YEE

مشروع YEE هي عملة ميم مدفوعة من قِبل المجتمع، مستوحاة من شخصية ميم الإنترنت الكلاسيكية - الديناصور يي. صُممت هذه العملة لمحاربة بيبي مجددًا، متهمةً إياه، على سبيل المزاح، بإطلاقها في أوائل عام 2023 وسرقة خطة إطلاق يي الأصلية.

اسم العملة المشفرةYEE

التصنيفNo.1248

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.014093689969893934,2025-05-26

أدنى سعر0.000656453097693244,2025-05-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع YEE هي عملة ميم مدفوعة من قِبل المجتمع، مستوحاة من شخصية ميم الإنترنت الكلاسيكية - الديناصور يي. صُممت هذه العملة لمحاربة بيبي مجددًا، متهمةً إياه، على سبيل المزاح، بإطلاقها في أوائل عام 2023 وسرقة خطة إطلاق يي الأصلية.

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