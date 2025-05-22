ZEUSETH

تعرف على Zeus، الكلب المخلص لـ Pepe والفكرة الأسطورية التي ابتكرها Matt Furie.

اسم العملة المشفرةZEUSETH

التصنيفNo.1211

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول420,690,000,000,000

إجمالي العرض420,690,000,000,000

إجمالي العرض420,690,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000000229308301752,2025-06-11

أدنى سعر0.000000011261186987,2025-05-22

البلوكتشين العامETH

مقدمةتعرف على Zeus، الكلب المخلص لـ Pepe والفكرة الأسطورية التي ابتكرها Matt Furie.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.