SUIAGENT

aiSUI هي مجموعة تطبيقات ذكاء اصطناعي لامركزية رائدة، طُوّرت على بلوكتشين Sui، وهي مصممة لتمكين أي شخص من بناء وكلاء ذكاء اصطناعي وإطلاقهم وتحقيق الربح منهم. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع البنية التحتية لتقنية بلوكتشين، يُسهّل aiSUI على المطورين والشركات دخول عالم الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين باستخدام منصة قوية بدون أو بدون برمجة، ورمزتهم فورًا، ونشرهم لأداء مهام مفيدة على السلسلة وخارجها. بفضل رمز $SUIAGENT، يُمكّن aiSUI الشركات والمطورين والمجتمعات من تحقيق الربح والتكامل بسلاسة من الذكاء الاصطناعي.

اسم العملة المشفرةSUIAGENT

التصنيفNo.3447

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,300,000,000

إجمالي العرض1,300,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.00313010043849149,2025-05-14

أدنى سعر0.000291777690145497,2025-05-23

البلوكتشين العامSUI

مقدمةaiSUI هي مجموعة تطبيقات ذكاء اصطناعي لامركزية رائدة، طُوّرت على بلوكتشين Sui، وهي مصممة لتمكين أي شخص من بناء وكلاء ذكاء اصطناعي وإطلاقهم وتحقيق الربح منهم. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع البنية التحتية لتقنية بلوكتشين، يُسهّل aiSUI على المطورين والشركات دخول عالم الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين باستخدام منصة قوية بدون أو بدون برمجة، ورمزتهم فورًا، ونشرهم لأداء مهام مفيدة على السلسلة وخارجها. بفضل رمز $SUIAGENT، يُمكّن aiSUI الشركات والمطورين والمجتمعات من تحقيق الربح والتكامل بسلاسة من الذكاء الاصطناعي.

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