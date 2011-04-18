XRP

عملة Ripple هي العملة الأساسية لشبكة Ripple، والتي يمكن تداولها في جميع أنحاء شبكة الريبل. يبلغ إجمالي المعروض منها 100 مليار، وهي تتناقص تدريجيًا مع زيادة عدد المعاملات. شركة تشغيل الريبل هي Ripple Labs (OpenCoin سابقًا). عملة Ripple هي العملة المشتركة الوحيدة في نظام الريبل. وهي تختلف عن العملات الأخرى في النظام. على سبيل المثال، لا يمكن صرف اليوان الصيني والدولار الأمريكي عبر البوابات. بعبارة أخرى، لا يمكن صرف اليوان الصيني الصادر عن البوابة A إلا عند البوابة A، وليس البوابة B. بخلاف ذلك، يجب عليك تحويله إلى اليوان الصيني للبوابة B عبر طلب معلق لنظام الريبل. ومع ذلك، لا توجد مثل هذه القيود على Ripple على الإطلاق. إنها عالمية في نظام الريبل. عملة Ripple (XRP)، مثل البيتكوين، هي عملة رقمية تعتمد على الرياضيات والتشفير (cryptography). ولكن ما يختلف عن البيتكوين غير الحقيقي هو أن XRP يلعب دور الاتصال ويفتخر بوظيفة ضمان الأمان في نظام Ripple. يعد ضمان الأمان أمرًا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب أن تحتفظ البوابة المشاركة في هذا البروتوكول بكمية صغيرة من XRP.

اسم العملة المشفرةXRP

مبلغ التوكن99,986,368,206

وقت الإصدار2011-04-18 00:00:00

العرض المتداول58,043,299,826

سعر الإصدار0.005874 USDT