TENEX

تُمثل Tenex مستقبل الأسواق المركزية، وهي مُصممة خصيصًا للتداول وتُمثل مركزًا رائدًا للسيولة. يدمج صانع السوق الآلي (AMM) من الجيل الجديد بين الأمان القوي والمُجرّب لمنصة Uniswap وآلية حوافز متقدمة، وإطار حوكمة مُعقّد، وواجهة مُحسّنة وسهلة الاستخدام لضمان تجربة تداول مُتميزة.

اسم العملة المشفرةTENEX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض96,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBLAST

مقدمةتُمثل Tenex مستقبل الأسواق المركزية، وهي مُصممة خصيصًا للتداول وتُمثل مركزًا رائدًا للسيولة. يدمج صانع السوق الآلي (AMM) من الجيل الجديد بين الأمان القوي والمُجرّب لمنصة Uniswap وآلية حوافز متقدمة، وإطار حوكمة مُعقّد، وواجهة مُحسّنة وسهلة الاستخدام لضمان تجربة تداول مُتميزة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.