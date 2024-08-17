ZYGO

Zygo الضفدع الأخضر الصغير المشاغب الذي يقع دائمًا في المشاكل ويخرج منها.

اسم العملة المشفرةZYGO

التصنيفNo.4673

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.011402993530255093,2024-08-17

أدنى سعر0.000026196639138267,2025-02-22

البلوكتشين العامBASE

مقدمةZygo الضفدع الأخضر الصغير المشاغب الذي يقع دائمًا في المشاكل ويخرج منها.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.