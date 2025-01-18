TRUMP

عملة الميم الرسمية لترامب

اسم العملة المشفرةTRUMP

التصنيفNo.40

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0007%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)333.85%

المعروض المتداول199,999,380.1214

إجمالي العرض999,999,993.45

إجمالي العرض999,999,404.285406

معدل التداول0.1999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق75.35181987642682,2025-01-19

أدنى سعر1.208445100143142,2025-01-18

البلوكتشين العامSOL

مقدمةعملة الميم الرسمية لترامب

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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TRUMP/USD1
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
TRUMP/USD1
OFFICIAL TRUMP
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (TRUMP)
--
مبلغ 24 ساعة (USD1)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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