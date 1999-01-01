YBDBD

مشروع YabbaDabbaDoo! حيث يلتقي عصور ما قبل التاريخ بالعالم الرقمي، حيث المتعة تُسيطر على القيادة! تخيّل عالمًا مليئًا بالديناصورات وسيارات العصر الحجري ومجتمعات نابضة بالحياة - مدعومة الآن بتقنية بلوكتشين. مهمتنا بسيطة: أضفِ البهجة والمغامرة والقيمة الحقيقية إلى عالم العملات المشفرة من خلال عملة ميم مسلية ومجزية في آنٍ واحد.

اسم العملة المشفرةYBDBD

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض20 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع YabbaDabbaDoo! حيث يلتقي عصور ما قبل التاريخ بالعالم الرقمي، حيث المتعة تُسيطر على القيادة! تخيّل عالمًا مليئًا بالديناصورات وسيارات العصر الحجري ومجتمعات نابضة بالحياة - مدعومة الآن بتقنية بلوكتشين. مهمتنا بسيطة: أضفِ البهجة والمغامرة والقيمة الحقيقية إلى عالم العملات المشفرة من خلال عملة ميم مسلية ومجزية في آنٍ واحد.

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