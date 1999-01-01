WIZZ

Wizzwoods مزيج فريد من Pixels وAxie Infinity وDeFi Kingdoms، ولكن مع ميزة إضافية: إنها لعبة مترابطة مع Berachain وTON وKaia. إنها أول لعبة تربط بين أنظمة بلوكتشين متعددة، وتفتح آفاقًا جديدة لتجربة لعب لا يمكن تحقيقها إلا عبر السلاسل المترابطة.

اسم العملة المشفرةWIZZ

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,800,000,000

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBERACHAIN

مقدمةWizzwoods مزيج فريد من Pixels وAxie Infinity وDeFi Kingdoms، ولكن مع ميزة إضافية: إنها لعبة مترابطة مع Berachain وTON وKaia. إنها أول لعبة تربط بين أنظمة بلوكتشين متعددة، وتفتح آفاقًا جديدة لتجربة لعب لا يمكن تحقيقها إلا عبر السلاسل المترابطة.

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