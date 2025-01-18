TRUMP

عملة الميم الرسمية لترامب

اسم العملة المشفرةTRUMP

التصنيفNo.40

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0007%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)333.85%

المعروض المتداول199,999,380.1214

إجمالي العرض999,999,993.45

إجمالي العرض999,999,404.285406

معدل التداول0.1999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق75.35181987642682,2025-01-19

أدنى سعر1.208445100143142,2025-01-18

البلوكتشين العامSOL

مقدمةعملة الميم الرسمية لترامب

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.