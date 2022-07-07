TAVA

إن ALTAVA هي الشركة الرائدة في صناعة الأزياء الافتراضية سريعة النمو، وتقدم منصة ذكاء اصطناعي عمودية تُركز على توليد أصول ثلاثية الأبعاد للألعاب، والواقع الافتراضي/الواقع المعزز، والحوسبة المكانية، والتجارة الإلكترونية، وتكاملات الويب. عملت ALTAVA مع أكثر من 40 علامة تجارية عالمية فاخرة، بما في ذلك LVMH، وFendi، وBalmain، وPrada، وغيرها، لتوفير تجارب افتراضية. ومن بين مساهميها Animoca Brands، وNetmarble، وLG Electronics، وSM Entertainment، وغيرها.

اسم العملة المشفرةTAVA

التصنيفNo.1151

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.11%

المعروض المتداول695,877,944.465572

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق5.447659566153262,2022-07-07

أدنى سعر0.008411259153674097,2025-04-14

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن ALTAVA هي الشركة الرائدة في صناعة الأزياء الافتراضية سريعة النمو، وتقدم منصة ذكاء اصطناعي عمودية تُركز على توليد أصول ثلاثية الأبعاد للألعاب، والواقع الافتراضي/الواقع المعزز، والحوسبة المكانية، والتجارة الإلكترونية، وتكاملات الويب. عملت ALTAVA مع أكثر من 40 علامة تجارية عالمية فاخرة، بما في ذلك LVMH، وFendi، وBalmain، وPrada، وغيرها، لتوفير تجارب افتراضية. ومن بين مساهميها Animoca Brands، وNetmarble، وLG Electronics، وSM Entertainment، وغيرها.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.