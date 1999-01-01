VERB

في VerbAi، يكمن شغفنا في دمج اللغة مع أحدث التقنيات. نحن فريق متنوع من عشاق اللغات وخبراء التكنولوجيا، تجمعنا رؤيةٌ لتجاوز حواجز اللغة وإعادة تعريف التواصل العالمي. انطلاقًا من التزامنا بالابتكار، نقدم لكم منصة ترجمة رائدة بالذكاء الاصطناعي، تُحدث ثورةً في طريقة التواصل العالمي.

اسم العملة المشفرةVERB

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةفي VerbAi، يكمن شغفنا في دمج اللغة مع أحدث التقنيات. نحن فريق متنوع من عشاق اللغات وخبراء التكنولوجيا، تجمعنا رؤيةٌ لتجاوز حواجز اللغة وإعادة تعريف التواصل العالمي. انطلاقًا من التزامنا بالابتكار، نقدم لكم منصة ترجمة رائدة بالذكاء الاصطناعي، تُحدث ثورةً في طريقة التواصل العالمي.

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