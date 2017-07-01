TRX

مشروع TRON: لامركزية الويب TRON مكرسة لبناء البنية الأساسية لإنترنت لامركزي حقًا. بروتوكول TRON، أحد أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم والذي يوفر قابلية التوسع والتوافر العالي ودعم الحوسبة عالية الإنتاجية (HTC) الذي يعمل كأساس لجميع التطبيقات اللامركزية في نظام TRON البيئي. كما يوفر توافقًا أفضل لعقود الإيثيريوم الذكية من خلال منصة عقود ذكية مبتكرة وقابلة للتوصيل. منذ 24 يوليو 2018، استحوذت TRON على BitTorrent Inc. وهي شركة تكنولوجيا إنترنت مقرها سان فرانسيسكو. تصمم تقنيات موزعة قابلة للتوسع بكفاءة، وتحافظ على الذكاء على الحافة، وتحافظ على سيطرة المبدعين والمستهلكين على محتواهم وبياناتهم. كل شهر، يستخدم أكثر من 170 مليون شخص منتجات BitTorrent Inc. التي طورتها. تنقل بروتوكولاتها ما يصل إلى 40% من حركة الإنترنت في العالم على أساس يومي. الآن TRON هي واحدة من أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم مع أكثر من 100 مليون مستخدم.

اسم العملة المشفرةTRX

التصنيفNo.8

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0079%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.41%

المعروض المتداول94,823,050,021.35872

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض94,823,043,410.24432

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2017-07-01 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.0015 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق0.44067471530141733,2024-12-03

أدنى سعر0.001091259997338057,2017-09-15

البلوكتشين العامTRX

مقدمةمشروع TRON: لامركزية الويب TRON مكرسة لبناء البنية الأساسية لإنترنت لامركزي حقًا. بروتوكول TRON، أحد أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم والذي يوفر قابلية التوسع والتوافر العالي ودعم الحوسبة عالية الإنتاجية (HTC) الذي يعمل كأساس لجميع التطبيقات اللامركزية في نظام TRON البيئي. كما يوفر توافقًا أفضل لعقود الإيثيريوم الذكية من خلال منصة عقود ذكية مبتكرة وقابلة للتوصيل. منذ 24 يوليو 2018، استحوذت TRON على BitTorrent Inc. وهي شركة تكنولوجيا إنترنت مقرها سان فرانسيسكو. تصمم تقنيات موزعة قابلة للتوسع بكفاءة، وتحافظ على الذكاء على الحافة، وتحافظ على سيطرة المبدعين والمستهلكين على محتواهم وبياناتهم. كل شهر، يستخدم أكثر من 170 مليون شخص منتجات BitTorrent Inc. التي طورتها. تنقل بروتوكولاتها ما يصل إلى 40% من حركة الإنترنت في العالم على أساس يومي. الآن TRON هي واحدة من أكبر أنظمة التشغيل القائمة على البلوكتشين في العالم مع أكثر من 100 مليون مستخدم.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.