WAV

WaveWorld هي أول منصة بلوكتشين تجمع بين GameFi وDeFi والتداول الذكي بالذكاء الاصطناعي على منصات Sui وMOVE. يمكن الوصول إليها عبر تيليجرام وتويتر ولاين، وهي تربط مستخدمي Web2 وWeb3 بسلاسة تامة للألعاب والتداول والتمويل اللامركزي - دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية! إنها أسرع وأبسط وأكثر منصات تداول العملات الرقمية أمانًا على منصات التداول اللامركزية (DEXs) على منصات Sui وAptos وMove.

اسم العملة المشفرةWAV

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSUI

مقدمةWaveWorld هي أول منصة بلوكتشين تجمع بين GameFi وDeFi والتداول الذكي بالذكاء الاصطناعي على منصات Sui وMOVE. يمكن الوصول إليها عبر تيليجرام وتويتر ولاين، وهي تربط مستخدمي Web2 وWeb3 بسلاسة تامة للألعاب والتداول والتمويل اللامركزي - دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية! إنها أسرع وأبسط وأكثر منصات تداول العملات الرقمية أمانًا على منصات التداول اللامركزية (DEXs) على منصات Sui وAptos وMove.

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