المعرفة الأساسية بالسيولة





السيولة هي مصطلح يُستخدم على نطاق واسع في التمويل ويمكن أن يكون له معانٍ مختلفة في سياقات مختلفة. بشكل عام، يمكن تقسيم السيولة إلى المفاهيم التالية:

1) قدرة الأصول على التحول إلى نقد. يشير هذا إلى القدرة على تحويل الأصول أو الثروة الحالية إلى أصول أخرى.

2) قوة قدرة الكيان على الوفاء بالتزاماته الديونية. يُستخدم هذا المصطلح عادةً للشركات، حيث تشير السيولة الجيدة إلى أن الشركة لديها تدفق نقدي كافٍ من أصولها.

3) وفرة أو ندرة المعروض النقدي في السوق. ينطبق هذا على المجال الاقتصادي الكلي. إذا كان المعروض النقدي الإجمالي أكبر من الطلب الإجمالي، فهذا يشير إلى وجود فائض في السيولة.





في تداول العملات المشفرة، تشير السيولة إلى النوع الأول من الوضع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف السيولة في أسواق العملات المشفرة بشكل عام إلى سيولة داخل السلسلة وسيولة منصات التداول المركزية، من بين أمور أخرى. يركز هذا المقال على سيولة منصات التداول المركزية.









كما ذُكر سابقًا، تُعتبر السيولة مفهومًا مهمًا في التداول المالي، وتشير إلى القدرة على تحويل الأصول أو الثروة الحالية إلى أصول أخرى. في سياق تداول العملات المشفرة، تشير السيولة تحديدًا إلى مدى سهولة تحويل العملة المشفرة إلى الفياتأو إلى عملات مشفرة أخرى.





تلعب السيولة دورًا حاسمًا في سوق العملات المشفرة. إذا كانت العملة المشفرة تتمتع بسيولة عالية، فإن عمليات الشراء والبيع من قبل المستخدمين لن تؤثر بشكل كبير على السوق، مما يساعد في تجنب تقلبات السعر الكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن السيولة المنخفضة للعملة المشفرة قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق بسبب عمليات الشراء والبيع من قبل المستخدمين، مما يؤدي إلى زيادات أو انخفاضات كبيرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، في الأسواق ذات السيولة العالية، يكون من السهل عادةً شراء وبيع العملات. ذلك لأن السيولة تأتي من المشاركين في السوق، وزيادة عدد المشاركين تؤدي إلى سيولة أفضل، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلبات والعروض، مما يجعل من السهل على المستخدمين تنفيذ الصفقات. في المقابل، غالبًا ما تعني السيولة المنخفضة أن تنفيذ طلبات المستخدمين يكون أكثر صعوبة نسبيًا.









بشكل عام، هناك طريقتان سهلتان لتقييم السيولة:

فارق السعر بين العرض والطلب: يشير هذا إلى الفرق بين أعلى سعر عرض (سعر الشراء) وأقل سعر طلب (سعر البيع). عادةً ما يشير الفارق الأصغر إلى سيولة أعلى.

عمق السوق: يتضمن ذلك كمية طلبات الشراء والبيع في دفتر الطلبات. بشكل عام، فإن عددًا أكبر من طلبات الشراء والبيع يدل على سيولة أعلى.









العامل المباشر الذي يؤثر على السيولة هو حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل غير مباشرة مثل البيئة التنظيمية وميزة السوق. تؤثر العوامل غير المباشرة على تغييرات حجم التداول، مما يؤدي في النهاية إلى تغييرات في السيولة.





3.1 حجم التداول





حجم التداول هو العامل المباشر الذي يؤثر على السيولة. حجم التداول يتناسب مع عدد طلبات الشراء والبيع. كلما زاد حجم التداول، زاد عدد طلبات الشراء والبيع، مما يعني وجود المزيد من المشاركين في السوق وزيادة السيولة للعملة. يمكن للمستخدمين تبادل الأصول بشكل أكثر سهولة.





بالنسبة للمستخدمين الذين يتداولون في منصة، سيتعين عليهم بالضرورة أن يتخذوا دورًا إما صانعًا أو مستهلكًا. يزيد صانعو السوق من السيولة، بينما يستهلك المستهلكون السيولة.





3.2 ميزة السوق





يمكن تقسيم ميزة السوق إلى ميزة إيجابية وسلبية. غالبًا ما تعزز الميزة الإيجابية ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى تنفيذ المعاملات في السوق بسبب الخوف من فقدان الفرص، مما يزيد من سيولة السوق. في المقابل، تؤثر الميزة السلبية سلبًا، مما يزيد من خوف المستثمرين وقد يؤدي إلى تقليل المعاملات في السوق، وبالتالي تقليل السيولة.





إخلاء المسؤولية:هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات ذات صلة أخرى، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم منصة MEXC التعليمية المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتضمنة وكن حذرًا عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار للمستخدمين.