TAT

أول وكيل ذكاء اصطناعي في العالم لإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة والأفلام، تم بناؤه على bnbchain حصريًا.

اسم العملة المشفرةTAT

التصنيفNo.3478

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.015697206470464686,2025-03-21

أدنى سعر0.000034262054632176,2025-03-20

البلوكتشين العامBSC

مقدمةأول وكيل ذكاء اصطناعي في العالم لإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة والأفلام، تم بناؤه على bnbchain حصريًا.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.