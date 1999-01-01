WUNDER

Wunder منصة اجتماعية لامركزية تُعيد صياغة مفهوم التواصل عبر الإنترنت. صُممت وندر خصيصًا للمبدعين والمجتمعات، حيث تُعيد للمستخدمين ملكية هويتهم وتأثيرهم. بفضل نظام هوية ذاتي السيادة، ومكافآت قائمة على التوكن، وشراكات ثقافية واقعية، تُنشئ وندر الطبقة الاجتماعية لـ Web3 - حيث تتدفق القيمة إلى الناس، لا إلى المنصة.

اسم العملة المشفرةWUNDER

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض8,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةWunder منصة اجتماعية لامركزية تُعيد صياغة مفهوم التواصل عبر الإنترنت. صُممت وندر خصيصًا للمبدعين والمجتمعات، حيث تُعيد للمستخدمين ملكية هويتهم وتأثيرهم. بفضل نظام هوية ذاتي السيادة، ومكافآت قائمة على التوكن، وشراكات ثقافية واقعية، تُنشئ وندر الطبقة الاجتماعية لـ Web3 - حيث تتدفق القيمة إلى الناس، لا إلى المنصة.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

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