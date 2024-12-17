STOOS

تهدف STO Chain إلى أن تكون أول سوق عالمية لامركزية للاستثمارات البديلة المميزة وتوفير الوصول إلى الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

اسم العملة المشفرةSTOOS

التصنيفNo.3247

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.6446905680231442,2025-04-11

أدنى سعر0.001199788248221579,2024-12-17

البلوكتشين العامKLAY

مقدمةتهدف STO Chain إلى أن تكون أول سوق عالمية لامركزية للاستثمارات البديلة المميزة وتوفير الوصول إلى الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.