلوكتشين، يستمر الطلب على مصادر بيانات قابلة للتحقق والتدقيق في النمو.









تُمثل Chainbase ابتكارًا رائدًا في البنية التحتية لبيانات البلوكتشين، حيث تُقدم حلولًا شاملة للوصول إلى البيانات ومعالجتها وتحقيق الربح منها. بنيتها التقنية المتينة، إلى جانب اقتصاد التوكن المُصمم بعناية، تجعلها لاعبًا أساسيًا في منظومة DataFi الناشئة.





لا يُعد C توكن مجرد أصلٍ نفعي، بل يُشكل أيضًا أساسًا لاقتصادٍ قائمٍ على الحوافز لجميع المشاركين في الشبكة. فمن خلال تنويع مصادر الدخل، وآليات استحقاق القيمة، والتحكم في التضخم، والفائدة الوظيفية، والأمان الاقتصادي، يُرسي نموذج التوكن أساسًا مستدامًا للنمو طويل الأجل.





يضمن التصميم المبتكر لـ Chainbase معالجة البيانات والوصول إليها بكفاءة، في حين أن تكامل الذكاء الاصطناعي الأصلي وقدراته عبر السلسلة يضعها في وضع يسمح لها بالاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية الذكية لسلسلة الكتل.

توكن C متاح الآن على منصة MEXC. استغل هذه الفرصة المبكرة وانضم إلى أحد أبرز القطاعات الواعدة في عالم العملات المشفرة. اتبع الخطوات التالية للحصول على C على منصة MEXC: . استغل هذه الفرصة المبكرة وانضم إلى أحد أبرز القطاعات الواعدة في عالم العملات المشفرة. اتبع الخطوات التالية للحصول على C على منصة MEXC:





C توكن في شريط البحث، ثم اختر زوج 2) أدخلتوكن في شريط البحث، ثم اختر زوج التداول الفوري

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل عملية التداول.





تحذير المخاطر: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



