YTC

يهدف Yachtscoin إلى أن يكون أداةً متعددة الاستخدامات للاستثمار في نمط الحياة الفاخر، من خلال دعم دفع تكاليف الخدمات ذات الصلة، مثل رسوم الأرصفة، وإدارة الطاقم، وتزويد الوقود، وصيانة اليخوت. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون مع مصنعي اليخوت والأرصفة ومقدمي الخدمات لتعزيز دمج YTC في الاقتصاد البحري الأوسع. يدمج نظام Yachtscoin وظائف العقود الذكية لتنفيذ الاتفاقيات التعاقدية تلقائيًا في عمليات بيع وتأجير اليخوت. تُقلل هذه الميزة من التكاليف الإدارية، وتُقلل من مخاطر الاحتيال، وتضمن معاملات آمنة وخالية من الثقة. ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين، تُعزز YTC شفافية المعاملات، مما يمنح المستخدمين الثقة في أمان معاملاتهم وشرعيتها.

اسم العملة المشفرةYTC

التصنيفNo.1908

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1.000.000.000

إجمالي العرض999.910.621

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.011608855577018627,2025-03-26

أدنى سعر0.000032605905880792,2025-01-09

البلوكتشين العامSOL

مقدمةيهدف Yachtscoin إلى أن يكون أداةً متعددة الاستخدامات للاستثمار في نمط الحياة الفاخر، من خلال دعم دفع تكاليف الخدمات ذات الصلة، مثل رسوم الأرصفة، وإدارة الطاقم، وتزويد الوقود، وصيانة اليخوت. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون مع مصنعي اليخوت والأرصفة ومقدمي الخدمات لتعزيز دمج YTC في الاقتصاد البحري الأوسع. يدمج نظام Yachtscoin وظائف العقود الذكية لتنفيذ الاتفاقيات التعاقدية تلقائيًا في عمليات بيع وتأجير اليخوت. تُقلل هذه الميزة من التكاليف الإدارية، وتُقلل من مخاطر الاحتيال، وتضمن معاملات آمنة وخالية من الثقة. ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين، تُعزز YTC شفافية المعاملات، مما يمنح المستخدمين الثقة في أمان معاملاتهم وشرعيتها.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.