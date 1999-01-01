VR1

VR1 هي عملة رقمية مُشفرة مُصممة للألعاب، مبنية على بلوكتشين Solana، ومُصممة لدعم نظام VR1 Arcade والألعاب والتطبيقات المُرتبطة به. تُسهّل هذه العملة إجراء معاملات سلسة، وتُحفّز مشاركة اللاعبين، وتُوفر حقوق حوكمة، مما يضمن اقتصادًا لامركزيًا يُدار من قِبل اللاعبين.

اسم العملة المشفرةVR1

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,001

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةVR1 هي عملة رقمية مُشفرة مُصممة للألعاب، مبنية على بلوكتشين Solana، ومُصممة لدعم نظام VR1 Arcade والألعاب والتطبيقات المُرتبطة به. تُسهّل هذه العملة إجراء معاملات سلسة، وتُحفّز مشاركة اللاعبين، وتُوفر حقوق حوكمة، مما يضمن اقتصادًا لامركزيًا يُدار من قِبل اللاعبين.

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