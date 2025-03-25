TALK

تعيد Cryptalk تعريف الخصوصية الرقمية، مُوفرةً مراسلات آمنة، ومعاملات لامركزية، وخدمات ضمان، وتشفيرًا عسكريًا. سيضمن الشركاء أمانًا لا يحتاج إلى ثقة، مما يُمكّن المستخدمين من التحكم في بياناتهم دون أي رقابة مركزية.

اسم العملة المشفرةTALK

التصنيفNo.3239

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض10,000,000

إجمالي العرض10,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.8604759864836986,2025-03-25

أدنى سعر0.33502673584603454,2025-05-07

البلوكتشين العامETH

مقدمةتعيد Cryptalk تعريف الخصوصية الرقمية، مُوفرةً مراسلات آمنة، ومعاملات لامركزية، وخدمات ضمان، وتشفيرًا عسكريًا. سيضمن الشركاء أمانًا لا يحتاج إلى ثقة، مما يُمكّن المستخدمين من التحكم في بياناتهم دون أي رقابة مركزية.

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