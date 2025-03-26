TITCOIN

كان ساتوشي ناكاموتو يفكر ذات مرة في اسم آخر لعملة البيتكوين وهو "titcoin"، والذي تم ذكره في بريد إلكتروني عام 2009، وهي عملة ميم مرتبطة بقصة "تكنولوجيا الثدي".

اسم العملة المشفرةTITCOIN

التصنيفNo.3232

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.019421183545113244,2025-03-31

أدنى سعر0.00260377035559843,2025-03-26

البلوكتشين العامSOL

مقدمةكان ساتوشي ناكاموتو يفكر ذات مرة في اسم آخر لعملة البيتكوين وهو "titcoin"، والذي تم ذكره في بريد إلكتروني عام 2009، وهي عملة ميم مرتبطة بقصة "تكنولوجيا الثدي".

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