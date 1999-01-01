SUIRWAPIN

منصة متطورة لاستثمارات الأصول الرقمية في العالم الحقيقي، ابتداءً من 100 دولار أمريكي فقط. مبنية على إيثريوم وSUI، تربط فرص الاستثمار في الأصول الرقمية بالبنية التحتية اللامركزية، مما يُغني عن الوسطاء ويُعزز الكفاءة.

اسم العملة المشفرةSUIRWAPIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,080,100,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةمنصة متطورة لاستثمارات الأصول الرقمية في العالم الحقيقي، ابتداءً من 100 دولار أمريكي فقط. مبنية على إيثريوم وSUI، تربط فرص الاستثمار في الأصول الرقمية بالبنية التحتية اللامركزية، مما يُغني عن الوسطاء ويُعزز الكفاءة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.